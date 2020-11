Urbania haus : 240 unités de logement locatif voient le jour au nouveau centre-ville de Laval





- Un investissement de 72M $

LAVAL, QC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Société de développement Urbania inc., en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, marque aujourd'hui un précédent à Laval, en lançant Urbania haus, ce tout premier ensemble résidentiel de 240 unités variées de logement locatif dans un secteur stratégique de Laval, situé à un jet de pierre de la station de métro Montmorency, de la Place Bell, des campus universitaires, du Collège Montmorency, de la salle André-Mathieu, de la Maison des Arts de Laval, de restaurants, boutiques et centres commerciaux : un véritable village urbain au coeur d'un nouveau centre-ville actif, vibrant et dynamique.

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président de la Société de développement Urbania, Sébastien Lessard, en saluant la qualité du partenariat renouvelé avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ qui a rendu possible la réalisation de ce tout premier projet résidentiel locatif au centre-ville de Laval pour lequel la demande est bel et bien au rendez-vous. « Cet investissement majeur de 72 millions $ avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ positionne Urbania haus, dans un centre-ville dynamique en plein renouvellement à Laval », a soutenu monsieur Lessard. Celui-ci a insisté sur le fait que Urbania haus constituait le plus récent élément majeur composant la grande réalité Urbania à Laval, formée de plus de 1150 copropriétés avec laquelle Urbania haus s'harmonisera dans une continuité architecturale exemplaire.

« Sous la bannière Urbania, nous sommes fiers d'avoir contribué au fil des ans à créer une concentration d'unités résidentielles à Laval s'adressant tant aux jeunes ménages, qu'aux étudiants, aux travailleurs et aux préretraités en quête d'action, de sécurité, de facilité d'accès et de lieux créatif. Avec cette nouvelle offre locative, nous répondons à une demande ferme et continuons à contribuer au développement économique du Québec dans des projets porteurs, rentables et créateurs d'emplois, » a poursuivi Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

À propos du projet Urbania haus

Érigé au 1355, boulevard Le Corbusier, l'appellation du projet Urbania haus rend hommage à cet artiste complet que fut Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mieux connu sous le nom de Le Corbusier: cet architecte franco-suisse, urbaniste et artiste-peintre de renommée mondiale ayant contribué de façon exceptionnelle au mouvement du modernisme.

Une partie de son oeuvre, a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont Corbusierhaus, ce bâtiment d'habitation construit à Berlin en 1957 en prévision de l'exposition internationale d'architecture moderne appelée Interbau, et conçue par Le Corbusier lui-même.

Urbania haus s'inscrit dans un concept d'environnement TOD novateur (Transit-oriented Development) capitalisant sur la proximité des transports collectifs pour créer des projets immobiliers à l'image de demain. Il devient ainsi une destination favorisant l'éclosion d'une vie sociale, économique et culturelle riche à tous points de vue, et, à valeur ajoutée.

L'offre locative d'Urbania haus revêt un caractère d'exclusivité par son côté innovant. Quelques dizaines d'unités seront dotées d'un espace-bureau stratégiquement conçu dans le but de satisfaire les attentes des futurs locataires en matière de télétravail; une tendance qui, dans un contexte de pandémie, devrait perdurer.

Le projet propose à ses futurs occupants une offre de location souple et adaptée avec des espaces studio, des 3 ½ (600-700 pieds carrés), des 4 ½ (905-1083 pieds carrés) et des 5 ½, lumineux et modernes (1132 pieds carrés). Cette offre se déploie dans une proximité multiservices faisant aussi place à une vie active autant qu'au calme d'un grand jardin intérieur, avec sentiers pédestres et aires de repos multiples. 240 cases de stationnement intérieur seront aussi disponibles, assurant la paix d'esprit aux locataires privilégiant le transport en commun.

Les unités-témoins seront disponibles pour visite, sur rendez-vous, à compter du 17 octobre prochain, et, l'occupation de Urbania haus deviendra réalité en décembre 2020.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2020, il comptait 58 projets en développement d'une valeur de 3,7 milliards de dollars, 80 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain à développer et 115 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec. www.fondsimmobilierftq.com

SOURCE Urbania haus

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :