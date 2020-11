Staples Canada/Bureau en Gros lance une nouvelle carte Bureau en Gros avec Flexiti Financial, juste à temps pour les Fêtes





TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Bureau en Gros, l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, lance une nouvelle solution de financement à l'approche des Fêtes, en collaboration avec Flexiti Financial («?Flexiti?»), un des principaux fournisseurs de solutions de financement au point de vente pour les détaillants. Avec la nouvelle carte Bureau en Gros, les titulaires ont accès à des plans de financement à 0 % d'intérêt1 pour rendre plus abordables leurs achats pour la maison, l'école et l'entreprise.

La solution de financement Flexiti est déjà disponible dans plus de 300 points de vente Staples/Bureau en Gros à travers le Canada et sera disponible sur bureauengros.com au début de 2021. Les clients de Bureau en Gros peuvent facilement demander la carte Bureau en Gros en magasin ou en ligne et recevoir une approbation en quelques minutes, puis utiliser leur carte immédiatement. Ce processus entièrement automatisé et 100 % sans papier offre aux clients qualifiés des plans de paiement flexibles avec des options à 0 % d'intérêt1, ce qui élimine la nécessité de faire une nouvelle demande de financement pour des achats futurs.

Alors que la plupart des cartes de crédit offrent un délai de grâce de 21 jours, la carte Bureau en Gros offre aux détenteurs résidant à l'extérieur du Québec un délai de 90 jours pour payer sans intérêt, sans paiement et sans dépense minimale pour les achats effectués chez Bureau en Gros. Pour les résidents du Québec, la carte Bureau en Gros offre trois paiements mensuels égaux avec des frais annuels. D'autres plans de financement standard et promotionnel sont également disponibles.

«?Nous comprenons l'évolution des besoins et des exigences des clients d'aujourd'hui, déclare David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. Cela s'étend au désir d'avoir des options quant à la façon dont ils paient pour ce qu'ils ont besoin. Avec le financement novateur de Flexiti "Achetez maintenant, payez plus tard", nous nous réjouissons de pouvoir offrir des modalité souples à nos clients de tous les jours.?»

«?Nous sommes ravis d'ajouter Staples/Bureau en Gros, un nom familier au Canada, au réseau Flexiti, déclare Peter Kalen, fondateur et PDG de Flexiti. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises et les consommateurs recherchent des solutions de paiement flexibles qui peuvent être utilisées comme un outil de gestion des paiements. Avec la carte Staples/Bureau en Gros, nous proposons des solutions de financement pour rendre accessibles les achats quotidiens et les achats d'articles de plus grande valeur. Désormais, tous les titulaires de cartes Flexiti pourront utiliser leur carte FlexitiCard chez Staples/Bureau en Gros. Nous nous attendons à de grandes choses de ce programme.?»

1 Sur approbation de crédit. Certaines conditions s'appliquent.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la communauté, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 304 succursales au pays ou magasinent en ligne sur le site bureauengros.com. L'entreprise offre cinq espaces de cotravail à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. Staples Canada/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider ses clients à travailler, apprendre et évoluer. Visitez le site bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de Flexiti

Flexiti est le prêteur au point de vente qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Il propose aux clients un financement à 0 % d'intérêt chez les détaillants qui vendent des marchandises à gros prix comme des meubles, des appareils électroménagers, des bijoux et des produits électroniques. Grâce à sa plateforme primée Achetez maintenant, Payez plus tard, les clients peuvent être autorisés instantanément à faire des achats avec leur carte FlexitiCard, qu'ils peuvent utiliser en ligne ou en magasin pour effectuer plusieurs achats, dans le cadre de leur limite de crédit, sans avoir à refaire une demande. Accepté dans plus de 5000 points de vente et sites de commerce électronique au Canada, dont The Brick, Leon's, Staples/Bureau en Gros, Sleep Country, Wayfair, Birks et Peoples Jewellers, Flexiti vise à rendre la vie de nos clients plus abordable et à aider nos partenaires détaillants à accroître leurs ventes en leur offrant des options de financement souples.

La plateforme technologique de Flexiti est reconnue comme leader du marché et a remporté le prix ACT (Advanced Card Technologies) Canada 2015 de l'innovation technologique pour les paiements bénéficiant aux commerçants. En 2017, Flexiti a été reconnue en Amérique du Nord comme la première entreprise de technologie financière émergente par LendIt. En 2019, Flexiti a été classée 11ème entreprise à la croissance la plus rapide au Canada par le Globe and Mail, 7ème dans le programme Deloitte Technology Fast 50TM et 40ème dans le programme Deloitte North America Technology Fast 500TM. En 2020, Flexiti a été classé 29ème dans le classement des 500 entreprises à la croissance la plus rapide des Amériques par le Financial Times et 6ème dans le classement des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide du Globe and Mail. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.flexiti.com.

