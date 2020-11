/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure de 40$ millions dans la région de York/





RÉGION DE YORK, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à l'annonce d'un projet d'infrastructure de 40 millions de dollars visant à protéger le lac Simcoe des eaux de ruissellement du Holland Marsh en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivité, de l'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés et députée de King-Vaughan, d'Helena Jaczek, députée de Markham Stouffville, et de Wayne Emmerson, président et directeur général de la région de York.

Date : Jeudi 12 novembre 2020 Heure : 13 h 30 HNE Lieu : Parc Willow Wharf

27167 chemin Kennedy

Willow Beach (Ontario)

Les protocoles liés à la COVID-19 s'appliquent : les participants doivent porter un couvre-visage et maintenir une distance physique de 2 mètres. Un désinfectant pour les mains sera disponible sur place.

