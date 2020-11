Plan de relance économique du milieu culturel - Le gouvernement du Québec alloue 171 078 $ à 4 projets de concertation d'institutions muséales dans la région de Montréal





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, est heureuse d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une somme de 171 078 $ pour la réalisation de 4 projets de concertation et d'innovation d'institutions muséales de la région de Montréal.

Cette somme est attribuée dans le cadre de l'Appel de projets pour le soutien à la concertation et à l'innovation des institutions muséales.

En plus de susciter la concertation entre les différents intervenants du secteur muséal ainsi que la réalisation de projets novateurs, ce soutien financier favorisera la mise en commun de ressources complémentaires pour optimiser la qualité des services, accroître la fréquentation des musées et diversifier le public.

Projets retenus

Institution muséale demandeuse Institution muséale partenaire Municipalité Projet Biodôme de Montréal Planétarium Rio Tinto Alcan Jardin botanique de Montréal Insectarium de Montréal Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke Montréal Sherbrooke La nuit des chercheur.euse.s Musée McCord Stewart Musée huron-wendat Montréal Wendake Umitemieu - Partage numérique de collections muséales autochtones Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à- Callière Musée Marguerite- Bourgeoys Montréal L'archéo du futur Écomusée de la maison du fier monde Musée du Château Dufresne Montréal De sucre et de mélasse. Deux bâtiments historiques et deux réalités de vie dans l'est de Montréal

Citations :

« Nos musées sont des lieux de réflexion, de création, de diffusion, de conservation et d'éducation. Notre gouvernement est heureux de soutenir ces institutions qui offrent aux citoyens un accès privilégié à la culture à la grandeur du Québec. Les initiatives qu'elles proposent permettront de mettre en valeur cette culture québécoise dont nous sommes fiers et elles participeront à la relance du milieu culturel. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Ce soutien du gouvernement du Québec permettra au Biodôme de Montréal, au Musée McCord Stewart, à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière et à l'Écomusée de la maison du fier monde de réaliser des projets qui font tous preuve d'une grande inventivité et originalité. Je félicite ces institutions muséales pour leur créativité et leur dynamisme quant aux efforts déployés pour augmenter leur visibilité et attirer de nouvelles clientèles. Je suis persuadée que ces projets auront des retombées culturelles et touristiques significatives pour notre métropole et toute la région de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le programme a été ouvert du 11 novembre 2019 au 7 février 2020 et était destiné aux institutions muséales agréées.

Chacun des projets retenus sera réalisé en partenariat avec au moins une autre institution muséale.

Pour la province, ce sont 25 institutions muséales qui bénéficieront de cet appui financier et près de 75 institutions muséales qui participeront au développement de 26 projets.

Lien connexe :

Appel de projets pour le soutien à la concertation et à l'innovation des institutions muséales

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :