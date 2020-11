Avis aux médias - Le ministre Mendicino annoncera des mesures pour les résidents de Hong Kong et les Canadiens qui y vivent





OTTAWA, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annoncera des mesures pour les résidents de Hong Kong et les Canadiens qui y vivent.

Date : Le jeudi 12 novembre 2020 Heure : 12 h (HE)



Lieu : Amphithéâtre national de la presse

Salle 200, édifice Sir-John-A.-MacDonald

144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)



Notes à l'intention des médias : Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 45.

Le point de presse sera tiendra aussi par téléconférence.

Numéro d'appel à composer : 613-954-9003 ou numéro sans frais 1-866-206-0153 en Amérique du Nord.



Code d'accès : 7365870#

On rappelle aux journalistes de bien vouloir couper le son de leur ordinateur lorsqu'ils parlent sur la ligne de téléconférence, afin de réduire les réactions acoustiques

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

