Dévoileur : la prochaine génération de la Honda Civic sera dévoilée le 17 novembre sur Twitch





La voiture la plus vendue au Canada 1 depuis 22 ans fait peau neuve pour l'année-modèle 2022.

Elle sera dévoilée sur Twitch, le premier service mondial de divertissement en direct.

Premier dévoilement mondial en direct d'un véhicule sur une chaîne de jeu de la marque Twitch. Honda Head2Head est la première et unique chaîne de jeu de la marque automobile sur Twitch

Cordae, artiste de la scène Honda, se produira en direct.

MARKHAM, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Honda donne aux amateurs de jeux et d'automobiles un premier aperçu de ce que réserve la voiture la plus vendue au Canada avec le lancement mondial de la toute nouvelle Civic de 11e génération, sous forme de prototype, le mardi 17 novembre en direct sur la chaîne Twitch Head2Head de Honda.

Cet épisode spécial de Honda Head2Head sur Twitch commencera en direct à 20 h, HNE, avec le dévoilement de la Civic prévu pour 21 h 45, HNE. Le dévoilement comprendra également une performance exclusive en direct de Cordae, artiste sélectionné aux Grammy Awards d'ART@WAR/Atlantic Records.

La Civic, véhicule emblématique de Honda, numéro 1 des jeunes, des premiers acheteurs et des acheteurs multiculturels2, va subir une refonte complète qui, une fois de plus, rehausse la barre en matière de style, de performances, de sécurité et de technologie avancée sur le marché des voitures compactes. Une image et une vidéo d'aguiche publiées aujourd'hui donnent aux spectateurs un aperçu de la toute nouvelle Honda Civic à travers un miroir géométrique, alors que tout prendra forme pour dévoiler la nouvelle Civic le 17 novembre.

Depuis son introduction au Canada en 1973, la Civic a attiré plus de 2,2 millions de clients canadiens dans la famille Honda. La toute nouvelle Civic berline sera lancée à la fin du printemps 2021 en tant que modèle 2022.

Video Youtube - ici

Honda et les sports électroniques

Honda est très présente dans le domaine des jeux et des sports électroniques en tant que partenaire automobile exclusif de Team Liquid et de la Riot Games League of Legends Championship Series. En outre, la stratégie de jeu de Honda comprend un partenariat avec Twitch, où la chaîne de jeu Honda Head2Head, qui en est à sa troisième saison, est la chaîne exclusive de marque automobile sur la plate-forme.

Grâce à la moyenne de 17,5 millions de visiteurs par jour sur Twitch, Honda vise à attirer l'attention du public sur la croissance explosive des sports électroniques. Ces adeptes profondément enthousiastes partagent une passion similaire pour la Civic, ce qui rend ce modèle très populaire dans le segment des voitures compactes auprès des consommateurs des générations Y et Z. L'intégration par Honda de la toute nouvelle Civic sur sa chaîne Head2Head Twitch témoigne de l'engagement de la marque dans le domaine des jeux électroniques.

Le dévoilement de la Civic sur la chaîne Head2Head Twitch de Honda sera animé par Rachel Seltzer et MonsterDface. Les animateurs seront rejoints par huit participants : quatre des meilleurs joueurs de Fortnite et quatre des meilleurs instavidéastes de Twitch. Les deux équipes s'affronteront dans Fortnite, le jeu de combat le plus populaire au monde, qui se classe deuxième parmi les jeux les plus diffusés sur Twitch. Honda sera également présente sur les communautés de jeu endémiques, dont Twitter et Reddit, pour soutenir le dévoilement de la nouvelle Civic.

Renseignements supplémentaires

De plus amples renseignements, photos et vidéos seront offerts après la date de dévoilement du prototype le 17 novembre par le biais des canaux de médias sociaux de Honda Canada (Facebook.com/HondaCanada, Instagram : @HondaCanada) et le site Web des futurs véhicules - https://www.honda.ca/vehicules-futurs.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et elle est la société mère pour les marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs et plus de neuf millions de voitures et de camions légers à son usine d'Alliston, en Ontario, où le Honda CR-V et la Civic sont fabriqués. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et elle achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars de biens et services de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de 5 millions de voitures et camions légers de marques Honda et Acura au pays. Pour de plus amples renseignements concernant Honda Canada, visitez le site Web www.hondacanada.ca .

