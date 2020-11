AVIS AUX MÉDIAS - Mise à jour économique - Point de presse du Parti Québécois





QUÉBEC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de René-Lévesque, leader parlementaire du Parti Québécois et porte-parole en matière de finances, Martin Ouellet, et la députée de Gaspé et porte-parole en matière d'économie, ainsi que pour les PME et la relance, Méganne Perry Mélançon, tiendront un point de presse, aujourd'hui le jeudi 12 novembre à 16 h 05.

À cette occasion, les députés réagiront à la mise à jour économique du ministre des Finances.

Ils seront accompagnés du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le jeudi 12 novembre 2020



HEURE : 16 h 05



LIEU : Salle Evelyn-Dumas (1.30)

Édifice Pamphile-Le May

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

