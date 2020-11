Pour une relance féministe et inclusive





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - En ce jour de mise à jour économique, le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) interpelle la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, madame Sonia LeBel ainsi que la ministre responsable de la condition féminine, madame Isabelle Charest pour leur demander de ne pas reproduire les erreurs du passé et de proposer une relance juste, c'est-à-dire féministe et inclusive.

« En fait, nous posons trois questions aux ministres : Connaissez-vous les effets de la pandémie sur l'ensemble des femmes au Québec? Votre relance répond-elle aux besoins de toutes les femmes, particulièrement celles affectées par la pandémie? Votre relance limite-t-elle la participation des femmes à la reprise? » explique Linda Crevier, présidente du RTRGFQ. Selon l'organisme et ses allié·e·s, une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle permettrait de répondre de façon satisfaisante à ces questions et d'éviter les écueils trop souvent vus dans les plans de relance des dernières années qui priorisent les secteurs d'emplois à majorité masculine et dont on ignore commodément les impacts négatifs sur une partie de la population ou sur l'environnement.

Les mesures d'austérité des dernières années ont causé nombre de problèmes mis en lumière par la pandémie (sous-financement en santé et en éducation, effritement du filet social menant à un appauvrissement et à davantage d'inégalités sociales) et la réponse inadéquate des gouvernements face à la crise sanitaire contribue à perpétuer les inégalités sociales dans les régions. Devant ces constats, le RTRGFQ demande aux ministres : à quand un plan de relance réellement bénéfique pour l'ensemble de la société? Afin d'attirer l'attention sur ce questionnement et les solutions qu'elles proposent, les Tables régionales de groupes de femmes tiennent aujourd'hui plusieurs actions dans diverses régions du Québec. Leur but : mettre en lumière les réalités singulières que vivent les femmes et les difficultés rencontrées par celles à la croisée d'oppressions et demander qu'elles soient prises en compte par leur gouvernement.

« Ce que nous demandons aux ministres, c'est une relance féministe et inclusive explique Audrey Gosselin Pellerin, coordonnatrice responsable de la vie associative et de la mobilisation au RTRGFQ. Aucune raison ne peut expliquer l'absence de prise en compte des besoins des femmes dans la relance et il serait inacceptable que leur rôle dans cette reprise ne soit pas à la hauteur de leur participation sociale à la lutte contre la pandémie ».

SOURCE Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 08:01 et diffusé par :