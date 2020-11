Lancement de la campagne « Cette année on magasine tôt, pour la santé de tous »: le CCCD encourage les Québécois à faire leurs achats plus tôt





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) lance aujourd'hui sa campagne « Cette année on magasine tôt, pour la santé de tous », en collaboration avec Cineplex et Interac, pour rappeler qu'un peu plus de planification aidera à s'assurer que nous avons tout ce qu'il faut pour célébrer un joyeux temps des Fêtes en toute sécurité.

Les résultats récemment dévoilés du sondage 2020 du CCCD et Léger sur le magasinage des Fêtes indiquent que nous prévoyons toujours retrouver l'esprit festif de cette période. Cependant, d'après cette étude, 70% des Québécois n'ont pas l'intention de modifier la période à laquelle ils feront leurs achats des Fêtes. La vidéo rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la santé ainsi que la sécurité de tous et qu'il est important d'étaler le moment où nous faisons nos achats des Fêtes.

« En raison de la COVID, les propriétaires de magasins travaillent très fort pour s'adapter et mettre en place des stratégies pour encourager les consommateurs à magasiner tôt pour s'assurer de recevoir les colis à temps et pour éviter les longues files en magasins. Nous pouvons tous les aider en commençant plus tôt à faire nos achats des Fêtes », déclare Marc Fortin, président pour le Québec du CCCD. « Notre collaboration avec Cineplex et Interac nous permet de transmettre le message concernant l'importance de magasiner tôt pour la santé de tous par le biais de leurs réseaux dans les communautés partout au pays. »

FAITS SAILLANTS - CONSEILS DE MAGASINAGE POUR LE TEMPS DES FÊTES:

Profitez des premières aubaines : vous économiserez de l'argent et vous vous assurerez d'obtenir à temps les articles et cadeaux que vous désirez en magasin ou en ligne.

: vous économiserez de l'argent et vous vous assurerez d'obtenir à temps les articles et cadeaux que vous désirez en magasin ou en ligne. Planifiez : faites des recherches à l'avance pour optimiser votre temps dans les magasins.

: faites des recherches à l'avance pour optimiser votre temps dans les magasins. Soyez patient : vous pourriez faire l'expérience de temps d'attente plus longs ou d'autres inconvénients en raison des restrictions actuelles. Nous sommes tous là-dedans ensemble.

: vous pourriez faire l'expérience de temps d'attente plus longs ou d'autres inconvénients en raison des restrictions actuelles. Nous sommes tous là-dedans ensemble. Sécurité en ligne : magasinez uniquement sur les sites des détaillants qui utilisent le paiement sécurisé. Il s'agit notamment des cartes de crédit et de débit, des portefeuilles numériques ou des comptes PayPal qui sont liés à vos comptes de crédit ou bancaires. Si vous faites des transactions numériques à l'aide d'un service comme Virement Interac, assurez-vous d'envoyer des fonds à une entreprise que vous connaissez et en qui vous avez confiance.

uniquement sur les sites des détaillants qui utilisent le paiement sécurisé. Il s'agit notamment des cartes de crédit et de débit, des portefeuilles numériques ou des comptes PayPal qui sont liés à vos comptes de crédit ou bancaires. Si vous faites des transactions numériques à l'aide d'un service comme assurez-vous d'envoyer des fonds à une entreprise que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Paiement sans contact : utilisez le paiement sans contact lorsque vous le pouvez pour minimiser votre contact avec le terminal de paiement et vérifiez régulièrement vos transactions via votre portail bancaire en ligne.

sans contact lorsque vous le pouvez pour minimiser votre contact avec le terminal de paiement et vérifiez régulièrement vos transactions via votre portail bancaire en ligne. Éviter la fraude : activez des alertes d'antifraude auprès de votre banque pour vous aviser de toute activité irrégulière.

activez des alertes d'antifraude auprès de votre banque pour vous aviser de toute activité irrégulière. Redécouvrez des produits uniques dans votre communauté: soutenez les marchands locaux qui travaillent fort pour donner de la vitalité aux rues principales.

Rendez-vous sur le site du CCCD pour voir la vidéo et la liste complète des conseils pour les consommateurs.

#Magasineztot #NosDetaillants

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45?000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers du gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est plus de 33?000 magasins, plus de 500?000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail annuellement. commercedetail.org

