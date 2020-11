La vente aux enchères de la Maison Heffel réunit des collectionneurs d'oeuvres d'art du monde entier dans une salle virtuelle





Plus de 100 oeuvres d'art seront offertes dans le cadre de la vente aux enchères de la Maison Heffel , qui se tiendra le 2 décembre 2020 et devrait générer des recettes de 10 à 15 millions de dollars.

Des toiles de qualité muséale de Jean Paul Riopelle , d'Alex Colville, d'E. J. Hugues et de Kenneth Noland figureront parmi les oeuvres importantes offertes dans le cadre de cette vente.

TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - En cette année de grands bouleversements, le marché de l'art manifeste une passion et une participation renouvelées qui s'expriment désormais dans le cadre d'événements à distance. Chef de file dans son domaine, la Maison de vente aux enchères Heffel s'est adaptée à cette transformation en apportant d'importantes améliorations numériques à tous les volets de ses affaires. La maison d'envergure internationale présentera ainsi plus de 100 oeuvres remarquables lors de sa vente aux enchères du mercredi 2 décembre, au cours de laquelle seront mis en vedette certains des artistes les plus recherchés à travers le monde. Des chefs-d'oeuvre de Jean Paul Riopelle, d'Alex Colville, d'E. J. Hugues, d'Emily Carr et de Kenneth Noland seront offerts dans une salle de vente virtuelle qui réunira des collectionneurs des quatre coins du monde et leur permettra de vivre l'effervescence de l'événement en toute sécurité, dans le confort de leur foyer. Au total, les recettes de cette vente aux enchères devraient se chiffrer entre 10 et 15 millions de dollars. (Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et s'appuient sur des évaluations prudentes.)

L'année 2020 marque le 25e anniversaire de la vente en salle inaugurale de la Maison Heffel. La salle de vente de la Maison a, bien entendu, grandement évolué au fil des ans grâce aux avancées technologiques, mais le sentiment d'effervescence qui habite l'équipe avant chaque événement est quant à lui demeuré le même. Cette vente automnale, qui sera divisée en deux séances fort attendues consacrées respectivement à l'art d'après-guerre et contemporain et à l'art canadien, impressionniste et moderne, s'inscrit dans la foulée de la vente record du printemps, également présentée de façon virtuelle. Les acheteurs du monde entier auront la possibilité d'admirer les oeuvres offertes dans le cadre d'expositions virtuelles interactives et réalistes, ainsi que par l'entremise de la salle de vente numérique et de la plateforme de diffusion continue de la Maison.

« Nous sommes honorés de nous voir confier cette collection de chefs-d'oeuvre, que nous présenterons fièrement à un marché impatient de les recevoir », a affirmé David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Nos investissements technologiques stratégiques nous permettent d'aller de l'avant et d'accroître la capacité de notre salle de vente aux enchères de façon à répondre aux besoins d'un nombre illimité de collectionneurs aux quatre coins du monde. »

Points saillants de la vente aux enchères de la Maison Heffel

Jean Paul Riopelle sera au centre de cette vente aux enchères, sept de ses oeuvres étant présentées. Parmi ces dernières, notons sa toile Sans titre , créée en 1953 (et dont l'estimation va de 1?200?000 $ à 1?800?000 $), et son imposante La ligne d'eau , tirée de sa série Icebergs (et dont l'évaluation atteint entre 800?000 $ et 1?200?000 $). La Maison Heffel est honorée de commanditer l'exposition Riopelle : À la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones , bientôt à l'affiche au Musée des beaux-arts de Montréal. La Maison soutient également fièrement une série d'autres projets liés à Riopelle, parmi lesquels la nouvelle Fondation Jean Paul Riopelle, le tome 5 du Catalogue raisonné de l'artiste et Jean Paul Riopelle et le mouvement automatiste , un ouvrage du regretté François- Marc Gagnon .

Calendrier de la vente automnale de la Maison Heffel

Pour permettre aux acheteurs potentiels de partout au Canada d'admirer ces oeuvres, la collection sera présentée dans des galeries virtuelles sur le site Heffel.com et sur rendez-vous dans trois villes avant la vente en salle.

Vancouver : du vendredi 30 octobre au mercredi 4 novembre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Vancouver , au 2247, rue Granville

du vendredi 30 octobre au mercredi 4 novembre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de , au 2247, rue Granville Montréal : du lundi 16 novembre au samedi 21 novembre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Montréal, au 1840, rue Sherbrooke Ouest

du lundi 16 novembre au samedi 21 novembre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Montréal, au 1840, rue Sherbrooke Ouest Toronto : du jeudi 26 novembre au mardi 1er décembre, de 11 h à 18 h, et le mercredi 2 décembre, de 10 h à 15 h, à la Galerie Heffel de Toronto , au 13, avenue Hazelton

Les deux séances de la vente aux enchères se tiendront le mercredi 2 décembre. La vente sera diffusée en continu en direct sur le site Heffel.com, et diverses options d'enchères à distance seront offertes.

17 h, HE - Art d'après-guerre et contemporain

19 h, HE - Art canadien, impressionniste et moderne

Pour de plus amples renseignements sur les expositions et la vente aux enchères, ainsi que pour accéder aux catalogues en ligne, veuillez vous rendre sur www.heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Heffel a vendu plus d'oeuvres d'art canadiennes que tout autre commissaire-priseur à l'échelle mondiale, avec des ventes aux enchères d'oeuvres d'art totalisant plus d'un demi-milliard de dollars depuis 1978. Avec des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Ottawa et à Calgary, la Maison Heffel est forte de l'équipe de professionnels des beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle supérieur aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.

