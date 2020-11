MNP étend sa présence dans le Grand Montréal





Le cabinet comptable national et KBHNS s'unissent pour servir les entreprises de la

grande région de Montréal

CALGARY, AB, le 12 nov. 2020 /CNW/ - MNP, l'un des plus grands cabinets nationaux de comptabilité et de services-conseils au Canada, est heureux d'annoncer sa fusion avec KBHNS s.e.n.c.r.l., cabinet bilingue de comptables professionnels agréés, avec prise d'effet le 1er janvier 2021.

Établi à Ville Saint-Laurent, au Québec, KBHNS est dirigé par l'associé directeur Michael Hayden et les associés Yves Boucher et Rosa Trentadue. Issu de la fusion en 2002 de deux cabinets comptables de Montréal (Lawrence Kaplan & associés et Burack Silverman, comptables agréés), KBHNS compte aujourd'hui une équipe de 18 personnes. Le cabinet offre un large éventail de services de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils à des entreprises à capital fermé du Grand Montréal, dans une variété de secteurs.

MNP a fait son entrée sur le marché du Québec en janvier 2011 à la suite d'une fusion avec un cabinet de Montréal, WSBG (Wasserman, Stotland, Bratt et Grossbaum). Dan Trotter, associé directeur régional de MNP pour la région du Québec, souligne que MNP n'a cessé de croître à Montréal depuis, tant par l'intermédiaire de fusions que par croissance interne, ce qui ne l'empêchait pas de chercher à se développer encore davantage pour gagner les régions avoisinantes.

« Montréal est un pôle d'innovation, de main-d'oeuvre et de développement économique où ce ne sont pas les secteurs qui manquent, ce qui en fait un moteur de l'économie canadienne, renchérit M. Trotter. MNP est fier de jouer un rôle actif dans le marché québécois et d'aider les clients de toutes formes et de toutes tailles à réaliser leurs objectifs. Nous voulions nous investir davantage dans le Grand Montréal, surtout à Laval et sur la Rive-Sud, et nous sommes très heureux d'accueillir dans nos rangs KBHNS, un cabinet bien établi qui nous rejoint sur le plan des valeurs et de l'approche client. »

La situation inédite et instable que l'on vit aujourd'hui n'est pas sans incidence sur les entreprises. L'associé directeur de KBHNS, Michael Hayden, affirme que la fusion renforce la capacité de son équipe à servir ses clients dans un contexte difficile :

« Nous étions à l'affût d'une occasion qui nous permettrait d'accroître nos ressources et de fournir davantage de moyens à nos clients pour demeurer concurrentiels dans une période qui est du jamais vu pour toutes les organisations, a déclaré M. Hayden. MNP vient bonifier notre offre et nous donner de nouveaux atouts pour servir nos clients partout dans le Grand Montréal et ailleurs au Québec. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 90 bureaux partout au Canada et propose une vaste gamme de services, en plus de posséder une connaissance pointue des principaux secteurs et domaines d'affaires. Au-delà de son savoir-faire dans les sphères de la fiscalité et de la comptabilité, MNP propose une panoplie de services-conseils : planification de la relève, planification successorale, gestion du risque d'entreprise, financement d'entreprise, juricomptabilité, évaluation et soutien dans le cadre de litiges, insolvabilité et restructuration, solutions technologiques, fiscalité transfrontalière et bien plus encore.

Malgré son statut de plus grand cabinet canadien à servir les petites et moyennes entreprises, MNP est resté fidèle à ses racines en se faisant un devoir d'aider les entreprises d'ici, tant au pays qu'à l'étranger. Depuis son entrée sur le marché de l'Est du Canada à l'été de 2008, MNP a ouvert plus de 30 bureaux en Ontario, au Québec et au Canada atlantique. Il continue de garder l'oeil ouvert sur des cabinets avec qui il pourrait fusionner et qui cadreraient avec ses plans et sa stratégie de croissance.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, ajoute Jeremy Cole, vice-président directeur de MNP pour les régions du Grand Toronto et du Québec. Dans tous les marchés où nous sommes présents, nous avons la réputation d'être l'un des principaux cabinets de confiance au Canada dans les champs de la comptabilité, de la fiscalité et des services-conseils . C'est un grand bonheur d'accueillir un cabinet aussi respecté que KBHNS dans la famille MNP. La culture et les valeurs de nos cabinets respectifs sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et de la même volonté d'établir des relations de confiance au quotidien. »

M. Hayden ne cache pas que la culture d'entreprise de MNP est l'un des principaux éléments qui a convaincu KBHNS. « Même si MNP est un cabinet comptable d'envergure nationale, il a toujours su garder une perspective régionale et une culture de proximité, en plus de soutenir le milieu local. Ces qualités étaient essentielles pour nous et notre équipe dans le choix du bon partenaire. Lorsque Rosa, Yves et moi-même avons discuté d'une fusion avec MNP, nous y avons vu une occasion unique et exceptionnelle compte tenu de l'ampleur des ressources de ce cabinet et de la possibilité de continuer à servir nos clients du Grand Montréal. Nous ne pouvons être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de MNP. »

Après la fusion, KBHNS demeurera à Ville Saint-Laurent jusqu'à son déménagement dans un nouveau bureau à Laval, où il sert déjà de nombreux clients. MNP souhaitait pour sa part s'établir dans un marché clé.

« On retrouve plus de 11 000 entreprises à Laval, et la région est en mode croissance, ajoute M. Trotter. KBHNS et nous avions la même ambition d'étendre notre présence afin de servir les entreprises de ce marché ainsi que le long de la Rive-Sud. Nous sommes ravis d'en faire une réalité.

Malgré la pandémie, nous observons une hausse de la demande de la part d'entreprises cherchant de l'aide pour la poursuite de leurs affaires. Cette fusion constitue donc un pari gagnant pour nos cabinets respectifs et le marché du Grand Montréal. Nous sommes très heureux d'accueillir les associés et les professionnels de KBHNS dans l'équipe MNP. »

À propos de MNP sencrl, srl

MNP est un cabinet de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils de premier plan au Canada. Nous sommes fiers de répondre aux besoins de nos clients des secteurs public, privé et sans but lucratif. Par l'intermédiaire de missions dirigées par les associés eux-mêmes, nous proposons une démarche axée sur la coopération et l'efficience ainsi que des stratégies adaptées aux besoins des entreprises afin de les aider à connaître du succès au pays et à l'étranger.

