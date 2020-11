Le Groupe ALDO certifié carboneutre pour une troisième année consécutive





L'entreprise de chaussures mode étend son engagement envers le développement durable en investissant dans des projets axés sur la nature et soutenant la biodiversité.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW/ - En 2018, le Groupe ALDO est devenu la première entreprise de l'industrie de la chaussure et des accessoires mode au monde à être certifiée carboneutre pour ses magasins corporatifs, bureaux et centres de distribution. En 2019, l'organisation a étendu cet engagement en ajoutant les expéditions liées à ses activités de commerce électronique et au transport de ses produits. Cette année, le Groupe ALDO poursuit son parcours en matière de développement durable en continuant de réduire ses émissions à la source et en compensant celles qui sont inévitables par l'entremise d'une combinaison de projets de conservation des forêts et de production d'énergie propre axés sur la nature.

Pour la troisième année consécutive, le Groupe ALDO a été certifié carboneutre par South Pole, un fournisseur de premier plan de solutions et de services globaux liés au développement durable ayant un processus de certification rigoureux et transparent.

«?Nous sommes ravis que le Groupe ALDO ait choisi de devenir carboneutre. L'entreprise est véritablement un leader dans l'industrie. Son approche proactive pour soutenir les projets qui réduisent les émissions saura très certainement en inspirer d'autres à se joindre au mouvement, transformant ainsi l'intention en véritable action concrète en faveur de la lutte contre les changements climatiques?» a déclaré Renat Heuberger, PDG et cofondateur de South Pole.

Via l'achat de crédits carbone issus d'initiatives de réduction des émissions à fort impact, le Groupe ALDO soutient des projets d'énergie propre en Inde et en Chine (énergie solaire, énergie éolienne et valorisation énergétique des déchets), de même qu'un projet de conservation de la forêt dans le bassin amazonien. Ce projet en Amérique du Sud vise non seulement à lutter contre les changements climatiques et à préserver la biodiversité, mais aussi à soutenir les communautés locales et les petits exploitants. L'achat de crédits carbone finance des projets certifiés dont le but est de veiller à ce que l'investissement ait le plus grand impact possible.

«?Le Groupe ALDO est déterminé à maintenir son engagement à construire un avenir à faible teneur en carbone. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli depuis que l'entreprise a été certifiée carboneutre en 2018. Ce sont plusieurs années de recherches, d'analyses et d'actions qui nous ont menées où nous sommes aujourd'hui, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir?» dit David Bensadoun, PDG du Groupe ALDO. «?Nos efforts pour lutter contre la crise climatique découlent de la raison d'être de notre entreprise : créer un monde où règnent l'amour, la confiance et l'inclusion. En tant qu'organisation d'envergure mondiale, nous avons la responsabilité de faire mieux et d'être meilleurs, et ce, pour notre planète, pour nos communautés et pour nos clients. En fait, nous voulons leur permettre de faire les bons choix, car nous comprenons leurs attentes et ce qui leur tient à coeur. Nous avons intégré le développement durable à nos valeurs, à nos méthodes de travail et à notre façon de voir la mode. Nous espérons également rallier les acteurs de l'industrie afin que tous fassent leur part et rejoignent le mouvement.?»

Historique des projets de développement durable du Groupe ALDO

Entreprenant son parcours vers la durabilité en 2013, le Groupe ALDO a toujours eu comme objectif principal de réduire ses émissions de carbone afin de minimiser le besoin de compenser celles qui sont inévitables. C'est d'ailleurs en 2013 que l'entreprise a commencé à calculer son empreinte carbone dans le but d'établir une base pour l'amélioration et de se fixer des objectifs à long terme. Ceux-ci ont été approuvés par la Science-based Target Initiative dans le cadre d'une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unis, le WRI et le WWF. Depuis, le Groupe ALDO a réduit de façon continue ses émissions, notamment en améliorant l'efficacité énergétique de ses magasins et bureaux, en réduisant ses émissions liées au transport et à l'expédition de produits, en introduisant des matériaux durables ayant une plus faible empreinte, en éliminant les sacs à usage unique et en travaillant avec les fournisseurs et partenaires de l'industrie à décarboniser la chaîne d'approvisionnement.

La collaboration est essentielle

En tant qu'entreprise impliquée à l'échelle internationale, le Groupe ALDO reconnaît l'importance de rester aligné sur sa vision afin d'atteindre ses objectifs en matière de carboneutralité. Évoluant sans cesse, le domaine du développement durable demande aux organisations de faire preuve d'une grande flexibilité et de s'ajuster constamment. C'est dans ce contexte que le Groupe ALDO préconise une collaboration étroite avec les différents groupes de son industrie qui agissent comme des partenaires et des conseillers précieux sur différents projets. Depuis le début de son engagement en faveur de la durabilité, l'entreprise a mis l'emphase sur la collaboration avec des partenaires de renom, afin de mener à bien son plan et d'atteindre concrètement l'ensemble de ses objectifs.

Ainsi, le Groupe ALDO est devenu membre signataire de la Charte de l'industrie de la mode pour l'action climatique de l'ONU en 2019. Ce faisant, l'entreprise s'est associée à des chefs de file mondiaux (grandes marques de mode, détaillants et fournisseurs) désirant agir contre les changements climatiques. Cette plateforme permet au Groupe ALDO de participer à un groupe de travail sur la décarbonisation et sur la réduction des émissions de GES en compagnie des autres signataires. Plus tôt cette année, le Groupe ALDO a aussi signé le Fashion Pact, une coalition de détaillants et de marques de mode travaillant sur une action collective pour protéger l'environnement et préserver la biodiversité et les océans. Parmi les autres partenaires actuels du Groupe ALDO, mentionnons la Sustainable Apparel Coalition (SAC) et le Leather Working Group (depuis 2016), ainsi que la Science-based Target Initiative (depuis 2019).

Les prochaines étapes

Ayant réduit de façon significative ses émissions reliées aux opérations au cours des sept dernières années, le Groupe ALDO amorce un virage pour ses projets de développement durable. En effet, l'entreprise a décidé d'étendre ses objectifs afin de s'attaquer à d'autres enjeux d'importance : gestion des matières résiduelles, impact positif sur les communautés locales, associations avec des partenaires pour améliorer l'empreinte sociale et environnementale, et promotion de la diversité et de l'inclusion. D'autre part, ALDO et Boutique Spring ont récemment procédé au lancement de leurs premières collections de chaussures et d'accessoires de mode écoresponsables. Le Groupe ALDO vise à continuer d'introduire de plus en plus de matériaux innovants à faible impact pour ses marques. Le plan à long terme de l'entreprise implique aussi de poursuivre les collaborations avec ses partenaires de confiance afin de continuer à progresser vers l'atteinte de ses objectifs et la concrétisation de ses engagements.

Pour plus d'informations sur les engagements du Groupe ALDO en matière de responsabilité sociale et de développement durable, visitez le responsibility.aldogroup.com .

À propos du Groupe ALDO

Le Groupe ALDO est une entreprise d'envergure internationale qui crée et commercialise des marques de chaussures et d'accessoires mode. Présent dans plus de 100 pays, l'organisation s'impose avec deux marques signatures, ALDO et Boutique Spring, ainsi qu'un concept multimarque, GLOBO. Le Groupe ALDO est également un grossiste et un fournisseur de chaussures, de sacs à main et d'accessoires reconnu dans l'industrie. En plus de son siège social de Montréal, le Groupe ALDO possède des bureaux internationaux en Europe et en Asie. Guidé tous les jours par sa raison d'être: Un parcours pour créer un monde où règne l'amour, la confiance et l'inclusion, le Groupe ALDO est simplement unique. Pour plus de renseignements, visitez le www.aldogroup.com .

À propos de South Pole

South Pole est un fournisseur de premier plan de solutions et de services globaux liés au financement du développement durable, avec plus de 250 experts répartis dans ses 18 bureaux mondiaux. Pendant plus de dix ans, South Pole a collaboré avec un large éventail d'organisations des secteurs public, privé et civil pour accélérer la transition vers une société durable. South Pole a mobilisé des ressources financières pour concrétiser plus de 700 projets dans le domaine de la réduction des émissions carbone, de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique et de la gestion durable des terres et de l'environnement. La société est reconnue pour son approche diligente vis-à-vis le développement de projets et son processus de quantification des impacts environnementaux, ce qui lui a valu de nombreux prix. Sur le marché, il s'agit du fournisseur qui détient actuellement le plus gros portfolio international de projets en énergie renouvelable et en crédits carbone. L'expertise de South Pole couvre le financement de projets et de technologies, l'analyse de données et le conseil lié aux risques et opportunités en matière de développement durable. South Pole développe également des produits environnementaux reliés aux crédits carbone et à l'énergie renouvelable. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le www.southpole.com .

