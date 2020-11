Xebec et Shenergy renforcent leur partenariat pour développer le marché chinois de l'hydrogène





- Xebec Shanghai profitera d'un investissement stratégique direct de Shenergy pour collaborer à la construction de l'infrastructure de l'hydrogène en Chine ?

MONTRÉAL, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a annoncé aujourd'hui un partenariat renforcé avec Shenergy Group Company Limited (« Shenergy », basée à Shanghai). Initialement formé en 2015, le partenariat chinois existant avec Xebec Shanghai recevra un investissement stratégique direct en capital (3,4 millions de dollars) de Shenergy en échange de la dette et des intérêts dus par Xebec pour son obligation de rachat d'actions. Le nouveau partenariat va créer des possibilités à grande échelle pour développer l'infrastructure de l'hydrogène en Chine. Shenergy est l'une des nombreuses entreprises d'État désignées pour construire l'infrastructure de l'hydrogène à Shanghai et dans toute la Chine.

« Xebec est un partenaire de grande valeur depuis 2015, date à laquelle nous nous sommes engagés avec eux pour collaborer sur des projets d'hydrogène en Chine. Le marché de l'hydrogène commence maintenant à s'accélérer avec les nouvelles politiques gouvernementales chinoises, et nous voulions renforcer notre relation avec cet investissement stratégique. La plateforme de technologie AMP de Xebec est connue pour ses performances solides, son aspect compact et ses faibles coûts d'exploitation pour la purification de l'hydrogène. Nous considérons que les solutions et l'expertise de Xebec constituent un élément important de notre mandat pour le déploiement de stations de ravitaillement en hydrogène et d'installations de production d'hydrogène sur site. Je me réjouis de notre collaboration et c'est un honneur pour nous de travailler avec un leader mondial en matière de gaz renouvelables », déclare Xue Feng Song, directeur général adjoint de Shenergy Group Company Limited.

« Nous sommes ravis de faire passer notre partenariat avec Shenergy au prochain niveau. Shenergy est un leader dans le domaine de l'énergie en Chine et est un partenaire important de Xebec Shanghai depuis 2015. Ils ont saisi l'opportunité de faire progresser notre relation en effectuant une prise de participation stratégique dans Xebec alors qu'ils se préparent à la nouvelle politique chinoise en matière d'hydrogène, l'une des plus agressives au monde. Ce partenariat nous aidera à développer notre activité dans le domaine de l'hydrogène en Asie. Nous anticipons qu'il aura un impact positif sur nos activités en Europe et en Amérique du Nord, car Xebec s'intègre à la chaîne d'approvisionnement en hydrogène qui se développe en Chine et en tire profit », a déclaré Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc.

La nouvelle politique chinoise fixe un objectif d'un million de VEPC sur la route d'ici 2030

Annoncée en septembre, la Chine a mis en place une politique agressive en matière d'hydrogène qui vise la mise en circulation d'un million de véhicules électriques à pile à combustible (VEPC) d'ici 2030. Une partie de cet objectif est un plan initial de cinq ans pour le développement accéléré de l'industrie des VEPC, avec pour but d'atteindre un déploiement total de 10 000 VEPC et une production économique totale de 24 milliards RMB d'ici 2025.

À ce jour, environ 7 200 VEPC et 80 stations de ravitaillement ont été déployés en Chine. Xebec estime que cette nouvelle politique met en évidence l'importance stratégique de ces véhicules pour la décarbonisation des transports et l'utilisation étendue de l'hydrogène dans l'industrie.

En outre, la nouvelle politique de la Chine en matière d'hydrogène a été appuyée par l'engagement du pays à être neutre en carbone d'ici 2060. Le pays rejoint maintenant plus de 60 autres pays qui se sont engagés à être neutres en carbone d'ici 2050. L'hydrogène devrait jouer un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde en remplaçant l'utilisation de carburants à plus forte teneur en carbone.

Un partenariat renforcé permettra à Xebec d'accroître son empreinte hydrogène et d'améliorer son bilan

Xebec Shanghai a déployé avec succès 25 systèmes de purification d'hydrogène en Chine à ce jour et sept autres devraient être mis en service au cours des prochains mois. Ces systèmes ont toujours été utilisés pour la purification des effluents gazeux des raffineries ou de la pétrochimie afin de fournir de l'hydrogène de haute pureté pour les VEPC ou les applications industrielles. Grâce à la nouvelle politique, d'autres applications devraient voir le jour, comme l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène et la production décentralisée d'hydrogène, dans lesquelles la technologie de Xebec sera nécessaire.

En effet, Shenergy a converti la dette de Xebec envers Shanghai Chengyi New Energy Venture Capital Co, la filiale de services financiers de Shenergy, en capital d'investissement direct. Une contrepartie d'environ 1,7 million de dollars sera versée par Xebec pour les intérêts en cours, et les 3,4 millions de dollars de dette à long terme seront transférés en capitaux propres sur le bilan de Xebec. Suite à cette transaction, Xebec va détenir 60 % du partenariat chinois, le reste appartenant à Shenergy (35 %) et à un regroupement d'incitation à la gestion (5 %).

Les accords d'investissement définitifs ont été signés à la fin du mois d'octobre, et la clôture est prévue pour la fin du mois de décembre 2020. Xebec et Shenergy seront représentés au conseil d'administration de Xebec Shanghai et les décisions seront prises à l'obtention d'une majorité supérieure aux deux tiers. Par conséquent, après la clôture, et conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), Xebec Shanghai ne sera plus consolidé dans les états financiers de Xebec; celui-ci consolidera en revanche les bénéfices et les pertes proportionnels de Xebec Shanghai.

À propos de Shenergy Group Company Limited

Shenergy est une entreprise d'État; une entreprise énergétique financée et supervisée exclusivement par la Commission de supervision et d'administration des actifs de l'État (SASAC) du gouvernement municipal de Shanghai. Shenergy compte également 100 entreprises en propriété exclusive et de portefeuille, dont Shanghai Gas (Group) Co. Ltd. Shenergy est principalement engagée dans le développement et l'intégration des infrastructures électriques et gazières, ainsi que dans des activités industrielles, immobilières et financières. À la fin de 2019, l'entreprise avait un actif total de 189,1 milliards RMB et des revenus d'exploitation de 48,8 milliards RMB. Shenergy a été parmi les « 500 meilleures entreprises chinoises » pendant 18 années consécutives.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des énergies renouvelables. Bien implanté dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d'énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com.

