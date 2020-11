Plan de soutien aux organismes de coopération internationale - Plus de 3,7 M$ accordés à 30 organismes québécois de coopération internationale afin d'appuyer la réalisation de projets visant à réduire les effets de la COVID-19





QUÉBEC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault, annonce qu'une somme de 3 713 745 $ est accordée à la réalisation des demandes de 30 organismes québécois de coopération internationale (OCI), dans le cadre de l'appel à projets exceptionnel du Plan de soutien aux organismes de coopération internationale (PSOCI).

Ce soutien financier contribuera à la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 et ses effets dans 16 pays d'Afrique francophone et d'Amérique latine ainsi qu'en Haïti.

Une part importante des subventions octroyées permettra de procurer un appui institutionnel aux OCI, soit le maintien de dizaines d'emplois dans 10 régions administratives du Québec, l'appui aux frais indirects des organisations et aux activités d'éducation à la citoyenneté mondiale au Québec.

Rappelons que le PSOCI a été lancé le 18 juin dernier afin d'apporter un soutien institutionnel aux OCI du Québec et d'appuyer la réalisation de projets visant à réduire les effets de la COVID-19, notamment dans les pays vulnérables.

Citation :

« La pandémie de COVID-19 nous rappelle que les crises ne connaissent pas de frontières et que l'on se doit de demeurer solidaires et engagés. Le Québec ne fait pas exception à la règle. Le Plan de soutien constitue un appui important du gouvernement du Québec aux OCI, dont la plupart sont de petites et moyennes organisations dans plusieurs régions du Québec. De plus, cet appui aidera à accroître la résilience de nos partenaires locaux, situés dans plusieurs pays, afin de traverser la crise de la COVID-19. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants et projets retenus :

Treize des 30 OCI appuyés (43,3 %) sont situés à l'extérieur de Montréal, soit dans neuf régions administratives du Québec. La majorité des OCI appuyés sont des petites et moyennes organisations ayant un budget annuel de moins de 1,5 million de dollars.

Une partie des sommes (13,2 %) a été allouée pour assurer un soutien institutionnel à des OCI ayant des actions exclusivement au Québec.

Les sommes restantes (86,8 %) ont été octroyées pour le soutien à des OCI ayant des actions au Québec et dans 16 pays d'Afrique francophone et d'Amérique latine ainsi qu'en Haïti.

Les propositions soutenues touchent particulièrement les enjeux des droits de la personne, de santé, de sécurité alimentaire, de développement économique inclusif ainsi que des actions d'éducation à la citoyenneté mondiale.

ANNEXE

La subvention accordée aux organismes ci-dessous permettra un appui institutionnel et la réalisation d'activités d'éducation à la citoyenneté mondiale au Québec :

Aide internationale pour l'enfance;

Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec;

Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social;

Centre de solidarité internationale Corcovado;

Clowns Sans Frontières;

Comité pour les droits humains en Amérique latine;

Connexion justice sociale;

Micro-Recyc-Coopération;

Projet Accompagnement Québec- Guatemala .

La subvention accordée aux organismes ci-dessous permettra un appui institutionnel et la réalisation d'activités d'éducation à la citoyenneté mondiale au Québec. Elle offrira également un appui institutionnel et aux activités de partenaires locaux en Afrique francophone, en Amérique latine et aux Antilles :

Alternatives;

Audition mondiale;

Avocats sans frontières;

Carrefour International;

Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke ;

; Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

Centre international de solidarité ouvrière;

Comité régional d'éducation pour le développement international de Lanaudière;

Développement et Paix;

Equitas;

Fondation Paul Gérin-Lajoie;

Fondation KANPE;

Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ);

L'AMIE - Aide internationale à l'enfance;

Mer et Monde;

Partenariat pour le développement des communautés;

Solidarité Laurentides Amérique centrale;

Solidarité Montérégie Amérique centrale;

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs;

Solidarité Union Coopération;

L'Union des producteurs agricoles - développement international.

Lien utile :

