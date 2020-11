Vanstar étend la propriété Felix située sur la formation du Groupe Chicobi





MONTRÉAL, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V: VSR) Ressources Minières Vanstar Inc. (ou «La Société» ou «Vanstar») annonce l'acquisition de 31 titres miniers d'Osisko Metals Inc. afin d'agrandir la propriété Felix détenue à 100%, de plus de 99%, situé sur la formation du Groupe Chicobi, ceinture aurifère de l'Abitibi (Québec, Canada).



Les titres miniers acquis sont situés directement au sud-ouest et contigus à l'actuelle propriété Felix. La nouvelle propriété fusionnée comprendra 69 titres miniers et couvrira environ 3 259,6 ha. « Cette transaction reflète l'esprit de notre équipe de gestion proactive qui se concentre sur la croissance de Vanstar et nous sommes très heureux d'étendre notre empreinte dans le Chicobi, une zone active d'exploration et de nouvelles découvertes aurifères au Québec. La propriété Felix est connue pour héberger plusieurs types de minéralisation, y compris l'or et les métaux de base. Par conséquent, nous mettons à jour notre campagne d'exploration 2021 pour inclure les titres miniers nouvellement acquis. La Société prévoit une compilation des travaux historiques sur la propriété et a l'intention d'effectuer un levé magnétique aéroporté à très haute résolution. Nous avons déjà prévu 2500 mètres de forage sur la partie nord de la propriété en janvier 2021 et d'autres pourraient suivre sur la base des conclusions de la première campagne. » a déclaré Jonathan Hamel, président et chef de la direction par intérim de Vanstar.

Géologie

Le secteur à l'étude est situé dans un amas de roches d'origine volcanosédimentaire d'âge archéen. La propriété repose principalement sur les roches du groupe Chicobi. La moitié nord de la propriété repose sur des roches volcaniques intermédiaires à felsiques, tandis que la moitié sud contient du mudstone et du grès graphitiques turbiditiques foliés, avec une formation de fer magnétite-chert à bandes mineures et une formation de fer hématite-jaspe, et un conglomérat. Une grande formation de fer de type Algoma est présente dans la partie nord de la propriété. Les lithologies sont à peu près orientées ENE-WSW et pendent plus ou moins verticalement.

Historique de la propriété

La propriété a été explorée par le passé pour le fer à la suite du levé aéromagnétique de la Commission géologique du Canada. En 1949, des prélèvements et des tests métallurgiques ont été effectués pour vérifier la teneur et la récupération métallurgique du fer. En 1957, 1 forage au diamant foré a été foré pour vérifier la formation de fer. Plus de travaux ont été réalisés sur cette formation de fer sur la propriété Félix qui est adjacente et qui appartient à la compagnie.

Après la publication du levé électromagnétique Input Mark IV en 1972 par le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, les sociétés minières ont commencé à explorer pour les métaux de base. Un groupe de conducteurs électromagnétiques se trouve à l'extrémité sud de la formation de fer. Le suivi au sol effectué par Noranda a identifié deux conducteurs électromagnétiques qui n'ont jamais été forés, bien que les géologues de Noranda aient recommandé le forage pour vérifier ces deux conducteurs. Les conducteurs électromagnétiques se trouvent à la pointe d'une grande formation de fer. Ils se retrouvent au niveau de ce qui peut être une charnière de pli où les oxydes de fer se seraient transformés en sulfures de fer pouvant expliquer ainsi la présence de ces deux conducteurs.

En 1976, un indice aurifère a été découvert par Amax dans un nuage de conducteurs électromagnétiques localisé à l'autre extrémité de la formation de fer sur la propriété Félix. Le forage 728-06-01 où 9 échantillons de 1.5 mètres chacun, pris dans une section de 70 mètres le long du trou, a révélé des teneurs aurifères variant de 0.9 g/t Au à 1.8 g/t Au.

Les gisements d'or hébergés dans une formation de fer rubanée (BIF) sont des gisements tabulaires structurellement contrôlés qui représentent l'une des principales cibles d'exploration aurifère dans la partie nord du Bouclier canadien précambrien, comme l'ont démontré les producteurs actuels tels que la mine Musselwhite (Newmont) ainsi que les mines Meadowbank et Meliadine (Agnico-Eagle).

Transaction

La Société paiera 50,000 $ à Osisko Metals Inc pour l'acquisition de 100% des claims: 25,000 $ en espèces et 17,730 actions de Vanstar émises au prix de 1,41 $ l'action. Osisko Metals Inc. conservera un rendement net de fonderie (NSR) de 2% sur les titres miniers cédés. Vanstar peut racheter 50% du NSR (1%) pour un paiement en espèces de 1,000,000 $.

La transaction est assujettie à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, géologue et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

