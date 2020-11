Un nouveau sondage de la TD révèle que près de la moitié des Canadiens interrogés ont été touchés financièrement par la pandémie, mais beaucoup hésitent à en parler ou à demander de l'aide pour leurs finances personnelles





Conclusions du sondage de la TD pour le Mois de la littératie financière :

46 % des Canadiens interrogés disent que la COVID-19 a eu des conséquences négatives sur leurs finances familiales.

34 % sont réticents à parler de leurs finances.

Seuls 31 % d'entre eux disent qu'ils demanderont l'aide de leur institution financière.

24 % préféreraient parler de politique plutôt que d'argent.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Pour souligner le dixième anniversaire du Mois de la littératie financière au Canada, Ipsos a récemment réalisé un sondage au nom de La Banque Toronto-Dominion (TD). Ce sondage révèle que même si près de la moitié (46 %) des Canadiens interrogés affirment que la COVID-19 a eu des conséquences négatives sur leurs finances familiales, parler d'argent reste un sujet délicat.

Malgré l'impact continu de la COVID-19, le tiers (34 %) des Canadiens interrogés ne sont pas à l'aise de parler de leurs finances, ce qui nuit réellement à un redressement de leur situation financière ou à l'atteinte de leurs objectifs financiers. Parmi ceux qui se disent mal à l'aise de parler de leurs finances personnelles, les répondants attribuent leur réticence à la bonne vieille politesse canadienne. La plus grande proportion de répondants ont indiqué qu'ils ne pensaient pas qu'il était poli de parler d'argent (37 %), qu'ils ne voulaient pas avoir l'air de se vanter (13 %) ou qu'ils ne voulaient pas être jugés (18 %).

Cependant, il y a aussi une proportion importante de répondants qui disent ne pas être à l'aise de parler de finances parce que soit leur situation financière n'est pas bonne en ce moment (28 %), soit ils ont des difficultés et ne savent pas vers qui se tourner (12 %), soit ils n'ont pas confiance de pouvoir gérer leur argent et sont gênés d'en parler (9 %).

« Nous savons que de nombreux Canadiens sont mal à l'aise de parler de leurs finances personnelles, mais demander de l'aide pour gérer son argent est une étape extrêmement importante vers la santé et la confiance financières, affirme Nicolas Brazeau, planificateur financier, Gestion de patrimoine TD. Nous soutenons l'éducation financière au Canada, et nous travaillons pour aider à éliminer la stigmatisation souvent associée aux conversations sur les finances personnelles. »

Les Canadiens préféreraient...

Le sondage TD montre que les Canadiens préfèrent rester discrets quant à leurs conversations financières et qu'ils hésitent à discuter de leurs finances avec les personnes qui ne font pas partie de leur garde rapprochée. Six répondants sur dix (58 %) sont disposés à parler de leur situation financière aux membres de leur famille, tandis que seulement trois sur dix en parleraient à une personne de leur institution financière (31 %) ou à leurs amis (28 %).

Et même si le tiers (33 %) des personnes interrogées affirment n'avoir aucun problème à parler d'argent, il y a plusieurs choses dont ils préféreraient discuter avant d'aborder ce sujet.

59 % aimeraient mieux se soumettre à un examen médical.

56 % aimeraient mieux nettoyer leur maison de fond en comble.

40 % aimeraient mieux parler de la météo.

24 % aimeraient mieux parler de politique.

8 % aimeraient mieux parler de religion.

L'enquête a également montré que l'hésitation des Canadiens à parler d'argent, que ce soit en personne ou en ligne, se traduit par une réticence à parler de finances même avec un professionnel financier attitré. Étonnamment, six répondants sur dix (59 %) disent qu'ils ont moins peur d'aller chez le médecin que de rencontrer leur conseiller financier, et une personne sur dix (13 %) avoue qu'elle préférerait avoir un traitement de canal, ce qui montre jusqu'où certains Canadiens iraient pour éviter de parler d'argent.

Éducation financière et soutien à la TD

« Obtenir des conseils financiers d'un professionnel est d'une importance cruciale, dans les bons moments comme dans les mauvais, ajoute Nicolas Brazeau. La TD offre un éventail de ressources en personne et libre-service pour aider les clients à gérer leurs besoins financiers, dont des interactions numériques, téléphoniques et en succursale qui permettent d'évaluer la situation de chaque personne et aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. »

Pour les clients qui sont touchés financièrement par la COVID-19, la TD a lancé Conseils TD Prêts pour vous. Qu'il s'agisse de conseils personnalisés ou d'option de services bancaires courants accessibles par des outils en ligne, Conseils TD Prêts pour vous a été créé pour aider à répondre aux besoins continus des clients en fonction de l'évolution de leur situation financière, en offrant des renseignements sur les enjeux auxquels de nombreux Canadiens font face dans le contexte actuel, ainsi que de la communication proactive pour aider les clients à régler leurs difficultés financières et à émerger du contexte de la pandémie, notamment en aidant ceux qui cherchent du soutien pour leurs placements alors qu'ils continuent à épargner pour l'avenir.

De plus, la TD propose divers outils et de programmes qui visent à aider les Canadiens à vivre avec une plus grande confiance quant à leurs capacités financières :

À propos de l'étude

Ce sont-là quelques-uns des résultats d'un sondage Ipsos mené entre le 26 et le 28 octobre 2020 au nom du Groupe Banque TD. Aux fins de ce sondage, un échantillon de 1 001 Canadiens âgés de 18 ans ou plus a répondu. L'échantillon de ce sondage a été pondéré afin d'assurer que sa composition reflète celle de la population adulte selon les données du dernier recensement et de fournir des résultats représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, le sondage comprend une marge d'erreur de plus ou moins 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les adultes canadiens avaient répondu au sondage. L'intervalle de crédibilité sera plus grand dans les sous-groupes de population. Les résultats de tous les questionnaires et sondages peuvent être touchés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

