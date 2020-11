/R E P R I S E -- Plan d'action de lutte sur le racisme et la discrimination : L'APNQL lance son premier webinaire sous le thème des Alliances Municipalités-Premières Nations/





WENDAKE, QC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, convie le public québécois et autochtone à assister, le 12 novembre prochain, au premier d'une série de webinaires sur le thème de la lutte au racisme et à la discrimination. Présenté en appui à la démarche initiée par l'APNQL en octobre dernier lors du dévoilement de son Plan d'action sur le racisme et la discrimination, cette première édition sera consacrée aux enjeux propres au milieu municipal.

ÉVÉNEMENT : « ALLIANCES MUNICIPALITÉS - PREMIÈRES NATIONS »



QUI :



Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Monik Kistabish, Cheffe de la Première Nation Abitibiwinni

Claire Bolduc, Préfète de la MRC de Témiscamingue

Mike Mckenzie, Chef de la Première Nation Innue de Uashat mak Mani-utenam

Réjean Porlier, Maire de Sept-Îles

Lisa Robinson, Chef de la Première Nation de Wolf Lake

Pierre Corbeil, Maire de Val-d'Or

Vicki-May Hamm, Mairesse de Magog



DATE : Le jeudi 12 novembre 2020



HEURE : 15h30



CONNEXION: ZOOM : https://cepn-fnec.zoom.us/j/87547111277 (interprétation simultanée offerte)

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

NOTE : Afin de respecter les consignes sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 et éviter les risques de propagation du virus, cet événement sera offert exclusivement sous forme virtuelle. Les journalistes sont les bienvenus et seront autorisés à poser des questions aux intervenants sur la plateforme virtuelle. Des entrevues individuelles seront ensuite possibles sur demande préalable (à la discrétion des panelistes), soit par téléphone, vidéoconférence ou en studio à Montréal.

