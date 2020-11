Antidote 10 v5 : les identités mises à jour









MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce la publication d'Antidote 10 v5, la quatrième mise à jour gratuite de l'édition 10. Cette nouvelle version enrichit les dictionnaires d'Antidote de plus de 5 500 nouveaux mots et locutions en français et en anglais, et elle offre le résultat d'un vaste travail de révision des mots et expressions identitaires. Antidote 10 v5 est aussi la première version compatible avec les forfaits Antidote+.

Appliquant tout son soin à un sujet délicat et d'actualité, l'équipe linguistique de Druide a révisé les définitions et synonymes des mots identitaires. Elle a ajouté toutes les marques nécessaires, noté comme vieillies certaines expressions surannées et a balisé les mentions du concept déconsidéré de race appliqué aux humains. Elle a réaménagé les mots touchant les autochtones d'Amérique en favorisant les termes Autochtone et Premières Nations, et a revu les mots concernant l'orientation sexuelle. Elle a enfin porté une attention particulière à ce que les termes offensants ou péjoratifs soient bien signalés par le correcteur afin d'éviter leur utilisation involontaire.

Outre ce grand travail, Antidote 10 v5 ajoute en français 500 nouveaux mots et locutions, comme géobaliser, distantiel et cours bimodal, ainsi que 1 400 nouveaux synonymes et 200 nouvelles étymologies. Le correcteur traite maintenant les espaces inutiles après les préfixes et détecte les deux-points multiples, parmi une série d'améliorations. En anglais, plus de 5 000 nouveaux mots et locutions font leur entrée, comme bodycam, denylist et grasscycling, ainsi que 26 000 nouveaux synonymes et 2 000 nouvelles étymologies. La correction a aussi été améliorée, par exemple pour les unités de mesure. Enfin, ceux et celles qui ont opté pour les deux langues obtiennent plus de 20 000 nouvelles traductions de mots et locutions.

D'autre part, de nouvelles intégrations voient le jour avec la v5 : Antidote est désormais compatible avec MS Visual Studio Code, Mellel, DayOne et TexPad ainsi qu'avec Windows 20H2, Ubuntu 20.10 et Fedora 33.

Antidote 10 v5 est la première version compatible avec les forfaits Antidote+. Les abonnés à ces forfaits pourront ainsi synchroniser leurs favoris, listes de mots et dictionnaires personnels entre les diverses plateformes où ils utilisent Antidote. Les nouveautés de la v5 se reflètent d'ailleurs déjà dans le correcteur et les dictionnaires d'Antidote Web, ainsi que dans les trois déclinaisons du nouvel Antidote Mobile 4, publiées aujourd'hui.

Druide recommande aux utilisateurs d'Antidote 10 de passer à la v5 en téléchargeant la mise à jour gratuite?; Antidote leur offrira d'ailleurs de le faire automatiquement. Les utilisateurs d'une édition antérieure sont invités à se procurer la mise à niveau vers Antidote 10 ou vers l'un des tout nouveaux forfaits Antidote+ (qui inclut Antidote 10), en se rendant sur www.antidote.info.

