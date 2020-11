Druide lance Antidote+





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce Antidote+, une façon unifiée et simplifiée d'utiliser son logiciel d'aide à la rédaction sur toutes les plateformes. À partir d'un seul et même forfait, Antidote+ offre le correcteur, les dictionnaires et les guides d'Antidote sur pratiquement tous les ordinateurs, les téléphones et les tablettes, incluant Android et Chromebook.

Antidote+ offre en effet l'accès à Antidote 10, Antidote Web et Antidote Mobile, les trois applications du célèbre logiciel d'aide à la rédaction, et les unit par synchronisation automatique. Antidote 10 est conçu pour les ordinateurs avec Windows, macOS et Linux; Antidote Web fonctionne dans les principaux navigateurs; et Antidote Mobile est la version native pour iPhone et iPad. Ainsi, avec Antidote+, une personne passe de l'une à l'autre de ces plateformes et y retrouve toujours ses favoris, listes de mots et dictionnaires personnels.

Antidote+ est proposé en deux forfaits : Antidote+ Personnel ou Antidote+ Familial. Avec le forfait familial, cinq personnes peuvent utiliser Antidote sur toutes leurs plateformes. Un abonnement suffit, et une personne peut créer les comptes de chaque membre de la famille. Chacun obtient un compte individuel et peut avoir ses propres réglages, favoris, listes de mots et dictionnaires personnels. De plus, tant que l'abonnement est maintenu, les abonnés obtiennent gratuitement toute mise à jour ou mise à niveau de chacune des applications.

« Les utilisateurs d'Antidote tendent à en faire un usage intensif, à la maison, au travail, à l'école », explique Éric Brunelle, président de Druide et concepteur principal d'Antidote. « Antidote+ leur permet de l'utiliser partout, avec une interface soigneuse­ment adaptée à chaque plateforme. »

« Avec ses trois applications, ses mises à niveau gratuites et son forfait familial, Antidote+ représente le meilleur rapport qualité-prix que Druide ait jamais offert à sa clientèle », conclut André d'Orsonnens, président du conseil et chef de la direction de Druide.

Antidote+ remplace le Service Accès Tout Antidote annoncé par Druide en novembre 2018; les abonnements à ce service seront automatiquement convertis en forfait Antidote+ Personnel.

Les forfaits Antidote+ sont offerts au prix de détail suggéré de 59,95 $ par année pour une personne, ou de 99,95 $ pour une famille; l'ajout de la deuxième langue coute 30 $ par an, ou 50 $ pour une famille. Des tarifs réduits sont proposés aux propriétaires d'une édition antérieure et aux utilisateurs d'Antidote 10 qui aimeraient profiter des avantages d'Antidote+. Détails sur www.antidote.info.

_________________________________________________________________________ Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

