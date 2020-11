Cascades annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2020





Perspective positive soutenue par la dynamique favorable de l'industrie de l'emballage carton-caisse

KINGSEY FALLS, QC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX : CAS) annonce ses résultats financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2020.

Faits saillants du T3 2020

Ventes de 1 275 M$ (par rapport à 1 285 M$ au T2 2020 (-1 %) et à 1 264 M$ au T3 2019 (+1 %))

Tel que divulgué (incluant les éléments spécifiques)

Bénéfice d'exploitation de 73 M$ (par rapport à 94 M$ au T2 2020 (-22 %) et à 108 M$ au T3 2019 2 (-32 %))

Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) 1 de 154 M$ (par rapport à 169 M$ au T2 2020 (-9 %) et à 181 M$ au T3 2019 2 (-15 %))

Bénéfice net par action de 0,51 $ (par rapport à 0,57 $ au T2 2020 et à 0,45 $ au T3 2019 2 )





Bénéfice d'exploitation de 81 M$ (par rapport à 111 M$ au T2 2020 (-27 %) et à 88 M$ au T3 2019 (-8 %))



BEAA de 162 M$ (par rapport à 186 M$ au T2 2020 (-13 %) et à 161 M$ au T3 2019 (+1 %))



Bénéfice net par action de 0,50 $ (par rapport à 0,61 $ au T2 2020 et à 0,30 $ au T3 2019)





à 0,30 $ au T3 2019) Ajout de 300 M$ US de billets subordonnés échéant en 2028; rachat de 200 M$ US de billets subordonnés échéant en 2023.

Dette nette 1 de 1 982 M$ au 30 septembre 2020 (par rapport à 2 077 M$ au 30 juin 2020) reflétant d'excellents flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Ratio de dette nette sur BEAA ajusté 1 de 3,0x en baisse par rapport à 3,1x au 30 juin 2020.

l'acquisition de Papelera del Principado S.A. (« Paprinsa ») dans le secteur d'activité Carton plat . Annonce en octobre des plans relatifs au projet stratégique de conversion de l'usine de Bear Island , située en Virginie, aux États-Unis, et réalisation simultanée d'une émission, dans le cadre d'un achat ferme, de 7 441 000 nouvelles actions ordinaires au prix de 16,80 $ pour un produit brut de 125 M$ visant le financement d'une partie du projet.

1 Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ». 2 Les résultats consolidés du troisième trimestre de 2019 ont été ajustés de façon rétroactive pour tenir compte d'ajustements de l'allocation du prix d'achat.

M. Mario Plourde, président et chef de la direction, a émis les commentaires suivants : « Nous sommes satisfaits de nos résultats consolidés du troisième trimestre. Dans un environnement économique en constante évolution, la demande en carton-caisse est restée forte. Cette solidité a contribué favorablement aux résultats trimestriels séquentiels dans ce secteur, contrebalançant l'accroissement des coûts énergétiques et les répercussions d'environ 3 M$ engendrées par des arrêts de production non planifiés de notre complexe de Niagara Falls, NY. De même, notre secteur Produits spécialisés a généré de solides résultats en tirant parti de la forte demande concernant notre offre de produits d'emballages alimentaires durables. Les résultats de notre secteur Tissu sont partagés. Comme prévu, la demande en papiers tissu sur le marché du détail est restée forte, contrairement à celle en produits hors foyer qui souffre des répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur les entreprises, les restaurants, les hôtels et les écoles. Ce secteur d'activité - qui représente environ 40 % de nos ventes annuelles de papiers tissu - a subi une baisse rapide de la demande de certains produits. Nous avons donc pris des mesures afin d'adapter notre capacité de production en fermant provisoirement plusieurs usines de production de papiers tissu desservant ce marché. De plus, nous continuons d'évaluer les perspectives afin d'adapter notre capacité pour différents produits. En terminant, les résultats du secteur d'activité Carton plat Europe ont reflété le fléchissement saisonnier habituel des volumes du troisième trimestre dont les effets ont été en partie contrebalancés par la baisse des coûts des matières premières et de l'énergie.

Du point de vue stratégique, nous sommes enchantés de l'annonce du lancement de notre projet de Bear Island qui a été faite à la mi-octobre. Il s'agit d'un important investissement stratégique pour notre secteur Carton-caisse qui, nous en sommes convaincus, sera bénéfique pour nos résultats d'exploitation, renforcera notre offre de produits de poids de base léger de carton-caisse recyclé et positionnera notre segment Carton-caisse pour une croissance profitable à long terme dans ce secteur concurrentiel. Nous sommes également enchantés d'avoir réalisé l'émission d'actions (placement) de 125 M$ annoncée en même temps que le projet Bear Island. Le produit de ce placement sera principalement affecté au financement du projet Bear Island, mais pourra également servir à d'autres projets d'investissement en cours. Le secteur Carton plat Europe a également annoncé l'acquisition stratégique de l'un des principaux acteurs européens du carton aggloméré couché, Papelera del Principado S.A. (« Paprinsa ») et de trois sociétés attenantes plus petites, ce qui renforcera et consolidera la position de Reno De Medici comme fabricant numéro deux de carton plat recyclé en Europe, tout en renforçant sa position de concurrent en Espagne ainsi que sur les marchés voisins. »

En ce qui concerne les perspectives à court terme, M. Plourde a déclaré : « Compte tenu des incertitudes actuelles liées à la pandémie de la Covid-19, nous sommes prudemment optimistes quant à nos résultats d'exploitation à court terme. La dynamique de la demande en carton-caisse demeure solide, avec des résultats devant commencer à profiter également de la hausse annoncée du prix de 50 $ US/t.c. au cours du quatrième trimestre. Dans le secteur Tissu, le fléchissement saisonnier habituel au quatrième trimestre et la baisse de la demande en produits hors foyer occasionnée par la pandémie de la Covid-19 devraient se traduire par des résultats d'exploitation en baisse. Les initiatives de modernisation en cours dans ce secteur, notamment l'intégration des actifs d'Orchids et les investissements finaux dans l'équipement de conversion de pointe, produisent les résultats visés et généreront des bénéfices à mesure que les coûts de transition diminueront. Les résultats d'exploitation à court terme du secteur Produits spécialisés devraient demeurer solides grâce à la forte demande continue pour les emballages de produits alimentaires de consommation, tandis que les résultats du secteur Carton plat Europe devraient légèrement fléchir dû à l'incertitude quant aux volumes et à un assortiment de ventes moins favorable. Sur une base consolidée, les coûts des matières premières devraient rester favorables pour nos activités. À l'avenir, les résultats devraient profiter d'une initiative d'amélioration des marges de profitabilité lancée en début d'année qui vise à générer une hausse annuelle de 1 % de notre marge du BEAA consolidé pour les deux prochaines années. Étant donné les incertitudes persistantes liées à la pandémie de la Covid-19, nous restons concentrés sur la santé et la sécurité de nos employés et collaborons étroitement avec nos clients afin de veiller à non seulement satisfaire, mais aussi à dépasser leurs besoins et leurs attentes concernant nos produits essentiels d'emballage et de papiers tissu. La gestion de nos flux de trésorerie soutenue par la flexibilité de nos activités, la résilience et l'exécution demeurent les principales priorités de l'équipe de direction de Cascades et continueront d'être cruciaux pour exercer nos activités avec succès dans l'environnement inhabituel et imprévisible actuel. »

Sommaire financier

Renseignements consolidés choisis















(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audités) T3 2020

T2 2020

T3 2019









Ventes 1 275

1 285

1 264

Tel que divulgué





Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA)1 2 154

169

181

Bénéfice d'exploitation2 73

94

108

Bénéfice net2 49

54

43

par action2 0,51 $ 0,57 $ 0,45 $ Ajusté1





Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) 162

186

161

Bénéfice d'exploitation 81

111

88

Bénéfice net 48

58

28

par action 0,50 $ 0,61 $ 0,30 $ Marge (BEAA) 12,7 % 14,5 % 12,7 %

BEAA par secteur d'activité













(en millions de dollars canadiens) (non audités) T3 2020

T2 2020

T3 2019







Produits d'emballage





Carton-caisse 101

83

120 Carton plat Europe 31

42

25 Produits spécialisés 16

16

14







Papiers tissu2 25

48

49







Activités corporatives (19)

(20)

(27) BEAA tel que divulgué 154

169

181

1 Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ». 2 Les résultats consolidés du troisième trimestre de 2019 ont été ajustés de façon rétroactive pour tenir compte d'ajustements de l'allocation du prix d'achat.

BEAA ajusté par secteur d'activité1













(en millions de dollars canadiens) (non audités) T3 2020

T2 2020

T3 2019







Produits d'emballage





Carton-caisse 100

94

118 Carton plat Europe 29

43

25 Produits spécialisés 16

17

16







Papiers tissu 36

54

24







Activités corporatives (19)

(22)

(22) Bénéfice d'exploitation tel que divulgué 162

186

161 1 - Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».







Analyse des résultats pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2020 (par rapport à l'année précédente)

Les ventes ont atteint 1 275 M$, ce qui représente une hausse de 11 M$, ou de 1 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation reflète en grande partie l'augmentation de 7 % du volume dans le secteur Carton-caisse et les taux de change favorables dans tous les secteurs d'activités. Cette hausse a été contrebalancée par la baisse des ventes dans le secteur Papiers tissu à cause de la baisse importante de la demande de produits hors foyer, des prix de vente moyens et/ou d'une composition des ventes moins favorables dans tous nos secteurs de l'emballage. Alors que les volumes du secteur Produits spécialisés ont connu une hausse, les gains ont été en grande partie contrebalancés par la fermeture d'une usine et par une vente d'activités réalisées en 2019.

La Société a enregistré un bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) de 154 M$ au troisième trimestre de 2020, en baisse par rapport à 181 M$ au troisième trimestre de 20192. Sur une base ajustée, le BEAA a atteint 162 M$ au troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 1 M$, ou 1 %, par rapport aux 161 M$ générés pendant la période correspondante de l'exercice précédent. Ce BEAA ajusté annuel reflète des hausses de 12 M$ et 4 M$ pour les secteurs Papiers tissu et Carton plat Europe ainsi que les résultats stables des Produits spécialisés. Ces gains ont été contrebalancés par une baisse de 18 M$ dans le secteur Carton-caisse puisque les gains de la hausse des volumes ont été contrebalancés par une augmentation des coûts des matières premières d'une année à l'autre ainsi que par des prix de vente et une composition des ventes moins favorables. Des crédits d'impôts pour la recherche et le développement de 9 M$ ont été enregistrés pour le troisième trimestre.

Sur une base ajustée1, le BEAA s'est établi à 162 M$ au troisième trimestre de 2020, par rapport à 161 M$ pour la même période de l'exercice précédent. Au cours du troisième trimestre de 2020, les principaux éléments spécifiques suivants, avant impôt, ont eu des répercussions sur le BEAA et les bénéfices nets :

gains de 7 M$ enregistrés dans le secteur Carton-caisse et dans le secteur Papiers tissu sur la vente d'actifs d'usines fermées (BEAA et bénéfice net);

frais de restructuration de 3 M$ enregistrés dans le secteur Carton-caisse à la suite de l'annonce de la fermeture d'une usine de conversion en Ontario qui aura lieu au plus tard le 31 août 2021 (BEAA et bénéfice net);

qui aura lieu au plus tard le 31 août 2021 (BEAA et bénéfice net); baisses de valeur de 13 M$ enregistrées dans le secteur Papiers tissu liées à la réévaluation de la valeur recouvrable de certains actifs dus à la situation économique et à la demande du marché actuelles (BEAA et bénéfice net);

gain non réalisé de 1 M$ sur les instruments financiers (BEAA et bénéfice net);

gain de change de 11 M$ sur la dette à long terme et instruments financiers (bénéfice net).

Au troisième trimestre de 2020, la Société a enregistré un bénéfice net de 49 M$, ou de 0,51 $ par action, par rapport à un bénéfice net de 43 M$, ou 0,45 $ par action, pour la même période de 20192. Sur une base ajustée1, la Société a généré un bénéfice net de 48 M$ au troisième trimestre de 2020, ou de $0,50 par action, comparativement à un bénéfice net de 28 M$, ou 0,30 $ par action, pour la même période de 2019.

1 Pour plus de détails, voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ». 2 Les résultats consolidés du troisième trimestre de 2019 ont été ajustés de façon rétroactive pour tenir compte d'ajustements de l'allocation du prix d'achat.

Dividende sur les actions et rachat dans le cours normal des affaires

Le conseil d'administration de Cascades a déclaré un dividende trimestriel de 0,08 $ par action, payable le 3 décembre 2020 aux actionnaires inscrits le 20 novembre 2020 en fermeture de séance. Le dividende payé par Cascades est un dividende désigné à l'égard de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), Canada). Au troisième trimestre de 2020, Cascades n'a procédé à aucun rachat d'actions pour annulation.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre de 2020

La direction discutera des résultats financiers du troisième trimestre de 2020 à l'occasion d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9 h, HAE. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 1 888 231-8191 (à l'étranger, le 1 647 427-7450). La conférence téléphonique, y compris la présentation aux investisseurs, sera également diffusée en direct sur le site web de la Société (www.cascades.com) sous l'onglet « Investisseurs ». L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible en différé sur le site web de la Société, et par téléphone jusqu'au 12 décembre 2020 en composant le 1 855 859-2056 (à l'étranger, le 1 416-849-0833) et en utilisant le code d'accès 4158758.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans 88 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont des déclarations prospectives au sens de la loi américaine intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 », basées sur les anticipations actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la diminution de la demande pour les produits de la Société, l'augmentation des prix de la matière première, les fluctuations de la valeur relative de diverses devises, les fluctuations des prix de vente et les changements négatifs des conditions générales du marché et de l'industrie ainsi que d'autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès de la « Securities and Exchange Commission ».

BILANS CONSOLIDÉS













(en millions de dollars canadiens) (non audités) 30 septembre 2020

31 décembre 2019 Actifs





Actifs à court terme





Trésorerie et équivalents de trésorerie 227

155 Comptes débiteurs 661

606 Impôts débiteurs 23

32 Stocks 606

598 Partie à court terme des actifs financiers 9

10

1 526

1 401 Actifs à long terme





Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 86

80 Immobilisations corporelles 2 785

2 770 Actifs incorporels à durée de vie limitée 166

182 Actifs financiers 19

16 Autres actifs 48

55 Actifs d'impôt différé 179

153 Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 534

527

5 343

5 184 Passifs et capitaux propres





Passifs à court terme





Emprunts et avances bancaires 9

11 Comptes créditeurs et charges à payer 800

788 Impôts créditeurs 19

17 Partie à court terme d'autre emprunt sans recours contre la Société à refinancer 162

-- Partie à court terme de la dette à long terme 91

85 Partie à court terme des provisions pour éventualités et charges 7

5 Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 30

137

1 118

1 043 Passifs à long terme





Dette à long terme 1 947

2 022 Provisions pour éventualités et charges 55

49 Passifs financiers 4

5 Autres passifs 212

198 Passifs d'impôt différé 210

198

3 546

3 515 Capitaux propres





Capital-actions 498

491 Surplus d'apport 13

15 Bénéfices non répartis 1 089

1 003 Cumul des autres éléments du résultat global (10)

(17) Capitaux propres des actionnaires 1 590

1 492 Part des actionnaires sans contrôle 207

177 Capitaux propres totaux 1 797

1 669

5 343

5 184

RÉSULTATS CONSOLIDÉS











Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 septembre Pour les périodes de neuf mois

terminées les 30 septembre (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et les nombres

d'actions ordinaires) (non audités) 2020

2019

2020

2019

Ventes 1 275

1 264

3 873

3 769

Coût des produits vendus et charges















Coût des produits vendus (incluant l'amortissement de 81 M$















pour la période de trois mois (2019 -- 73 M$) et de 227 M$

pour la période de neuf mois (2019 -- 212 M$)) 1 086

1 071

3 243

3 210

Frais de vente et d'administration 107

105

348

320

Gain sur acquisitions, cessions et autres (7)

(22)

(5)

(29)

Baisse de valeur et frais de restructuration 16

1

31

11

Perte (gain) de change 1

--

--

(1)

Perte (gain) sur instruments financiers dérivés (1)

1

(1)

(4)



1 202

1 156

3 616

3 507

Bénéfice d'exploitation 73

108

257

262

Frais de financement 25

24

79

74

Intérêts sur avantages du personnel et autres passifs 1

24

3

48

Perte sur le rachat de dette à long terme 6

--

6

--

Gain de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers (11)

--

(3)

(7)

Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (3)

(2)

(9)

(6)

Bénéfice avant impôts sur les résultats 55

62

181

153

Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats (3)

12

24

30

Bénéfice net pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle 58

50

157

123

Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 9

7

32

25

Bénéfice net pour la période attribuable aux actionnaires 49

43

125

98

Bénéfice net par action ordinaire















De base 0,51 $ 0,45 $ 1,32 $ 1,04 $ Dilué 0,50 $ 0,44 $ 1,30 $ 1,02 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 95 019 694

93 860 367

94 577 538

93 886 909

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 96 077 440

95 519 226

95 735 264

95 437 252



ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL







Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 septembre Pour les périodes de neuf mois

terminées les 30 septembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2020

2019

2020

2019

Bénéfice net incluant la part des actionnaires sans contrôle pour la période 58

50

157

123

Autres éléments du résultat global







Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement aux résultats







Écarts de conversion







Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes (14)

1

43

(57)

Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture















des investissements nets 7

(3)

(27)

32

Couverture de flux de trésorerie







Variation de la juste valeur des contrats de change à terme --

--

--

1

Variation de la juste valeur des contrats de swap de taux d'intérêt --

--

--

(1)

Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés de marchandises 2

1

2

(1)



(5)

(1)

18

(26)

Éléments qui ne sont pas reclassés aux résultats







Gain (perte) actuariel sur avantages du personnel (4)

2

(19)

(13)

Recouvrement d'impôts sur les résultats 1

--

5

3



(3)

2

(14)

(10)

Autres éléments du résultat global (8)

1

4

(36)

Résultat global pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle 50

51

161

87

Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle 12

4

43

13

Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires 38

47

118

74



ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES





Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020 (en millions de dollars canadiens) (non

audités) CAPITAL-

ACTIONS

SURPLUS

D'APPORT

BÉNÉFICES NON

RÉPARTIS

CUMUL DES

AUTRES ÉLÉMENTS

DU RÉSULTAT

GLOBAL

CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

DES

ACTIONNAIRES

PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE

CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

Solde à la fin de la période précédente,



























tel que divulgué 491

15

1 000

(17)

1 489

177

1 666

Regroupement d'entreprises --

--

3

--

3

--

3

Solde ajusté - au début de la période 491

15

1 003

(17)

1 492

177

1 669

Résultat global



























Bénéfice net --

--

125

--

125

32

157

Autres éléments du résultat global --

--

(14)

7

(7)

11

4



--

--

111

7

118

43

161

Dividendes --

--

(22)

--

(22)

(13)

(35)

Émission d'actions ordinaires sur exercice



























d'options 9

(2)

--

--

7

--

7

Rachat d'actions ordinaires (2)

--

(3)

--

(5)

--

(5)

Solde à la fin de la période 498

13

1 089

(10)

1 590

207

1 797



















Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019 (en millions de dollars canadiens) (non

audités) CAPITAL-

ACTIONS

SURPLUS

D'APPORT

BÉNÉFICES NON

RÉPARTIS

CUMUL DES

AUTRES ÉLÉMENTS

DU RÉSULTAT

GLOBAL

CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

DES

ACTIONNAIRES

PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE

CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

Solde ajusté - au début de la période 490

16

989

2

1 497

180

1 677

Résultat global



























Bénéfice net --

--

98

--

98

25

123

Autres éléments du résultat global --

--

(10)

(14)

(24)

(12)

(36)



--

--

88

(14)

74

13

87

Dividendes --

--

(15)

--

(15)

(14)

(29)

Émission d'actions ordinaires sur exercice



























d'options 5

(1)

--

--

4

--

4

Rachat d'actions ordinaires (5)

--

(3)

--

(8)

--

(8)

Cession d'une filiale --

--

--

--

--

(1)

(1)

Contribution en capital par les



























actionnaires sans contrôle --

--

(3)

--

(3)

--

(3)

Solde à la fin de la période 490

15

1 056

(12)

1 549

178

1 727



TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE







Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 septembre

Pour les périodes de neuf mois

terminées les 30 septembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2020

2019

2020

2019 Activités d'exploitation







Bénéfice net pour la période attribuable aux actionnaires 49

43

125

98 Ajustements pour :







Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel et autres passifs 26

48

82

122 Perte sur le rachat de dette à long terme 6

--

6

-- Amortissement 81

73

227

212 Gain sur acquisitions, cessions et autres (7)

(26)

(5)

(32) Baisse de valeur et frais de restructuration 16

1

31

6 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1)

1

(1)

(4) Gain de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers (11)

--

(3)

(7) Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats (3)

12

24

30 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (3)

(2)

(9)

(6) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 9

7

32

25 Frais de financement nets payés (49)

(42)

(73)

(101) Prime payée sur le rachat de dette à long terme (4)

--

(4)

-- Impôts reçus (payés) nets (1)

(12)

1

(14) Dividendes reçus 2

1

7

3 Avantages du personnel et autres (4)

--

(19)

(22)

106

104

421

310 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 30

53

(38)

(13)

136

157

383

297 Activités d'investissement







Cessions de participations dans des entreprises associées et des coentreprises 4

--

3

1 Paiements d'immobilisations corporelles (52)

(66)

(165)

(185) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 7

19

9

21 Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs (3)

(1)

(8)

(3) Trésorerie payée dans des regroupements d'entreprises --

(300)

--

(314) Produit de la cession d'une filiale, déduction faite de la trésorerie cédée --

9

--

9

(44)

(339)

(161)

(471) Activités de financement







Emprunts et avances bancaires --

(2)

(2)

(2) Évolution des crédits bancaires (138)

252

(81)

317 Émission de billets subordonnés non garantis, déduction faite des frais afférents 409

--

409

-- Rachat de billets subordonnés non garantis (264)

--

(264)

-- Augmentation des autres dettes à long terme --

--

--

7 Versements sur les autres dettes à long terme (22)

(15)

(64)

(94) Règlement sur instruments financiers dérivés --

--

1

-- Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options --

4

7

4 Rachat d'actions ordinaires --

(3)

(5)

(8) Versement sur les autres passifs --

--

(121)

-- Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (4)

(4)

(13)

(14) Dividendes payés aux actionnaires de la Société (7)

(8)

(22)

(15)

(26)

224

(155)

195 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période 66

42

67

21 Écarts de conversion sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (1)

(2)

5

(6) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 162

98

155

123 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 227

138

227

138

INFORMATION SECTORIELLE

La Société évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur leur bénéfice d'exploitation avant amortissement, qui n'est pas une mesure de performance définie par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Cependant, le principal décideur opérationnel utilise cette mesure afin d'évaluer la performance opérationnelle de chacun de ces secteurs. Les résultats de chaque secteur d'exploitation sont préparés selon les mêmes normes que ceux de la Société. Les activités intersectorielles sont comptabilisées sur les mêmes bases que les ventes à des clients externes, soit à la juste valeur. Les conventions comptables des secteurs isolables sont les mêmes que celles de la Société décrites dans les plus récents états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019.

Les secteurs opérationnels de la Société sont présentés de manière cohérente avec l'information interne fournie au principal décideur opérationnel. Le chef de la direction a le pouvoir d'affectation des ressources et de gestion de la performance de la Société et constitue donc le principal décideur opérationnel.

La Société exerce ses activités dans les quatre secteurs suivants : carton-caisse, carton plat Europe et produits spécialisés (formant les produits d'emballage de la Société), et papiers tissu.



VENTES







Pour les périodes de trois mois terminées les 30 septembre

Canada

États-Unis

Italie

Autres pays

Total (en millions de dollars

canadiens) (non audités) 2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019 Produits d'emballage



























Carton-caisse 307 289

199 184

-- --

-- --

506 473 Carton plat Europe -- --

-- --

79 88

182 168

261 256 Produits spécialisés 42 35

75 74

-- --

-- 14

117 123 Ventes intersecteurs (2) (4)

(2) --

-- --

-- --

(4) (4)

347 320

272 258

79 88

182 182

880 848 Papiers tissu 72 64

292 320

-- --

-- 3

364 387 Ventes intersecteurs et



























activités corporatives 32 28

(1) 1

-- --

-- --

31 29

451 412

563 579

79 88

182 185

1 275 1 264





VENTES

Pour les périodes de neuf mois terminées les 30 septembre

Canada

États-Unis

Italie

Autres pays

Total (en millions de dollars

canadiens) (non audités) 2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019 Produits d'emballage



























Carton-caisse 835 824

582 550

-- --

1 2

1 418 1 376 Carton plat Europe -- --

-- --

240 247

558 558

798 805 Produits spécialisés 119 104

229 233

-- 1

2 49

350 387 Ventes intersecteurs (9) (10)

(3) (1)

-- --

-- --

(12) (11)

945 918

808 782

240 248

561 609

2 554 2 557 Papiers tissu 207 192

1 026 910

-- --

1 10

1 234 1 112 Ventes intersecteurs et



























activités corporatives 86 93

(1) 7

-- --

-- --

85 100

1 238 1 203

1 833 1 699

240 248

562 619

3 873 3 769



BÉNÉFICE D'EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENT

Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 septembre Pour les périodes de neuf mois

terminées les 30 septembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2020

2019

2020

2019 Produits d'emballage













Carton-caisse 101

120

286

345 Carton plat Europe 31

25

104

84 Produits spécialisés 16

14

43

43

148

159

433

472 Papiers tissu 25

49

118

70 Activités corporatives (19)

(27)

(67)

(68) Bénéfice d'exploitation avant amortissement 154

181

484

474 Amortissement (81)

(73)

(227)

(212) Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel et autres passifs (26)

(48)

(82)

(122) Perte sur le rachat de dette à long terme (6)

--

(6)

-- Gain de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 11

--

3

7 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises 3

2

9

6 Bénéfice avant impôts sur les résultats 55

62

181

153





PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 septembre

Pour les périodes de neuf mois

terminées les 30 septembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2020

2019

2020

2019 Produits d'emballage













Carton-caisse 36

19

67

55 Carton plat Europe 14

13

23

41 Produits spécialisés 6

4

15

11

56

36

105

107 Papiers tissu 23

27

62

74 Activités corporatives 5

19

16

40 Acquisitions totales 84

82

183

221 Produits de cessions d'immobilisations corporelles (7)

(19)

(9)

(21) Acquisitions d'actifs au titre du droit d'utilisation et acquisitions incluses dans les autres













emprunts (23)

(9)

(36)

(42)

54

54

138

158 Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et charges













à payer













Début de la période 19

24

46

37 Fin de la période (28)

(31)

(28)

(31) Paiements d'immobilisations corporelles, déduction faite des produits de













cessions 45

47

156

164

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES

La Société compose avec certains éléments spécifiques qui ont une incidence positive ou négative sur ses résultats d'exploitation. Nous croyons qu'il est pertinent d'informer les lecteurs de leur existence, car ils permettent de mieux mesurer la performance et de comparer les résultats d'exploitation et la liquidité de la Société de façon analogue entre les périodes, nonobstant ces éléments spécifiques. La Direction croit que ces éléments spécifiques ne sont pas nécessairement le reflet de ses opérations régulières quant à la mesure et à la comparaison de sa performance et de ses perspectives. Notre définition des éléments spécifiques peut différer de celle d'autres sociétés et certains d'entre eux peuvent survenir de nouveau dans le futur et pourraient réduire nos liquidités disponibles.

Les éléments spécifiques incluent, notamment et de façon non exhaustive, les baisses (reprises) de valeur d'actifs, les frais ou gains de restructuration, les pertes sur le refinancement et le rachat de la dette à long terme, les renversements ou provisions d'actifs d'impôts futurs, les primes payées sur le rachat de dette à long terme, les gains ou pertes sur cession ou acquisition d'unités d'exploitation, les gains ou pertes sur la part des résultats des entreprises associées et des coentreprises, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments financiers pour lesquels la comptabilité de couverture ne peut s'appliquer, les gains ou pertes non réalisés sur des swaps de taux d'intérêt, les gains ou pertes de change sur la dette à long terme et les instruments financiers, les éléments spécifiques inclus dans les activités abandonnées et tout autre élément significatif de nature inhabituelle, non monétaire ou non récurrente.

RAPPROCHEMENT DES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Afin de fournir plus de renseignements en vue d'évaluer la performance de la Société, l'information financière incluse dans cette section renferme des données qui ne sont pas des mesures de performance définies par les normes IFRS (« mesures non conformes aux IFRS »), qui sont également calculées sur une base ajustée afin d'exclure les éléments spécifiques. Nous croyons que le fait de fournir certaines mesures clés de performance ainsi que des mesures non conformes aux IFRS est utile aussi bien pour la Direction que pour les investisseurs, car elles fournissent des renseignements additionnels permettant de mesurer la performance et la situation financière de la Société. Cela ajoute également de la transparence et de la clarté à l'information financière. Les mesures non conformes aux IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) : utilisé pour évaluer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur en excluant la charge d'amortissement. Le BEAA est largement utilisé par les investisseurs comme mesure afin d'évaluer la capacité d'une société à contracter et rembourser de la dette.

BEAA ajusté : utilisé pour mesurer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur sur une base comparable.

Bénéfice d'exploitation ajusté : utilisé pour mesurer la performance opérationnelle de chaque secteur sur une base comparable.

Bénéfice net ajusté : utilisé pour mesurer la performance financière sur une base consolidée et comparable.

Flux de trésorerie disponibles ajustés : utilisés pour mesurer la capacité de générer des flux de trésorerie suffisants afin de respecter les engagements financiers et/ou d'engager des dépenses discrétionnaires, comme des rachats d'actions, une hausse des dividendes ou des investissements stratégiques.

Ratio de la dette nette sur le BEAA ajusté : utilisé pour mesurer la performance de la Société sur le crédit et évaluer le levier financier.

Ratio pro forma de la dette nette sur le BEAA ajusté : utilisé afin de mesurer la performance de la Société sur la base du crédit et d'évaluer le levier financier sur une base comparative incluant les acquisitions et dispositions d'entreprises significatives, le cas échéant.

Les mesures non conformes aux IFRS proviennent essentiellement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition prescrite par les IFRS. Ces mesures comportent des limites sur une base analytique et ne doivent pas être considérées de façon isolée ou comme un substitut à une analyse de nos résultats divulgués conformément aux normes IFRS. De plus, nos définitions des mesures non conformes aux IFRS peuvent différer de celles d'autres sociétés. Toute modification ou reformulation peut avoir une incidence significative.

Le rapprochement du bénéfice (perte) d'exploitation au BEAA, au BEAA ajusté et au bénéfice (perte) d'exploitation ajusté est présenté par secteur dans les tableaux ci-dessous :



T3 2020 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Carton-caisse Carton plat

Europe Produits

spécialisés Papiers tissu Activités

corporatives Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 71 19 11 3 (31) 73 Amortissement 30 12 5 22 12 81 Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 101 31 16 25 (19) 154 Éléments spécifiques :











Gain sur acquisitions, cessions et autres (5) -- -- (2) -- (7) Baisse de valeur -- -- -- 13 -- 13 Frais de restructuration 3 -- -- -- -- 3 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 1 (2) -- -- -- (1)

(1) (2) -- 11 -- 8 Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement ajusté 100 29 16 36 (19) 162 Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté 70 17 11 14 (31) 81





T2 2020 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Carton-caisse Carton plat

Europe Produits

spécialisés Papiers tissu Activités

corporatives Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 54 30 11 31 (32) 94 Amortissement 29 12 5 17 12 75 Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 83 42 16 48 (20) 169 Éléments spécifiques :











Perte sur acquisitions, cessions et autres -- -- 1 -- -- 1 Baisse de valeur 8 -- -- 5 -- 13 Frais de restructuration 1 -- -- 1 -- 2 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 2 1 -- -- (2) 1

11 1 1 6 (2) 17 Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement ajusté 94 43 17 54 (22) 186 Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté 65 31 12 37 (34) 111





T3 2019 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Carton-caisse Carton plat

Europe Produits

spécialisés Papiers tissu1 Activités

corporatives Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 91 14 10 34 (41) 108 Amortissement 29 11 4 15 14 73 Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 120 25 14 49 (27) 181 Éléments spécifiques :











Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres (2) -- 1 (25) 4 (22) Baisse de valeur -- -- 1 -- -- 1 Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés -- -- -- -- 1 1

(2) -- 2 (25) 5 (20) Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement ajusté 118 25 16 24 (22) 161 Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté 89 14 12 9 (36) 88

1 Les résultats consolidés du troisième trimestre de 2019 ont été ajustés de façon rétroactive pour tenir compte d'ajustements de l'allocation du prix d'achat.

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net, selon les IFRS, avec le bénéfice d'exploitation, le bénéfice d'exploitation ajusté ainsi que le bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté :













(en millions de dollars canadiens) (non audités) T3 2020

T2 2020

T3 20191











Bénéfice net pour la période attribuable aux actionnaires 49

54

43 Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 9

12

7 Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats (3)

12

12 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (3)

(3)

(2) Gain de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers (11)

(9)

-- Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel et autres passifs et perte sur le rachat de dette à long terme 32

28

48 Bénéfice d'exploitation 73

94

108 Éléments spécifiques :









Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres (7)

1

(22) Baisse de valeur 13

13

1 Frais de restructuration 3

2

-- Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1)

1

1

8

17

(20) Bénéfice d'exploitation ajusté 81

111

88 Amortissement 81

75

73 Bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté 162

186

161

1 Les résultats consolidés du troisième trimestre de 2019 ont été ajustés de façon rétroactive pour tenir compte d'ajustements de l'allocation du prix d'achat.

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net ainsi que le bénéfice net par action, selon les IFRS, et le bénéfice net ajusté ainsi que le bénéfice net ajusté par action :









(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audités) BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) PAR ACTION 1

T3 2020

T2 2020

T3 20192

T3 2020

T2 2020

T3 20192























Selon les IFRS 49

54

43

0,51 $ 0,57 $ 0,45 $ Éléments spécifiques :





















Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres (7)

1

(22)

(0,05) $ --

(0,24) $ Baisse de valeur 13

13

1

0,10 $ 0,10 $ 0,01 $ Frais de restructuration 3

2

--

0,03 $ 0,02 $ --

Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1)

1

1

--

0,01 $ 0,01 $ Perte sur le rachat de dette à long terme 6

--

--

0,05 $ --

--

Perte non réalisée sur swaps de taux d'intérêt et sur la juste valeur























d'une option --

--

7

--

--

0,07 $ Gain de change sur la dette à long terme et sur les instruments























financiers (11)

(9)

--

(0,12) $ (0,09) $ --

Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements























relatifs à l'impôt et attribuable aux actionnaires sans contrôle1 (4)

(4)

(2)

(0,02) $ --

--



(1)

4

(15)

(0,01) $ 0,04 $ (0,15) $ Ajusté 48

58

28

0,50 $ 0,61 $ 0,30 $



























1 Les éléments spécifiques par action sont calculés sur une base après impôt et excluant la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle. Les montants par action de la ligne « Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuable aux actionnaires sans contrôle » incluent seulement l'effet des ajustements d'impôt. 2 Les résultats consolidés du troisième trimestre de 2019 ont été ajustés de façon rétroactive pour tenir compte d'ajustements de l'allocation du prix d'achat.

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation et le bénéfice d'exploitation ainsi que le bénéfice d'exploitation avant amortissement :













(en millions de dollars canadiens) (non audités) T3 2020

T2 2020

T3 20191 Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation 136

128

157 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (30)

34

(53) Amortissement (81)

(75)

(73) Impôts payés nets 1

7

12 Frais de financement nets payés 49

7

42 Prime payée sur le rachat de dette à long terme 4

--

-- Gain (perte) sur acquisitions, cessions et autres 7

(1)

26 Baisse de valeur et frais de restructuration (16)

(15)

(1) Gain (perte) non réalisé sur instruments financiers dérivés 1

(1)

(1) Dividendes reçus, avantages du personnel et autres 2

10

(1) Bénéfice (perte) d'exploitation 73

94

108 Amortissement 81

75

73 Bénéfice d'exploitation avant amortissement 154

169

181

1 Les résultats consolidés du troisième trimestre de 2019 ont été ajustés de façon rétroactive pour tenir compte d'ajustements de l'allocation du prix d'achat.

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation et les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation (excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) ainsi que les flux de trésorerie ajustés générés par les activités d'exploitation. Il rapproche également les flux de trésorerie ajustés générés par les activités d'exploitation aux flux de trésorerie ajustés disponibles, calculés également sur la base par action.















(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audités) T3 2020

T2 2020

T3 2019

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation 136

128

157

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (30)

34

(53)

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation (excluant la variation des éléments hors caisse du fonds











de roulement) 106

162

104

Éléments spécifiques payés 9

--

4

Flux de trésorerie ajustés générés par les activités d'exploitation 115

162

108

Dépenses en capital & autres actifs1 et paiements en vertu des actifs au titre du droit d'utilisation, déduction faite des











dispositions (60)

(51)

(58)

Dividendes payés aux actionnaires de la Société et aux actionnaires sans contrôle (11)

(14)

(12)

Flux de trésorerie ajustés disponibles 44

97

38

Flux de trésorerie ajustés disponibles par action 0,46 $ 1,02 $ 0,40 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation 95 019 694

94 459 257

93 860 367



1 Excluant la hausse des investissements

Le tableau suivant rapproche la dette totale et la dette nette et le ratio de dette nette sur le bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté (BEAA ajusté) :















(en millions de dollars canadiens) (non audités) 30 septembre

2020

30 juin 2020

30 septembre

2019

Dette à long terme 1 947

1 975

2 107

Partie à court terme de la dette à long terme 253

255

87

Emprunts et avances bancaires 9

9

14

Dette totale 2 209

2 239

2 208

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 227

162

138

Dette nette 1 982

2 077

2 070

BEAA ajusté (douze derniers mois) 661

660

565

Ratio Dette nette / BEAA ajusté 3,0x

3,1x

3,7x



