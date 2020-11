Sondage de FedEx : nombre record de consommateurs en ligne et d'envois prévus pour la période des Fêtes





On prévoit que les baby-boomers, les premiers acheteurs en ligne et ceux qui ne peuvent offrir leurs cadeaux en personne contribueront à hausser le nombre d'expéditions à des niveaux inégalés.

MISSISSAUGA, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Après une année sans précédent, le magasinage des Fêtes s'annonce tout aussi unique. En effet, 35 % des Canadiens ayant mentionné n'avoir jamais magasiné en ligne affirment maintenant être prêts à le faire cette année pour éviter de faire la queue. Ils font partie du 81 % des Canadiens qui planifient faire leurs achats des Fêtes en ligne cette année, soit un pourcentage record. Ce sondage, administré par Logit Group au nom de FedEx Express Canada, indique également que la montée du commerce en ligne cette année s'accompagne d'une augmentation de ceux qui signalent le vol d'un colis, un consommateur sondé sur trois ayant en effet rapporté avoir été victime d'un vol de colis comparativement à un sur quatre l'année dernière.

En raison des niveaux d'expédition sans précédent et d'une fenêtre d'expédition plus courte pour s'assurer que les colis arrivent avant les Fêtes, FedEx Express Canada presse les Canadiens non seulement de faire leurs achats et leurs envois en ligne plus tôt cette année, mais aussi de profiter des outils et des ressources disponibles, afin que les livraisons sur leur balcon ne deviennent pas les cadeaux des autres.

« FedEx a toujours joué un rôle important en reliant les détaillants à leurs clients, mais nous prévoyons que les consommateurs se fieront plus que jamais à notre réseau au cours des deux prochains mois, et c'est pourquoi nous avons appelé cette période le 'Shipathon', explique Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. Comme notre sondage a fait ressortir une augmentation de personnes qui utilisent le commerce électronique pour la première fois et d'autres qui choisissent de faire confiance à des entreprises d'expédition comme la nôtre pour la remise de leurs cadeaux au lieu de les remettre en personne comme ils le fond normalement, nous voulons nous assurer que tous ces gens comprennent bien comment gérer activement leurs livraisons pour qu'elles arrivent de la manière et au moment qu'ils auront choisi. »

Pour se préparer à l'accroissement du nombre d'envois pendant les Fêtes, FedEx Express Canada a récemment annoncé l'ouverture d'une installation de tri perfectionnée pour combler les besoins de sa clientèle du commerce en ligne, et a embauché plus de 2 500 employés au Canada depuis le début de l'été pour répondre à la forte demande et desservir davantage de destinataires résidentiels. L'entreprise invite également les Canadiens à gérer leurs livraisons en utilisant des outils comme FedEx Delivery Manager, afin de réacheminer les colis à des comptoirs de détail pour ramassage ou en vue de fournir des instructions spéciales pour la livraison à domicile. On trouvera d'autres renseignements sur les options de livraison offertes par le biais de l'outil gratuit FedEx Delivery Manager sur fedex.com/fr-ca/delivery-manager.

Évolution de l'acheteur en ligne au Canada

Il n'est pas surprenant de constater que le magasinage des cadeaux des Fêtes en ligne est en croissance. Le nombre de répondants âgés de 18 à 24 ans qui ont affirmé faire des achats en ligne au moins une fois par mois a augmenté de 8 % depuis l'an dernier (soit 94 % comparativement à 86 %). Cette année toutefois, les plus jeunes sont en concurrence avec leurs parents et leurs grands-parents, les achats en ligne mensuels des 55 ans et plus ayant augmenté de 9 % en douze mois (86 % comparativement à 77 %). Parmi les raisons qui les poussent à faire leur magasinage en ligne, les 55 ans et plus mentionnent le temps gagné (62 %) et le fait de pouvoir faire leurs achats tranquillement, sans avoir à interagir avec d'autres (58 %).

Autres résultats du sondage

Le sondage a aussi révélé les faits suivants :

45 % des Canadiens affirment que l'incertitude qui entoure les déplacements pendant les Fêtes cette année les a incités à expédier leurs cadeaux des Fêtes à leurs amis et à leur famille plutôt que de les remettre en personne.

Bien que 57 % des cyberconsommateurs indiquent qu'ils n'auront pas fini leur magasinage des Fêtes avant décembre, 50 % d'entre eux ont peur que leurs cadeaux des Fêtes n'arrivent pas à temps s'ils magasinent en ligne.

66 % affirment qu'ils font leurs achats en ligne parce que c'est plus facile cette année que de se rendre en magasin.

Les Canadiens de l'Atlantique et les Ontariens sont ceux qui ont noté la plus grande augmentation de vols de colis de toutes les provinces (une augmentation de 14 % pour le Canada Atlantique et de 7 % pour l' Ontario sur douze mois).

Pour en savoir plus sur le sondage ou sur les expéditions par FedEx Canada pendant la période des Fêtes, veuillez consulter www.fedex.ca/fetes.

À propos du sondage

Mené au nom de FedEx au moyen d'un panel de Logit Group, le sondage a été envoyé à 1 500 Canadiens représentatifs de la population canadienne. La marge d'erreur estimée de l'échantillon total est de +/- 2,5 %, à un niveau de confiance de 95 %. Le sondage a eu lieu entre le 9 octobre et le 15 octobre 2020.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) offre à ses clients et aux entreprises du monde entier un large éventail de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises. La compagnie, qui a des revenus annuels de 71 milliards de dollars, fournit des solutions commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses sociétés en exploitation gérées en collaboration, qui font face à la concurrence de façon collective sous le nom bien connu de FedEx. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige des 500 000 membres de son équipe qu'ils restent concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées et sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière dont FedEx fait le lien entre les gens et les possibilités partout dans le monde, visitez about.fedex.com.

SOURCE Federal Express Canada Corporation

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 05:55 et diffusé par :