/R E P R I S E -- Avis aux médias - Une pause en hommage aux travailleuses et travailleurs de première ligne/





MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ainsi que ses syndicats affiliés dans le secteur public (SCFP-Québec, SQEES-298, SEPB, UES 800) invitent les représentants des médias à un point de presse afin de rendre hommage aux travailleuses et travailleurs de première ligne.

La population ainsi que les travailleuses et travailleurs de tous les milieux sont invités à poser un geste en prenant une pause de 15 minutes, le 12 novembre, à 10 heures, pour saluer les hommes et les femmes de la santé et de l'éducation qui prennent soin de nos malades, de nos personnes âgées et de nos enfants. Dans ces secteurs, à ce jour, au moins 18?000 personnes ont contracté la COVID-19, principalement dans le secteur de la santé; 12 sont décédées. Nous ne pouvons rester indifférents à leur sacrifice.

Dans le secteur de la santé, les membres du SCFP et du SQEES-298 (FTQ) ne pourront pas prendre leur pause simultanément à 10h00. Toutefois, celles et ceux qui le peuvent en respectant leur convention collective sont invités à le faire.



AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Une pause en hommage aux travailleuses et travailleurs de première ligne



Date : Jeudi 12 novembre 2020



Heure : 10 heures



Où : Édifice Fernand-Daoust (FTQ)

565, boul. Crémazie Est

Montréal (Québec) H2M 2W3



Qui : Daniel Boyer, président de la FTQ;

Benoit Bouchard, président du SCFP-Québec;

Sylvie Nelson, présidente du SQEES-298;

Pierrick Choinière-Lapointe, directeur exécutif du SEPB;

Raymond Larcher, président de l'UES 800

Cette action vise également à rappeler qu'il y a maintenant un an que les travailleurs et travailleuses du secteur public sont en négociation pour renouveler leur contrat de travail, mais en vain.

Produits désinfectants et masques seront disponibles afin d'assurer le respect des mesures sanitaires. Les participants et participantes doivent également s'assurer de maintenir la distanciation sociale recommandée par la santé publique.

Statistiques pour déboulonner quelques mythes et mieux comprendre les enjeux de cette négociation :

Moyenne salariale des employés du secteur public (FTQ) : 36?155,49 $?;

Moyenne salariale des employés occasionnels et temporaires (FTQ) du secteur public (autres que réguliers) : 28?490,15 $?;

Retard salarial du secteur public (FTQ) : 6,2 %?;

Pourcentage de femmes que nous représentons (FTQ) : 73,7 %?;

Pourcentage de travailleurs et travailleuses qui n'ont pas de permanence ou de poste à temps complet (FTQ) : 43,2 %.

Plus de détails sur : https://ftq.qc.ca/secteur-public.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

Les travailleuses et travailleurs du secteur public de la FTQ sont représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298), le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB) et l'Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES 800).

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 05:45 et diffusé par :