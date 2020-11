/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FTQ commente la mise à jour économique/





MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, sera disponible vers 15 heures pour commenter la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard, qui sera rendue publique jeudi après-midi à Québec.

Bien que nous puissions déjà anticiper l'ampleur du déficit, la FTQ met le gouvernement en garde contre la tentation de s'engager dans une course au déficit zéro. On a vu ce que l'austérité a fait aux services publics. Par ailleurs, Québec doit entre autres prévoir des fonds pour améliorer les conditions d'exercice d'emploi et de rémunération des travailleuses et travailleurs du secteur public qui sont toujours sans contrat de travail.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

