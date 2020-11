Le matériel d'anode de batterie intégré de Nouveau Monde surpasse celui des principaux producteurs commerciaux





Nouveau Monde a reçu des résultats de tests importants et impressionnants pour son matériel d'anode avancés à base de graphite.



Le matériel d'anode de Nouveau Monde a surpassé celui des principaux producteurs commerciaux asiatiques : la capacité réversible (ou densité énergétique) de la Société a atteint 365 mAh/g, soit plus que les 360 mAh/g des homologues asiatiques, avec une efficacité de charge similaire, et bien au-delà de l'exigence minimale de 350 mAh/g des spécifications du marché.



De multiples échantillons ont été produits par l'équipe technique internationale de pointe de Nouveau Monde, en partenariat avec ses partenaires du consortium de R&D, et ont maintenant été livrés à des clients potentiels de batteries lithium-ion pour des essais de qualification.



Cette technologie exclusive d'enrobage en carbone sera intégrée à l'usine de démonstration de la Société à Bécancour, au Québec.



Nouveau Monde travaille activement avec son partenaire, Forge Nano, pour améliorer encore les performances grâce à sa technologie ALD de dépôt de couches atomiques.



La capacité de Nouveau Monde de contrôler toute la chaîne de valeur, du minerai de graphite au matériel d'anode enrobé, lui permet d'offrir un produit de haute qualité et constant, représentant une source d'approvisionnement significative et compétitive pour des produits d'anode durables non chinois pour le marché en pleine croissance des batteries lithium-ion.



Le matériel d'anode unique, de haute qualité et carboneutre de Nouveau Monde est bien placé pour desservir les marchés nord-américain et européen pour les décennies à venir.



MONTRÉAL, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) est heureuse d'annoncer qu'elle a achevé un important programme technique sur son procédé d'enrobage exclusif avec son consortium de recherche et développement, ses experts internes et ses fournisseurs de matières premières. L'objectif principal de ce programme, en vigueur depuis 2018, était d'établir les paramètres opérationnels optimaux du procédé et les critères de conception nécessaires pour achever l'ingénierie et l'acquisition d'une ligne d'enrobage de démonstration à grande échelle. Cette étape du processus est cruciale pour démontrer la proposition de chaîne de valeur complète en tant que producteur intégré de matériel d'anode de batteries, de la mine au graphite purifié sphérique enrobé (« CSPG ») prêt pour le marché.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction, a déclaré : « Les dernières années consacrées à la R&D et à la création de partenariats avec les principaux experts en recherche et en anodes de batterie nous permettent aujourd'hui de mettre sur le marché un matériel d'anode de batterie de haute qualité, prêt à être commercialisé, qui se compare très favorablement à la chaîne d'approvisionnement asiatique établie. Nous serons en mesure de répondre aux besoins des clients grâce à nos volumes, la compétitivité de nos coûts, la carboneutralité ainsi que la qualité et la performance de nos produits. »

Arne H. Frandsen, président du conseil d'administration de Nouveau Monde, a commenté : « C'est une annonce importante qui confirme à la fois la haute qualité de notre produit pour anode et notre capacité à produire ces matières premières essentielles pour les batteries. Grâce à notre importante base de ressources au Québec et à notre chaîne de valeur intégrée, Nouveau Monde est bien placée pour devenir un leader mondial dans l'approvisionnement en matériel d'anode pour les décennies à venir. »

Pour confirmer la qualité et la performance des produits, le CSPG de la Société a été comparé au principal matériel d'anode commercial asiatique qui domine actuellement la chaîne d'approvisionnement lithium-ion. Une série de tests électrochimiques réalisés par le Conseil national de recherches du Canada a révélé que dans les mêmes conditions avec les batteries à demi-bouton, la capacité réversible (une mesure de la densité d'énergie pour la performance) obtenue avec le matériel d'anode de Nouveau Monde est de 365 mAh/g, contre 360 mAh/g pour les principales normes asiatiques. Il est important de noter que l'efficacité coulombienne pour le premier cycle était similaire pour les deux produits et à l'intérieur des spécifications de l'industrie. En outre, la spécification minimale du marché pour la capacité réversible est bien inférieure à

350 mAh/g seulement, ce qui souligne l'opportunité de marché pour Nouveau Monde.

Figure 1 : Le matériel d'anode enrobé de Nouveau Monde surpasse les principaux concurrents est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/000ab69b-c7ed-46fc-8761-95d81291401f

L'importance de l'enrobage pour Nouveau Monde

Dans une batterie au lithium-ion, l'enrobage est utilisé pour :

former une barrière de carbone stable et passive autour du graphite sphéronisé de haute pureté, qui empêche l'électrolyte de pénétrer dans le graphite et crée une couche d'interface électrolytique stable, et

augmenter l'efficacité au premier cycle en diminuant la surface spécifique des particules, ce qui réduit la perte de lithium dans l'interface électrolytique.

L'enrobage est la dernière étape de production à valeur ajoutée et permettra à Nouveau Monde de fournir un matériel d'anode de haute pureté, de qualité batterie, pour les industries en pleine croissance des véhicules électriques et du stockage des énergies renouvelables, garantissant ainsi des marges et des flux de trésorerie nettement plus élevés pour ses actionnaires.

Figure 2 : Augmentation des marges grâce au processus de valeur ajoutée est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ccf8d55-1a0b-4736-b86f-ae328732ce01

L'enrobage ALD de Forge Nano améliorera les performances du matériel d'anode actuel

Le 6 octobre 2020, Nouveau Monde a annoncé un accord de collaboration entre la Société et l'entreprise de haute technologie américaine Forge Nano pour l'utilisation de technologies d'enrobage avancées afin d'améliorer les performances du matériel d'anode enrobé de carbone de Nouveau Monde. Eric Desaulniers explique : « Maintenant que nous avons développé un procédé évolutif, peu coûteux et éprouvé basé sur les technologies connues d'enrobage en carbone, nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire Forge Nano pour que son enrobage ALD de pointe permette d'améliorer de manière significative la qualité du matériel d'anode par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché. L'enrobage ALD que Forge Nano fournira sera ajouté à notre produit enrobé, créant ainsi un matériel d'anode de qualité supérieure pour des clients spécifiques. Grâce à Nouveau Monde, les clients potentiels auront la possibilité d'acheter notre matériel d'anode selon les standards de l'industrie ou un matériel d'anode supérieur amélioré pour des applications plus performantes. »

Perspectives du marché

Le 22 octobre 2020, Roskill, une société de recherche et de conseil spécialisée dans les industries des métaux, des minéraux et des produits chimiques, a publié une analyse sur Nouveau Monde et a partagé sa vision du marché des produits enrobés : « L'ajout d'enrobage crée un potentiel de profit encore plus élevé pour le graphite sphérique. Seul un nombre limité de producteurs réalise actuellement des procédés d'enrobage de matériaux de batteries, qui nécessitent un niveau élevé de connaissances et d'expérience et qui ont traditionnellement lieu au Japon et, plus récemment, en Corée du Sud, en utilisant des méthodes de production exclusives. Les producteurs chinois de graphite sphérique ont maintenant commencé à développer eux aussi des enrobages, principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur.

La valeur moyenne des importations chinoises de graphite sphérique (principalement enrobé) était de 7 157 USD/t en 2019, mais les prix varient considérablement en fonction du type d'enrobage, selon les demandes du consommateur et l'application finale de la pile. La valeur moyenne mensuelle des importations chinoises a varié entre 4 068 USD/t et 22 965 USD/t en 2019. » (traduction libre)

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d'anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l'année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Inscrivez-vous à nos alertes info : https://nouveaumonde.ca/projects/appuyer-nmg/

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, (i) l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, (ii) l'augmentation des marges grâce au processus de valeur ajoutée de NMG, et (iii) le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. Nouveau Monde n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de Nouveau Monde au : www.NouveauMonde.ca

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 03:00 et diffusé par :