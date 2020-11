Le Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène sera lancé le 17 novembre





GENÈVE, Suisse, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène sera lancé lors d'un événement en ligne mardi prochain. Il a pour objectif de collecter 2 milliards de dollars sur les cinq prochaines années afin d'apporter une solution pour le XXIe siècle à la crise de l'assainissement, de l'hygiène et de la santé menstruelle qui dure depuis des décennies.

Actuellement, plus de 4 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des services d'assainissement gérés en toute sécurité. 3 milliards n'ont pas accès à des installations de base pour se laver les mains, et près de 10 % de la population mondiale ont encore recours à la défécation en plein air.

Nombre des maladies les plus graves et des principales causes de mortalité infantile dans le monde sont directement liées à un manque d'hygiène et d'assainissement. Pourtant, on constate depuis de nombreuses années un sous-investissement considérable dans ce secteur, ce qui a entravé tout progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable.

Aujourd'hui, la pandémie de Covid-19 a aggravé les inégalités existantes car les masques sont trop chers ou difficiles à trouver, et la distanciation sociale est impossible pour de nombreuses communautés vulnérables. L'absence d'assainissement et d'hygiène appropriés augmente les risques pour la vie et les moyens de subsistance des plus défavorisés dans le monde, menaçant les fondements des économies et de la sécurité sanitaire.

Mme Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, plaidera en faveur d'un investissement mondial dans le domaine de l'assainissement et de l'hygiène.

Interviendront également le vice-président du Nigeria, M. Yemi Osinbajo, la directrice générale de l'UNICEF, Mme Henrietta Fore, la directrice générale de l'UNOPS, Mme Grete Faremo, le président de l'ONU-Eau et du Fonds international de développement agricole, M. Gilbert Houngbo, la directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Zsuzsanna Jakab, et le directeur général du Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène, M. Dominic O'Neill.

Le 17 novembre, à 16 heures (heure de l'Europe centrale) ou à 10 heures (heure normale de l'Est), Mme Zeinab Badawi, journaliste internationale, animera l'événement en ligne. L'émission sera diffusée en direct sur le site web de la SHF et sur sa chaîne YouTube.

En collectant et en investissant les fonds nécessaires, le Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène apportera des changements et sera le moteur de cette transformation. Il financera des programmes qui produiront des résultats à grande échelle et mesurables, et garantiront un droit social et humain fondamental à des millions de personnes qui ont été privées de leur dignité.

Objectif : Lancement du Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène



Quand : 16 heures CET (10 heures EST)

Mardi 17 novembre 2020



Où :



Aucune inscription n'est requise

- L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

Pour plus d'informations et pour solliciter une entrevue, visitez le site www.SHFund.org ou contactez :

Hiroyuki Saito, responsable de la communication et de la défense des intérêts de l'organisation

Tél : +41 22 552 5212 ; Mobile : +41 79 684 3598

Courriel : hiroyuki.saito@wsscc.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1332590/DSGOfficialPortrait.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1332589/Zeinabphoto.jpg

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 02:00 et diffusé par :