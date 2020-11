Wondershare dévoile Filmora X le montage vidéo nouvelle génération





Conçu par l'un des éditeurs de logiciels les plus populaires au monde, l'éditeur vidéo Wondershare Filmora X permet aux utilisateurs de traduire leur imagination en clips video, en quelques clics seulement

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Wondershare Filmora X est officiellement lancé en Amérique du Nord, et l'éditeur vidéo extrêmement populaire arrive avec une foule de fonctionnalités mises à niveau dont profiteront les nouveaux créateurs de contenu et les prosommateurs voulant se frayer un chemin à coups de glisser-déposer dans le monde de la création de vidéos extraordinaires. Wondershare Filmora X (prononcez « Dix ») est la mise à niveau majeure tant attendue, spécialement conçue pour les monteurs vidéo à la recherche de fonctions d'animation et de montages avancés, telles que le suivi de mouvement et le keyframing, sans nécessité de formation ni de coûts élevés.

«Nous nous efforçons de simplifier le processus de réalisation de vidéos afin que nos utilisateurs puissent libérer du temps pour la créativité», déclare Tobee Wu, PDG de Wondershare. «Que vous soyez créateur sur YouTube, propriétaire d'une petite entreprise ou que vous réalisiez simplement de superbes vidéos pour vos amis et votre famille, le tout nouveau Wondershare Filmora X va changer la façon dont les créateurs interagissent avec le montage vidéo».

Les nouveaux venus dans le domaine du montage vidéo sont souvent dépassés par certains des produits disponibles sur le marché, difficiles à apprendre et chers à l'achat. Wondershare Filmora X a amélioré son interface pour la rendre remarquablement intuitive - et combinée à une suite impressionnante de fonctions de glisser-déposer - cette simplicité d'utilisation contribue à favoriser la créativité dans le domaine de l'édition vidéo. Désormais, tout le monde peut facilement créer des projets vidéo avec des calques de clips, des animations sympas et des effets amusants.

« Avec Wondershare Filmora X, les tâches excessives et répétitives ont été supprimées, de sorte que les utilisateurs peuvent à la place consacrer leur temps et leur énergie à stimuler leur imagination. », déclare Luna Que, directrice de produit de Wondershare Filmora.

Les nouveaux utilisateurs et ceux qui reviennent découvriront une expérience d'édition vidéo améliorée, où les dernières fonctionnalités avancées sont faciles à maîtriser. S'appuyant sur l'immense succès de Filmora9, qui a été lancé en décembre 2018, Wondershare Filmora X propose les nouvelles mises à niveau suivantes :

Suivi de Mouvement (motion tracking): Un suivi intuitif qui convient parfaitement aux débutants et aux monteurs intermédiaires. Images clés (Keyframing): Appliquez les préréglages en un clic pour une expérience simplifiée avec les images clés ou animez librement - le choix vous appartient. Correspondance des Couleurs: Gagnez du temps en appliquant les paramètres de correction des couleurs sur plusieurs clips à la fois. Ducking Audio: Faites rapidement un fondu enchaîné de votre musique pour que votre dialogue se distingue. Bouton Thème Clair / Foncé pour l'IU: Modifiez n'importe quel paramètre en mode clair ou foncé pour une expérience plus confortable. Des Raccourcis Clavier Personnalisés: Éditez plus rapidement en utilisant les commandes des touches de raccourci. Touch Bar (Mac): Un moyen plus rapide de prévisualiser votre timeline.

Ces nouvelles fonctionnalités, en plus de la boîte à outils reconnue de montage vidéo Filmora, font de Wondershare Filmora X le choix parfait pour les créateurs de contenu recherchant une expérience utilisateur sans stress et enrichissante.

Prix et Compatibilité

Wondershare Filmora X est disponible pour Windows et Mac et est proposé au prix de 69,99 ? EUR pour une licence perpétuel. Il est compatible avec Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/ (64-bit OS) et macOS v. 10.15, 10.14, 10.13 et 10.12.

Pour connaître les dernières nouveautés et mises à niveau de Filmora, rendez-vous sur filmora.wondershare.fr/logiciel-montage-video/ ou suivez-nous sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter.

A propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial dans le développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Grâce à une technologie puissante, les solutions que nous fournissons sont simples et pratiques, ce qui fait que Wondershare a la confiance de millions de personnes dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin que, ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif. www.wondershare.fr

Contact Média

Tyler Jäger, Wondershare Technology Co., Ltd

Email: pr@wondershare.de

Téléphone: 001-60-4343-8521

Video - https://www.youtube.com/watch?v=gwVYyvks2FE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

