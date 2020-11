Unex et Microsec annoncent un partenariat mondial pour rendre la communication V2X plus sûre





HSINCHU, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de systèmes V2X (Vehicle-to-Everything) Unex a annoncé un nouveau partenariat avec Microsec un expert en sécurité V2X, pour fournir une communication V2X sûre et robuste.

Les véhicules connectés ouvrent la voie à des routes plus sûres et à de futurs déploiements de véhicules autonomes. La communication de véhicule-à-véhicule (V2V) et de véhicule-à-infrastructure (V2I) (connue sous le nom de V2X) permet aux véhicules de communiquer entre eux et avec tout ce qui les entoure. Dans les environnements routiers V2X, de nombreux messages sont transmis simultanément, et le rôle de la sécurité V2X est de garantir que les communications de tous les participants sont sécurisées et fiables.

Microsec offre une infrastructure à clés publiques (ICP) qui fournit une infrastructure de sécurité (certificats V2X) aux constructeurs de véhicules, aux fournisseurs, aux développeurs d'unités embarquées et routières, ainsi qu'aux opérateurs de transport et d'infrastructures urbaines intelligentes. En délivrant des certificats aux usagers de la route, Microsec fournit la composante de confiance pour un échange de messages sécurisé et fiable entre les véhicules et les équipements routiers.

Les produits V2X de deuxième génération d'Unex contiennent les modules V2X System-on-Modules, les unités embarquées et les unités routières, ainsi que la solution Unew V2Xcast®, un framework hautement intégré et modulaire qui assure la communication V2X et prend en charge le déploiement d'applications V2X sur des unités embarquées/routières autonomes ou des hôtes d'applications, de manière flexible et évolutive. Pour que les communications soient fiables, les dispositifs Unex V2X doivent disposer d'une infrastructure de sécurité pour sécuriser chaque message. C'est là qu'intervient le système ICP, les systèmes ICP délivrent des certificats aux participants vérifiés. Les certificats sont utilisés pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'envoyer ou de modifier les messages. La coopération est axée sur l'application sans faille du bootstrapping, de l'inscription et de l'acquisition de certificats entre V2Xcast® et le système de gestion des accréditations des systèmes de transports intelligents coopératifs (C-TIS) de Microsec (CCMS).

Grâce à cette collaboration, les deux entreprises se renforcent mutuellement dans l'écosystème V2X. La solution commune est un outil qui accélère le déploiement de la sécurité dans la gestion du trafic routier, comme l'évitement des collisions et la détection des dangers, le freinage d'urgence et la formation de pelotons de camions semi-automatisés. « La technologie V2X est encore en évolution, la fonction d'absence de visibilité directe aide la circulation routière à être plus sûre et plus intelligente, cependant, les communications sans fil soulèvent également des inquiétudes quant aux données altérées ou fausses. C'est pourquoi les questions de sécurité et d'authenticité sont des défis que nous devons relever. Unex se concentre sur les dispositifs V2X, et grâce à la solution CCMS de Microsec, nous pouvons fournir une solution V2X prête à l'emploi pour accélérer le déploiement. Je suis heureux qu'Unex ait franchi une nouvelle étape », a déclaré JY Ou, vice-président de la R&D chez Unex.

« Microsec a lancé une initiative visant à fournir aux premiers utilisateurs une ICP européenne conforme à la solution CCMS. Le système ICP Microsec V2X fournit des certificats pour une communication C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) sécurisée, s'appuyant sur un portail utilisateur dédié. Unex a profité de cette occasion pour affiner les fonctions du dispositif « sécurité activée » avec des messages signés. Leurs équipes nous ont également aidés en nous donnant un précieux retour d'information sur l'expérience des utilisateurs », a déclaré Gabor Monori, responsable du développement commercial chez Microsec.

À propos de la technologie Unex

Unex fournit des communications sans fil dans des modules technologiques, notamment le Wi-Fi, le V2X (Vehicle-to-Everything) et l'Internet des objets (IoT). Unex a travaillé avec divers partenaires interdomaines pour conduire le déploiement de V2X dans le monde entier. De plus, avec sa technologie innovante V2Xcast® et ses solutions globales V2X, Unex permet la mise en place d'un écosystème connecté qui restera évolutif et pertinent dans les années à venir. Pour en savoir plus sur ces produits, consultez le site https://unex.com.tw/.

À propos de Microsec

Microsec Ltd. est un fournisseur de services de confiance qualifié (QTSP) de taille moyenne et un fournisseur de logiciels indépendant (ISV) expert en technologie ICP. En ce qui concerne les organismes exclusivement liés à la technologie V2X, la société est membre de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), du CAR 2 CAR Communication Consortium (C2C-CC), de la 5G Automotive Association (5GAA) et du OmniAir Consortium, et participe également activement aux travaux de ces organisations. L'entreprise a conclu des partenariats avec des fabricants et des sites d'essai renommés dans le domaine du V2X. Pour en savoir plus sur ces produits, consultez le site https://www.microsec.hu/en.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 02:00 et diffusé par :