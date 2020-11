Après avoir levé plus de 14,6 millions d'euros, Change se lance dans les opérations boursières





Les investisseurs peuvent obtenir une participation dans la start-up estonienne à croissance rapide via Funderbeam

TALLINN, Estonie, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Change , l'une des dix premières entreprises européennes d'investissement et de trading de cryptomonnaies, a annoncé aujourd'hui qu'elle offre une partie des actions de la société à des investisseurs pour qu'ils les négocient sur Funderbeam , une plate-forme mondiale de financement et de trading de capitaux propres qui relie un réseau d'investisseurs diversifiés à des entreprises de croissance hautement cotées sur les marchés internationaux.

Après le succès de sa campagne de crowdfunding qui a généré plus de 14,6 millions d'euros et qui est maintenant soutenue par plus de 7 000 investisseurs, la nouvelle option de trading de Change donnera aux investisseurs la possibilité d'avoir une part dans la société en détenant des capitaux propres. Change se positionne de manière unique comme une application d'investissement qui offre des possibilités de sortie continues aux bailleurs. Les investisseurs peuvent simplement vendre leurs participations via Funderbeam ou via l'application mobile Change.

« Nous avons fondé Change avec la mission de rendre l'investissement ouvert et accessible à tous dans le monde, et nous sommes enthousiastes pour ce nouveau chapitre », déclare Kristjan Kangro, PDG de Change. « En rendant possible la négociation des actions de Change via Funderbeam, les investisseurs auront plus de chances de participer au succès de notre entreprise. »

La plate-forme de Change, qui s'adresse aux débutants, est idéale pour ceux qui souhaitent se lancer dans les cryptomonnaies. Les utilisateurs peuvent facilement acheter, vendre et envoyer des Bitcoins sans frais, ainsi que négocier d'autres cryptomonnaies populaires à des prix de premier ordre. Ils peuvent aussi facilement dépenser avec une carte de débit VISA à taux d'intérêt élevé qui convertit tout actif en euros et qui est utilisée dans 40 millions d'endroits dans le monde. L'application d'investissement de Change compte plus de 115 000 téléchargements dans 31 pays.

En plus du trading sur Funderbeam, Change introduira des fonctionnalités de pointe comme les investissements de démarrage et le trading de CFD d'actions d'ici la fin de 2020.

Pour investir dans Change via Funderbeam, rendez-vous ici . Pour en savoir plus sur Change, visitez le site : https://www.changeinvest.com/

À propos de Change :

Change est une entreprise de technologie financière qui a pour mission de permettre à tous les habitants de la planète d'investir. Fondée en 2016 à Singapour, Change s'impose rapidement comme l'une des principales applications d'investissement en Europe, offrant une meilleure expérience de trading avec plus de 115 000 téléchargements dans 31 pays. L'objectif de Change est de devenir l'application d'investissement la plus utilisée et la plus simple de l'UE.

