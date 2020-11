Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 11 nov. 2020

Mercredi 11/11/2020 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 8 millions $06, 14, 18, 23, 31 & 47. No comp 44. Lot garanti de LOTTO 6/4968228878-02 ONTARIO 491, 3, 4, 11, 29 & 40. No comp. 5. POKER LOTTO Main gagnante: 4-H, 7-D, 7-H, 8-D, 9-D. Légende: C =...

Organisé par le Bureau du Tourisme de Hong Kong (HKTB), le Festival de la Gastronomie & du Vin de Hong Kong ira de l'avant pour la première fois avec un double format "en ligne + présentiel" et ce, afin d'offrir aux auditoires locaux et à l'étranger...