Turito, une plate-forme d'apprentissage en ligne disruptive, lance ses services dans le monde entier





- Les cours en ligne pour les concours commenceront à partir de novembre 2020

ATLANTA, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Turito, une plate-forme d'apprentissage en ligne révolutionnaire qui offre une expérience d'apprentissage très personnalisée aux étudiants, est sur le point de lancer ses services aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux. La nouvelle plate-forme aide les candidats à entrer dans l'Ivy League et les meilleures écoles des États-Unis en leur permettant de construire leur profil dès la sixième année d'études. Turito, avec son approche unique et pratique de l'apprentissage, offre un encadrement complet, des notes aux activités extrascolaires, pour préparer les élèves à l'Ivy League.

Tout en offrant un soutien complet, Turito aide également les élèves à réaliser des projets de mathématiques et de sciences, à développer leurs aptitudes mentales, et bien plus encore pour grandir et se développer de manière holistique. Grâce à une orientation et des conseils professionnels complets, la plate-forme prépare également les étudiants à relever les défis du monde réel.

Première plate-forme du genre à compter les meilleurs éducateurs pour offrir un apprentissage personnalisé, Turito proposera un encadrement en ligne pour toutes sortes de concours tels que le SAT, l'ACT, le PSAT Subjective SAT, les AP, etc. Pour commencer, il proposera des cours accélérés, des cours de courte durée et des cours réguliers de SAT & ACT. Soutenue par une infrastructure technologique supérieure, la plate-forme proposera des classes interactives en direct avec un modèle à deux enseignants, un maître et un enseignant associé, qui a fait ses preuves, en permettant d'enseigner efficacement à des groupes d'étudiants plus importants. Alors que son outil d'évaluation des élèves très avancé s'appuiera sur le machine learning et l'intelligence artificielle pour offrir une analyse et des recommandations approfondies, le tableau de bord des parents permettra à ces derniers de suivre les progrès de leurs enfants.

Turito permettra également aux étudiants d'accéder à des vidéos à la demande avec des graphiques et des animations pour une meilleure compréhension des concepts tout en fournissant une clarification instantanée des doutes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ses modules de test uniques comprennent la création automatisée de tests, une fonction qui permet aux étudiants de créer et de passer des tests personnalisés (qui sont créés automatiquement en fonction de leurs points forts et de leurs points faibles). Le service de surveillance suivra également les étudiants pendant qu'ils passent leurs examens.

Uday Reddy, fondateur de YuppTV & Turito a déclaré : « La pandémie mondiale actuelle exige une évolution de l'espace d'enseignement en ligne, afin de fournir aux étudiants un enseignement de qualité et facilement accessible. L'idée derrière le lancement de Turito est de fournir une éducation en ligne de qualité et de créer un processus intéressant pour donner du pouvoir à la génération future. Notre mission est d'engager une génération déjà adepte du numérique dans un apprentissage numérique efficace et de qualité, d'aider les candidats à entrer dans l'Ivy league et les meilleures écoles en les guidant dès la sixième afin qu'ils soient bien préparés pour faire face aux défis à venir. Pour accroître encore l'engagement des étudiants, la plate-forme va bientôt lancer la Gamification. »

Turito a rassemblé des professeurs de premier plan ayant entre 10 et 25 ans d'expérience et ayant fait leurs preuves dans l'enseignement de l'anglais, des mathématiques, de la compréhension de la lecture et de l'écriture. La plate-forme utilisera les modules d'IA et de ML pour favoriser une personnalisation et une formation académique supérieures des étudiants afin de les préparer aux concours.

Turito propose plusieurs lots de cours SAT & ACT à partir du 16 novembre 2020, afin d'obtenir les meilleurs résultats pour entrer dans les meilleures écoles des États-Unis.

