CHTF2020 s'ouvre à Shenzhen, en Chine, pour présenter les technologies novatrices mondiales et discuter des futures tendances en matière de haute technologie





Le 22ème salon des hautes technologies a débuté le 11 novembre 2020 au Centre de convention et d'exposition de Shenzhen, dans le Guangdong, en Chine. Des membres de l'Académie chinoise d'ingénierie, des scientifiques du monde entier, ainsi que les consuls de Belgique, d'Autriche, d'Espagne et de Pologne en Chine ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Bénéficiant d'un espace d'exposition de 140 000 m2, l'événement de cinq jours rassemblera 3 300 exposants nationaux et étrangers, et présentera plus de 140 activités. L'exposition aborde divers domaines de haute technologie, notamment les technologies de l'information, les économies d'énergie, la protection de l'environnement, les technologies du bâtiment, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux, les soins médicaux intelligents, l'aérospatiale, l'affichage optoélectronique, les villes intelligentes et la fabrication avancée. De plus, le China High-Tech Forum se tiendra simultanément, ce qui permettra de partager les points de vue des experts mondiaux et les dernières tendances autour du développement des hautes technologies.

Au salon, les visiteurs sont fascinés par un grand nombre de produits de haute technologie innovants, tels que le MiniLED en verre qui peut améliorer considérablement l'effet d'affichage des produits LCD, la puce CAISA de Corerain qui a de grandes chances de devenir un moteur important à l'ère intelligente, et le revêtement composite renforcé au graphène qui peut favoriser l'application industrielle de nouveaux matériaux. Parmi ces produits, 69 ont reçu la qualification intitulée « Excellents produits innovants du CHTF2020 ».

En outre, de nombreux exposants étrangers captent l'attention. La délégation russe a réuni 17 exposants, notamment l'Université technique d'État du Kouzbass et l'Institut russe de recherche sur les problèmes complexes de maladies cardiovasculaires, qui présentent des technologies de base en matière de radio, d'impression 3D, de nanomatériaux, de maladies cardiovasculaires complexes et d'énergie propre.

La délégation brésilienne, qui participe pour la première fois, est venue avec 29 entreprises de haute technologie au salon virtuel. Celles-ci ont présenté leurs dernières technologies agricoles, telles que le système innovant de plantation de canne à sucre ainsi que des communications numériques, et bien d'autres encore.

Le China High-Tech Forum, qui fait partie intégrante du CHTF2020, se compose de plusieurs forums thématiques tels que « Nouvelle ère, technologie et économie » et « Les technologies émergentes qui façonnent le monde ». Des universitaires, des scientifiques et des économistes reconnus, ainsi que des cadres supérieurs d'entreprises renommées telles qu'IBM, Huawei, Bosch, Fujitsu, Cisco et China Mobile, ont prononcé des discours et partagé leurs points de vue lors du forum, centrés sur l'innovation technologique, le développement gagnant-gagnant, le mode de développement post-pandémie, etc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2020 à 23:20 et diffusé par :