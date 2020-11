TravelWifi poursuit sa croissance mondiale et acquiert Wifivox, une société basée à Barcelone





Le PDG de TravelWifi, Wallace Davis, a annoncé aujourd'hui la récente acquisition de la société Wifivox, basée à Barcelone, principal fournisseur de solutions Wi-Fi mobiles en Espagne.

Fondée en 2013, Wifivox possède des bureaux à Barcelone et à Madrid. La société propose des points d'accès Wi-Fi à louer que l'on peut commander en ligne, puis récupérer ou rendre dans les principaux aéroports et dans environ 2 000 emplacements partout en Espagne. Wifivox a conclu un accord de collaboration avec l'office du tourisme officiel de Barcelone et entretient plus de 830 partenariats B2B dans des secteurs allant des sociétés de production d'événements et de médias aux agences de voyages et à l'industrie hôtelière.

« Peu d'entreprises dans notre secteur ont une réputation aussi enviable en matière de qualité et de service », déclare Wallace Davis, PDG de TravelWifi. « Le fait que Wifivox se joigne à nous renforce encore notre objectif qui est de devenir un leader mondial des solutions Wi-Fi mobiles. » M. Davis a également annoncé que le PDG et fondateur de Wifivox, Borja Ruiz, resterait avec la société. « Je me réjouis d'aider l'entreprise à étendre sa présence à travers le monde », ajoute M. Ruiz. « Nous pensons que le marché espagnol offre d'importantes opportunités à TravelWifi. »

Wifivox rejoint TravelWifi pour proposer des solutions Wi-Fi portables à la location ou à l'achat sur un marché mondial. Les appareils de poche fournissent des données illimitées à des prix abordables, permettant aux gens de rester connectés lorsqu'ils voyagent, travaillent à distance ou même assistent à des cours virtuels pour leurs études. TravelWifi propose également des solutions de cartes SIM, ainsi qu'une suite croissante de produits professionnels mobiles tels que des routeurs utilisant la technologie SIM virtuelle pour fournir des sauvegardes fiables à la connectivité Internet physique principale. Wifivox est la septième acquisition de la société, rejoignant :

TEP - Visant les touristes américains

Trinus - Offres de cartes SIM uniques pour le B2B latino-américain

Yogofi - Locations B2C centrées sur l'hôtellerie et capacité B2B2C dans toute l'Asie

Bienvenue - Offres B2B2C orientées services pour les industries du voyage et de l'hôtellerie

Travelwifi - Offres B2C basées à Paris avec des partenariats aéroportuaires et événementiels très visibles

Wifi Republic - Un fournisseur leader de solutions Wi-Fi mobiles en Indonésie

Connue jadis sous l'appellation DHI Telecom, la société mère basée à Houston s'est rebaptisée TravelWifi en juin. « Nous avons examiné comment nous voulons que le monde nous connaisse », explique M. Davis. « Le nom TravelWifi résume notre mission et plait à notre public. TravelWifi offre la possibilité de voyager simplement, avec des solutions innovantes et une connexion à ce qui compte. C'est la prochaine dimension du voyage. Aujourd'hui.?»

TravelWifi utilise une technologie SIM virtuelle innovante pour offrir une suite de produits axés sur la connectivité Wi-Fi et des solutions de réseau géré dans plus de 130 pays. Sa clientèle comprend des voyageurs d'affaires et de loisirs, des organisations dont l'activité dépend de la connectivité mobile, ainsi que des dizaines de milliers de membres de l'armée américaine et du département de la Défense à l'étranger. Son produit phare de poche - le périphérique Wi-Fi Sapphire primé - utilise la technologie CloudSIM pour créer un point d'accès avec des vitesses atteignant 4G LTE. Principales distinctions récentes :

Meilleurs fournisseurs de télécommunications militaires et Gadget de voyage le plus innovant, par les prix Corporate Vision Telecom Awards en 2019

Médaille d'Or dans les télécommunications pour Sapphire, par les prix Golden Bridge Awards en 2019

Nommée Solution Wi-Fi de nouvelle génération de l'année, par les prix Mobile Breakthrough Awards en 2019

