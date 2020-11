Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 12 novembre 2020

Dans l'Avis aux médias - Une pause en hommage aux travailleuses et travailleurs de première ligne, diffusé le 11-Nov-2020 par la (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec sur le fil de presse CNW, l'émetteur avise qu'une erreur...

Alors que le besoin d'améliorer l'efficacité et la rapidité des essais s'intensifie, plus de 75 organisations, dont six des 20 principales sociétés pharmaceutiques, unifient leurs informations et leurs processus grâce à Veeva Vault CTMS. De plus en...