Plus de 75 entreprises adoptent Veeva Vault CTMS pour accélérer la recherche clinique





Alors que le besoin d'améliorer l'efficacité et la rapidité des essais s'intensifie, plus de 75 organisations, dont six des 20 principales sociétés pharmaceutiques, unifient leurs informations et leurs processus grâce à Veeva Vault CTMS. De plus en plus de sociétés biotechnologiques émergentes et d'organisations mondiales adoptent l'application dans le cloud moderne de Veeva Systems (NYSE : VEEV) pour une plus grande visibilité et une exécution plus rapide des essais. Les promoteurs et les organismes de recherche clinique (ORC) utilisent Vault CTMS pour gérer près de 50 000 essais cliniques à toutes les phases d'étude.

« L'utilisation généralisée de systèmes compartimentés et de feuilles de calcul pour gérer les essais cliniques ralentit les études depuis des années, » a commenté Henry Galio, directeur principal de Veeva Vault CTMS. « Les sociétés se standardisent sur Veeva Vault CTMS pour avoir des connaissances en temps réel sur le statut de l'étude afin de gérer de façon proactive les essais et d'accélérer la recherche. »

Les systèmes traditionnels sont difficiles à utiliser et à configurer, ajoutant de la complexité aux essais et ralentissant l'exécution des études. Les sociétés qui utilisent les applications CTMS modernes déclarent qu'elles bénéficient d'une meilleure conformité aux normes, d'une plus grande visibilité, ainsi que d'une gouvernance et d'une supervision améliorées par rapport à celles qui ont recours à des feuilles de calcul manuelles ou des systèmes développés en interne pour gérer les études.1

Vault CTMS rationalise la gestion des essais de bout en bout pour une collaboration améliorée et une transparence accrue sur les essais. Les promoteurs et les ORC peuvent identifier les obstacles de façon proactive et prendre des mesures correctives pour éviter les retards. Les équipes cliniques peuvent désormais garder les essais en bonne voie et mieux respecter les étapes tout en préservant la conformité des directives de l'ICH/GCP.

Veeva continue d'introduire sur le marché des innovations qui simplifient les processus cliniques. Au cours de l'année dernière, Veeva a ajouté de nouvelles capacités pour aider ses clients à gérer de façon proactive les essais et à s'adapter rapidement aux changements, parmi lesquelles :

Vault Payments, une application pour gérer le paiement et le remboursement des sites de recherche ;

L'intégration homogène avec Veeva Vault EDC pour une visibilité et un reporting améliorés :

La capacité pour les ORC de rédiger et suivre rapidement et facilement des rapports de voyage pour une productivité et une efficacité accrues.

Vault CTMS fait partie de la Veeva Vault Clinical Operations Suite qui permet aux promoteurs et aux ORC de partager de façon homogène les informations et les documents sur les CTMS, l'eTMF, et le démarrage des études pour une meilleure collaboration et une efficacité renforcée sur tout le cycle de vie de l'étude.

AstraZeneca discute de l'impact positif d'un cadre clinique unifié sur l'exécution d'une étude mondiale lors du sommet Veeva R&D and Quality Summit. Inscrivez-vous pour la session sur demande à l'adresse veeva.com/rdsummit.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault CTMS, rendez-vous sur : veeva.com/CTMS

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

Aimez Veeva sur Facebook : facebook.com/veevasystems

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels et le service, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, concernant notamment la demande et l'acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d'affaires (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l'industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d'actualiser ces déclarations prévisionnelles à l'avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d'exploitation) dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l'adresse veeva.com sous la section Investisseurs et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

1 Veeva Systems, Le rapport « Veeva 2020 Unified Clinical Operations Survey, 2020

® 2020 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva et le logo de Veeva sont des marques commerciales appartenant à Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. est propriétaire de toutes les autres marques commerciales, enregistrées ou non.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2020 à 17:20 et diffusé par :