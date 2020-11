Savaria annonce les résultats de son 3e trimestre 2020: Revenus de 90,8 M $ et marge du BAIIA ajusté de 18,6 %





LAVAL, Québec, 11 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, divulgue aujourd'hui les résultats de son 3e trimestre de l'exercice 2020.



Faits saillants

Revenus de 90,8 M $, en baisse de 5,6 M $, ou 5,8 %;

Marge brute de 32,6 M $, en hausse de 0,4 M $, ou 1,4 %, représentant 35,9 % des revenus comparativement à 33,3 %;

Résultat net ajusté stable à 8,2 M $, ou 0,17 $ par action sur une base diluée;

BAIIA ajusté de 16,9 M $, en hausse de 1,3 M $ ou 8,1 %.

en milliers de dollars, sauf les montants

par action et les pourcentages T3

Cumul annuel 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Revenus 90,808 $ 96,434 $ (5.8) % 263,895 $ 277,903 $ (5.0) % Marge brute 32,583 $ 32,134 $ 1.4 % 91,994 $ 91,228 $ 0.8 % % des revenus 35.9 % 33.3 % s.o. 34.9 % 32.8 % s.o. Résultat net ajusté (1) 8,241 $ 8,066 $ 2.2 % 21,678 $ 17,943 $ 20.8 % % des revenus 9.1 % 8.4 % s.o. 8.2 % 6.5 % s.o. Résultat net ajusté par action (1) 0.17 $ 0.16 $ 6.2 % 0.43 $ 0.37 $ 16.2 % BAIIA ajusté(1) 16,914 $ 15,652 $ 8.1 % 43,741 $ 40,400 $ 8.3 % % des revenus 18.6 % 16.2 % s.o. 16.6 % 14.5 % s.o. BAIIA ajusté par action (1) 0.33 $ 0.31 $ 6.5 % 0.86 $ 0.84 $ 2.4 % (1) Les mesures non-conformes aux IFRS sont décrites dans la section 'Glossaire' du rapport de gestion

Mot du Président

«?Je suis très satisfait des résultats de notre 3e trimestre 2020. Nos revenus et notre BAIIA ajusté démontrent aux investisseurs que, malgré une pandémie mondiale, nous pouvons performer. Nous avons concentré nos efforts sur nos produits d'accessibilité qui représentent environ 75 % de nos revenus et 90 % de notre BAIIA ajusté?», a déclaré M. Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria.

«?Récemment, nous avons lancé une campagne de marketing pour notre gamme d'ascenseurs en verre Savaria Vuelift®, car nous voyons un fort potentiel de croissance pour cet ascenseur résidentiel innovateur. Nous avons constaté un vif intérêt de la part des entrepreneurs et des architectes pour les produits Vuelift® en raison de leur esthétique de luxe, leur facilité d'installation tant pour les constructions neuves que pour les projets de rénovation, et parce qu'ils peuvent être installés dans une variété d'emplacements. Nous croyons donc pouvoir atteindre un volume de ventes de 600 unités par an d'ici la fin de 2023, ce qui représenterait environ 30 millions $ de revenus sur notre marché mondial.

«?Nous sommes enthousiastes d'inaugurer le mois prochain notre nouvelle salle d'exposition et nouvel entrepôt à Boynton Beach, en Floride, qui offrira un large éventail de produits, notamment un ascenseur octogonal Vuelift® et notre récent ascenseur résidentiel Vuelift® Mini. Le marché du sud de la Floride s'avère être un groupe démographique hautement désirable pour Savaria, tant pour ses résidences de luxe que pour ses besoins d'accessibilité.

«?Grâce à notre solide bilan, nous sommes bien placés pour saisir les opportunités d'acquisition qui pourraient se présenter. Nous continuons à protéger nos employés et nos clients autant que possible pendant la pandémie et je remercie notre équipe à travers le monde pour son soutien continu?», a conclu M. Bourassa.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu'une vaste gamme d'équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1 400 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine), à Milan (Italie) et à Newton Abbot (Royaume-Uni).

Conformité avec les Normes internationales d'information financière (« IFRS »)

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise à des fins d'analyse le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action afin de mesurer sa performance financière. Ces mesures n'ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies dans le rapport de gestion, présenté sur le site Web de Savaria à www.savaria.com et déposé sur SEDAR à www.sedar.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer » et d'autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d'activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d'activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu'elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes. Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d'autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l'effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l'incidence des ventes d'actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d'entreprises ou transactions, des réductions de valeur d'actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Diffusion Web et conférence téléphonique le 12 novembre 2020, à 8 h 30 (HAE)

Savaria tiendra une conférence téléphonique jeudi le 12 novembre 2020 à 8h30 heure de l'Est, avec les analystes financiers, portant sur les résultats du trimestre clos le 30 septembre 2020. Les investisseurs et journalistes sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.

Accès à la conférence téléphonique:

Numéros locaux : (647) 427-7450 ou (514) 807-9895

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 231-8191

Diffusion Web (EN) : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1395987&tp_key=751aaca965

Un lien menant à l'enregistrement de la diffusion Web sera disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse www.savaria.com .

Pour plus d'information :

Marcel Bourassa

Président et chef de la direction

mbourassa@savaria.com

1-800-661-5112 Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

sreitknecht@savaria.com

1-800-661-5112 poste 3370 Nicolas Rimbert, CFA

Vice-président, développement corporatif

nrimbert@savaria.com

1-800-931-5655 poste 239

