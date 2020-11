Le mouvement coopératif et mutualiste en faveur de la mise en place du réseau Accès entreprise Québec pour le développement économique local et régional





LÉVIS, QC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) salue la création du nouveau réseau Accès entreprise Québec annoncée par la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, accompagnée du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Le mouvement coopératif et mutualiste est, depuis toujours, un ardent défenseur de l'économie de proximité, une économie axée sur le rapprochement et les interrelations spécifiques à la réalité des entreprises et des acteurs sur leur territoire.

Le mouvement coopératif et mutualiste possède une forte expertise dans le soutien au démarrage et au développement des entreprises coopératives. « La Coopérative de développement régional du Québec et les fédérations sectorielles de coopératives, par leur expertise et leur capacité à animer les milieux, pourront agir avec une meilleure efficacité pour faciliter la mise en place de projets coopératifs dans les régions. » déclare M. Gaston Bédard, président-directeur général du CQCM.

Nous souhaitons également le développement de ressources spécialisées en modèle d'affaires coopératif et mutualiste compte tenu de leur spécificité si nous voulons profiter du plein potentiel de ces organisations », ajoute M. Gaston Bédard.

Pour assurer le succès de cette nouvelle approche et pour faciliter l'atteinte des objectifs en matière de création d'entreprises, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité offre son appui aux différentes MRC, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec.

« La prise en charge par les individus de leurs collectivités assure la vitalité des territoires grâce à une économie de proximité. Les coopératives et les mutuelles contribuent à cette vitalisation des régions et permettent le soutien au développement économique régional » ajoute M. Michel Gauthier, président du conseil d'administration du CQCM.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec (CDRQ). Le mouvement coopératif et mutualiste québécois représente 8,6 millions de membres, génère plus de 120?000 emplois et son chiffre d'affaires atteint 39 G$.

