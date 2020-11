Dahua Technology organisera la Journée des partenaires en ligne 2020 avec 26 partenaires technologiques





Dahua Technology, l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services d'IdO intelligents axés sur la vidéo, organisera la Journée virtuelle des partenaires de Dahua Technology 2020 le 1er décembre. L'événement sera une excellente occasion d'avoir un aperçu du système Dahua ECO dans la région EMEA. 26 partenaires technologiques présenteront des solutions dans les domaines de la sécurité et de l'IdO.

Smarter Together sera le thème de la Journée des partenaires de Dahua Technology 2020. Au total, 26 prestigieux partenaires de Dahua se réuniront pour partager leurs connaissances et leur expertise en matière de développement d'applications de sécurité et d'IdO s'adressant à plusieurs de marchés verticaux. Cet événement virtuel servira de plateforme technologique et commerciale pour les utilisateurs finaux et les intégrateurs de systèmes sur différents marchés, allant de la logistique, du trafic et des infrastructures aux soins de santé, à la vente au détail et aux logements résidentiels. Les participants peuvent s'inscrire gratuitement et écouter tous les discours des partenaires. Dans le hub des partenaires, les participants peuvent chatter avec des partenaires technologiques, examiner des possibilités commerciales ou des défis techniques et obtenir les dernières informations sur les produits.

L'événement débutera par un discours d'ouverture de Jason Zhao, vice-président et directeur général de Dahua Business Overseas, qui exposera de quelle manière Dahua Technology et ses partenaires technologiques deviennent plus intelligents ensemble. 26 partenaires présenteront leurs solutions dans un auditorium principal et six salles attenantes, avec notamment Axxonsoft, Qognify, Ivideon, TechnoAware, Vaelsys, A.I. Tech, Optex, Eagle Eye Networks qui ont participé à la Journée des partenaires 2019 et ont eu accès à des débouchés commerciaux considérables l'année dernière. Des solutions intégrées développées par toutes les parties seront exposées pendant l'évènement, ce qui ne manquera pas de susciter l'intérêt des spectateurs car celles-ci, dotées d'une plus grande polyvalence, répondent aux différents besoins des intégrateurs de systèmes et des utilisateurs finaux.

« La Journée des partenaires 2019 qui s'est tenue le 26 septembre au stade Wanda Metropolitano à Madrid a été un succès avec la participation de nombreux partenaires. Cependant, 2020 est une année difficile en raison de la COVID-19. Nous passons la Journée des partenaires à un événement virtuel pour ne pas perdre l'occasion de nous réunir. Pendant l'évènement, des entreprises de premier plan, représentatives du secteur mondial de la sécurité et de l'IdO, auront l'occasion de faire part de leurs observations sur la dernière application de sécurité et de se pencher sur les défis actuels dans le secteur », a déclaré M. Jiaqi Gao, directeur du marketing international chez Dahua Technology. « Les participants auront l'occasion de rencontrer les acteurs du marché de la sécurité et de créer plusieurs nouveaux débouchés commerciaux ».

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2020 à 16:20 et diffusé par :