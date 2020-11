Dépôt du projet de loi sur la procréation assistée - Un rayon de soleil dans la grisaille de novembre





MERCIER, QC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association infertilité Québec (ACIQ) salue le dépôt du projet de loi 73 qui vise à encadrer les activités de procréation assistée et élargir la couverture publique de ces soins. L'inclusion de la fécondation in vitro parmi les soins couverts favorisera la création de nouvelles familles dont le Québec a tant besoin.

Ce projet de loi lance un message positif à la communauté infertile québécoise. « Depuis l'adoption de la loi 20 en novembre 2015, les patients infertiles ont traversé un long hiver de cinq ans et maintenant nous voyons la lumière poindre à l'horizon. C'est un véritable rayon de soleil dans la grisaille de novembre » affirme la présidente de l'ACIQ, Mme Céline Braun.

Le Québec dispose de l'expérience et des connaissances requises pour la couverture des traitements de procréation assistée. Le rapport du Commissaire à la santé et au bien-être ainsi que les lignes directrices du Collège des médecins du Québec proposent des solutions pour l'encadrement de ces soins. « L'ACIQ a toujours milité pour des balises qui évitent l'acharnement thérapeutique et qui permettent d'offrir les soins les mieux adaptés aux patients », ajoute Mme Braun.

L'Association infertilité Québec entend proposer des recommandations afin que les actes de procréation assistée répondent à la réalité des patients infertiles et favorisent la concrétisation de projets familiaux. Selon Statistique Canada, l'infertilité touche aujourd'hui près de 20 % des personnes en âge de procréer qui devront avoir recours à des soins médicaux pour fonder une famille. Ce projet de loi vient donc s'attaquer à une problématique de santé bien réelle chez plusieurs adultes selon l'ACIQ.

À propos de l'Association Infertilité Québec (ACIQ) : fondée en 2005, et anciennement connue sous le nom d'Association des couples infertiles du Québec, l'Association Infertilité Québec a pour mission de représenter et de promouvoir les intérêts des personnes touchées par l'infertilité afin que celles-ci puissent recevoir un service accessible et de qualité. L'ACIQ se veut également une ressource pour les individus qui traversent la dure réalité de l'infertilité et qui ont besoin d'aide, de support et d'information.

