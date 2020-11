BD annonce la commande par le gouvernement du Canada de plus de 7 millions de tests antigéniques rapides portables aux points de service, qui permettent de détecter le SARS-CoV-2 en 15 minutes





MISSISSAUGA, ON, 11 novembre 2020 /CNW/ - BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE : BDX), entreprise mondiale chef de file en technologies médicales, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a autorisé, en vertu de son arrêté d'urgence, l'utilisation du système BD Veritortm Plus, son test antigénique rapide de dépistage du SARS-CoV-2 aux points de service. Cette autorisation est accompagnée d'une commande par le gouvernement canadien de 7,6 millions de tests jusqu'en mars 2021 afin d'appuyer la planification du d'une stratégie canadienne avancée de dépistage de la COVID-19.

« Le gouvernement du Canada continue de s'employer avec diligence à mettre à la disposition de la population canadienne des solutions de dépistage de la COVID-19 efficaces, a déclaré Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Cette nouvelle entente avec BD est essentielle, car elle facilitera les efforts déployés par les provinces et les territoires pour freiner la propagation du virus. Nous continuerons de soutenir la population canadienne pendant la pandémie de COVID-19. »

Le résultat du test est obtenu en une quinzaine de minutes sur un instrument portable facile d'utilisation, ce qui constitue une amélioration considérable du temps de traitement des diagnostics de la COVID-19, car il donne des résultats en temps réel et permet la prise de décision pendant que le patient est encore sur place. Ce test peut être effectué au point de service, ce qui réduit le fardeau pour les laboratoires de dépistage. Le test se fait à l'aide d'un écouvillon qui se rend au milieu du nez pour prélever des échantillons de patients, ce qui est moins invasif pour le patient que le prélèvement d'écouvillonnage nasopharyngé.

« Étant donné que la demande pour les tests de dépistage du SARS-CoV-2 est en hausse au Canada, nous sommes heureux d'offrir une nouvelle solution de dépistage sur le marché canadien, a déclaré Greg Miziolek, président de BD-Canada. La possibilité d'effectuer des tests de dépistage du SARS-CoV-2 au point de service et d'obtenir le résultat pendant que le patient attend sur place aidera véritablement à atténuer une partie de la pression qui pèse sur les laboratoires de dépistage, et à cibler rapidement les patients touchés. Nous félicitons le gouvernement fédéral pour son approche proactive en matière de planification des besoins futurs grâce à une commande centralisée de tests de détection d'antigènes. Nous sommes impatients de collaborer avec les autorités sanitaires provinciales du Canada pour optimiser le déploiement du système BD Veritortm Plus, de manière à répondre aux besoins en santé publique à l'échelle régionale et locale. »

Le test, qui a obtenu l'autorisation de Santé Canada au début octobre, est disponible aux États-Unis depuis juillet, aux termes d'une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA).

Le test utilise le système BD Veritortm Plus, qui est déjà utilisé au Canada pour détecter le virus de l'influenza des types A et B, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le streptocoque du groupe A. Le système BD Veritortm Plus, dont l'empreinte est légèrement plus grande que celle d'un téléphone mobile, offre un flux de travail facile à utiliser, ce qui en fait une solution idéale pour les mises en place aux point de service. Il offre également aux clients des capacités de traçabilité et de production de rapports grâce à la solution informatisée facultative BD Synapsystm.

BD contribue également à la réalisation des tests moléculaires du SARS-CoV-2 (RT-PCR) au moyen du système BD MAXtm dans les laboratoires canadiens.

Si vous souhaitez passer une commande ou en savoir plus sur le système BD Veritortm de détection rapide du SARS-CoV-2, consultez le : https://go.bd.com/BDVeritorinCanada.html .

À propos du système BD Veritortm pour la détection rapide du SARS-CoV-2 Assay

Le système de détection rapide du SARS-CoV-2 BD Veritortm a été autorisé par Santé Canada en vertu d'un arrêté d'urgence. Ce test n'est autorisé que pour la durée de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19, à moins que l'autorisation ne soit résiliée plus tôt. Le dosage de l'antigène SARS-CoV-2 n'a été autorisé qu'à des fins de détection des protéines du SARS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou pathogènes. Le système de détection rapide du SARS-CoV-2 BD Veritortm ne doit pas être utilisé par les consommateurs ou à la maison.

À propos de BD

BD, l'une des plus grandes entreprises de technologie de la planète, est à l'avant-garde d'un monde en santé en améliorant les découvertes médicales, les diagnostics et les soins de santé. L'entreprise soutient les héros en première ligne en développant des technologies innovantes, des services et des solutions contribuant aussi bien à l'avancement des traitements cliniques des patients qu'au processus clinique des fournisseurs de soins de santé. BD et ses 65 000 employés s'engagent avec passion à améliorer la sécurité et l'efficacité du processus de prestation des soins par les cliniciens, et à permettre aux scientifiques en laboratoire de détecter avec précision des maladies, pour développer la nouvelle génération de diagnostics et de thérapies. BD est présente dans pratiquement tous les pays du globe, et a établi des partenariats avec de nombreuses organisations partout dans le monde, afin d'accomplir sa mission qui consiste à s'attaquer aux problèmes de santé mondiaux les plus sévères. En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, BD peut contribuer à engendrer des résultats, à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité et la sécurité et à offrir un meilleur accès aux soins de santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur BD, visitez le bd.com/fr-ca.

