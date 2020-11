Les agences indépendantes JUST et Enigma lancent Just Global





Deux agences indépendantes ont uni leurs forces pour faire croître les marques les plus influentes au monde, en tirant parti de renseignements axés sur les données, afin de captiver le public et de générer des résultats commerciaux positifs.

Née de la demande des clients, la société basée aux États-Unis JUST a acquis l'agence internationale Enigma Marketing afin de créer Just Global. Cette nouvelle marque crée une plateforme moderne constituant une agence indépendante, mondiale et entièrement multiservice, conçue pour délivrer des expériences authentiques et inventives à ses clients. Grâce à des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie Pacifique, Just Global dessert plus de 80 marques, souvent spécialisées dans les technologies, focalisées sur le B2B et opérant à l'échelle internationale.

En combinant les atouts complémentaires des pratiques créatives et axées sur la performance en matière de médias avancés et de données de JUST avec les opérations mondiales et l'expertise créative et numérique robuste d'Enigma, la nouvelle entité est plus forte et plus complète. Just Global tire parti d'une expérience combinée de plus de 50 ans dans le B2B et le marketing technologique, notamment grâce aux capacités marketing multiservice basées sur les comptes en matière de contenus personnalisés des deux agences.

« Nous avons spécialement conçu Just Global pour les marques qui influent sur la transformation numérique mondiale », a déclaré Brandon Friesen, président-directeur général de Just Global. Friesen a poursuivi : « L'esprit indépendant de notre équipe et son approche authentique dans les relations confèrent aux clients une inventivité et des résultats commerciaux inégalés. »

Just Global offre une expérience de service sans faille aux marques au sein desquelles les équipes clients de spécialistes des comptes, des médias, de la création, des plateformes et des analyses travaillent ensemble pour former une symbiose offrant des stratégies de marque à la demande axées sur les renseignements et entièrement canalisées. En outre, grâce aux médias, aux renseignements et à la création, appuyés par les données, les experts régionaux de Just Global optimisent les résultats commerciaux mondiaux des marques opérant sur tous les marchés.

Just Global garantit des services autonomes, fluides et transparents pour répondre aux besoins changeants des clients et du marché.

À PROPOS DE JUST GLOBAL :

Just Global est une agence de marketing intégrée conçue pour servir les marques les plus influentes au monde en cette période de transformation numérique globale. Les services de médias, de renseignements et de création travaillent ensemble pour fournir aux marques des résultats axés sur les données, en délivrant des récits appropriés, dans le cadre d'une expérience appropriée et au moment approprié. Grâce à des employés répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, Just Global fournit aux sociétés leaders mondiales une expérience de service sans faille, qui enrichit les contacts entre les marques et leurs clients. Cette agence indépendante transforme le « marketing traditionnel » en activant les relations avec les individus de manière follement inventive et véritablement authentique. En savoir plus : justglobal.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2020 à 14:25 et diffusé par :