Centre de distribution de Varennes : Recommandation des conciliateurs





VARENNES, QC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - - Nous sommes heureux d'annoncer que les conciliateurs nommés par le ministère du Travail du Québec ont présenté une recommandation aux parties afin de renouveler la convention collective du centre de distribution de Varennes. Cette recommandation sera présentée demain, le 12 novembre, par le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de PJC Entrepôt-CSN (STTPJC-CSN) à ses membres pour un vote de ratification.

Dans l'intervalle, nous maintenons notre plan de contingence en place tout en préparant le retour au travail de ses employés syndiqués.

À propos du Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Le Groupe Jean Coutu, une filiale de METRO, est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. Il exploite à titre de franchiseur un réseau de plus de 650 pharmacies principalement sous les bannières PJC Jean Coutu et Brunet au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario et procure de l'emploi à plus de 20 000 personnes.

