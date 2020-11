Venture Global Calcasieu Pass annonce l'arrivée des premiers trains de liquéfaction fabriqués en usine





ARLINGTON, Virginie, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. est fier d'annoncer l'arrivée des deux premiers trains de liquéfaction au sein de l'installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de l'entreprise située à Calcasieu Pass, dans la paroisse de Cameron, en Louisiane. La livraison de ces trains de GNL hautement optimisés d'une capacité de 0,6 Mt/an fabriqués en usine, moins de 15 mois après les décisions d'investissement définitives du projet, constitue une étape importante du projet, mais aussi un changement important dans la construction d'installations de GNL.

Les deux trains de liquéfaction modulaires de taille intermédiaire et les palettes mixtes contenant des compresseurs frigorifiques ont été expédiés en Louisiane à partir de l'installation de fabrication de Baker Hughes à Avenza, en Italie, plus de deux mois avant la date de livraison prévue au contrat. Chaque train a été livré achevé et prêt à être installé, déchargé avec succès, puis transporté sur le site de Calcasieu Pass et placé sur ses fondations en moins d'une journée. Le premier et le deuxième des dix-huit trains identiques qui seront livrés dans le cadre du projet sont dès maintenant reliés à leurs échangeurs thermiques en aluminium brasé, ou boîtes froides, dont huit ont déjà été installés sur le site.

Voici ce qu'a déclaré Mike Sabel, coprésident exécutif et PDG de l'entreprise : « Venture Global LNG est fier de démontrer l'exécution continue de la stratégie qui a été mise au point. Nos trains de liquéfaction modulaires fabriqués en usine nous permettent de respecter le planning de construction le plus accéléré du secteur du GNL tout en réduisant considérablement les risques dans l'ensemble du projet. Nous attendons avec impatience la livraison des trains 3 à 18 sur le site de Calcasieu Pass, et de la livraison de 36 trains identiques à l'installation de GNL à Plaquemines. »

Bob Pender, coprésident exécutif, a ajouté : « L'achèvement et la livraison de nos deux premiers modules de liquéfaction démontrent l'exécution et la collaboration de premier ordre inhérentes à la relation que nous entretenons depuis longtemps avec Baker Hughes. En dépit des conséquences de la COVID-19 et des nombreux ouragans qui ont touché la côte du golfe du Mexique, nous commencerons dès maintenant l'installation de ces trains en prévision du planning convenu. Il s'agit d'un grand pas en avant dans le développement d'infrastructures de GNL. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur américain à long terme et à faible coût de GNL livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La société construit ou développe actuellement une capacité de production de 50 millions de tonnes par année (Mt/an) en Louisiane dans le but de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.venturegloballng.com.

