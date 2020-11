TPG et TA Associates vont acquérir Planview de Thoma Bravo pour la somme de 1,6 milliard USD





TPG Capital, la plateforme de capital-investissement de la société mondiale d'actifs alternatifs TPG, et TA Associates, une importante société internationale d'investissement privé axée sur la croissance, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir Planview, un leader mondial de la gestion de portefeuille et de gestion des tâches. TPG Capital et TA Associates vont acquérir la société pour la somme de 1,6 milliard USD. L'actionnaire majoritaire actuel de Planview, Thoma Bravo, conservera une participation minoritaire dans la société.

« Cela fait plus de trois décennies que nous innovons, que nous faisons avancer le marché et que nous nous réinventons. Je crois sincèrement que le meilleur reste à venir pour nos clients et pour Planview », a déclaré Greg Gilmore, PDG de Planview. « Nous sommes reconnaissants à Thoma Bravo d'avoir été notre partenaire au cours de ces quatre dernières années, et nous attendons avec impatience ce nouveau chapitre alors que nous accélérons notre objectif et que nous continuons d'accompagner nos clients au fil de la transformation de leur stratégie en prestations concrètes. »

Cela fait plus de 30 ans que Planview travaille en partenariat avec des organisations pour les aider à passer de la stratégie à la prestation. La société propose une plateforme complète couvrant l'éventail des solutions de gestion de portefeuille et de gestion des tâches, permettant aux organisations de transformer et d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie à l'échelle de l'entreprise. Grâce à cette plateforme, les organisations peuvent développer une culture de l'innovation, concrétiser l'agilité à grande échelle, passer du projet au produit concret et s'adapter au monde du travail en constante évolution.

« La nature du travail a changé au cours de ces dernières années, car la technologie a permis un niveau de productivité des employés qui n'était pas possible auparavant », a déclaré Neha Raj, associé de TPG Capital. « Ce changement n'a fait que s'accélérer pendant la pandémie, et le nouveau modèle de travail durable qui émerge est de plus en plus flexible, fragmenté et distribué. À mesure que nos vies professionnelles adoptent le numérique, les organisations auront besoin d'outils qui offrent aux cadres dirigeants une visibilité et une connectivité à l'échelle de toute l'entreprise. Avec Planview, nous voyons une opportunité de nous associer avec un leader innovant à la pointe de cette nouvelle façon de travailler. Nous sommes impatients de soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. »

« Nous suivons Planview depuis plus d'une décennie et nous avons été impressionnés par la forte croissance de la société sous la direction de Greg Gilmore », a déclaré Ashu Agrawal, directeur général chez TA Associates. « Nous pensons que les solutions complètes de gestion de portefeuille et de gestion des tâches de Planview offrent des opportunités commerciales continues, car ils sont idéalement positionnés pour aider les organisations à naviguer efficacement et accélérer la transformation de la stratégie en prestations. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec l'équipe de direction de Planview au cours de la prochaine phase de croissance de l'entreprise, et nous sommes ravis d'investir aux côtés de TPG et de Thoma Bravo. »

« Planview est un autre exemple de la collaboration de Thoma Bravo avec la direction actuelle pour mettre en oeuvre notre approche opérationnelle exclusive de la création de valeur tout en venant compléter la croissance organique de l'entreprise par des fusions et acquisitions stratégiques et créatives », a déclaré Holden Spaht, associé directeur chez Thoma Bravo. « Nous sommes fiers de faire partie de la transformation de Planview d'un fournisseur de gestion de portefeuille de projets (Project Portfolio Management, PPM) informatique, à une plateforme de gestion de portefeuille et de gestion de tâches élargie, avec un leadership sans pareil et double dans les domaines de projets Agile et traditionnels, et nous pensons que Planview est bien positionnée pour poursuivre sa croissance dans ce contexte évolutif du monde du travail. Nous sommes ravis de continuer à investir dans une entreprise dotée d'un solide leadership sur le marché, d'une plateforme extrêmement différenciée et d'une capacité d'exécution claire. »

UBS Investment Bank et Deutsche Bank Securities Inc. ont fourni un financement par emprunt ferme et étaient les conseillers financiers de TPG Capital et de TA Associates aux côtés de Barclays et de Jefferies LLC. Ropes & Gray était le conseiller juridique de TPG Capital, et Goodwin Procter le conseiller juridique de TA Associates. JP Morgan était le conseiller financier de Planview et Thoma Bravo, et Kirkland & Ellis le conseiller juridique.

À propos de Planview

Planview a un objectif : rendre possible le processus de transformation des organisations, à l'heure où ces dernières revoient leurs stratégies en profondeur afin d'être capables de se positionner sur les marchés d'aujourd'hui, très disruptifs et en constante évolution. Nos solutions aident de manière unique les organisations à concrétiser ce parcours et à accélérer la mise en oeuvre des stratégies à l'échelle de l'entreprise. La gamme complète des solutions de gestion de portefeuille et de gestion des tâches de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète de Planview et le modèle de réussite de l'entreprise permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas, Planview compte plus de 700 employés, est au service de 3 500 clients, et compte un million d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.planview.com/.

À propos de TPG

Fondée en 1992, TPG est une société mondiale de premier plan d'actifs alternatifs comptant plus de 83 milliards USD d'actifs sous gestion et disposant de bureaux à Austin, Pékin, Fort Worth, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Melbourne, Moscou, Mumbai, New York, San Francisco, Séoul, Singapour et Washington, DC. Les plateformes d'investissement de TPG couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment le capital-investissement, le capital de croissance, l'immobilier et le capital public. TPG vise à créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en établissant une discipline et une excellence opérationnelle au niveau de la stratégie d'investissement et du rendement de son portefeuille. Pour plus d'informations, visitez www.tpg.com ou retrouvez-nous sur Twitter @TPG.

À propos de TA Associates

TA Associates est une importante société internationale d'investissement privé axée sur la croissance. Axée sur des secteurs cibles au sein de cinq industries (technologies, soins de santé, services financiers, services aux consommateurs et aux entreprises), TA investit dans des entreprises rentables, en pleine croissance et offrant des opportunités de croissance durable ; elle a investi à ce jour dans plus de 500 entreprises à travers le monde. En tant qu'investisseur majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche d'investissement à long terme, en utilisant ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à créer une valeur durable dans des sociétés de qualité à forte croissance. Depuis sa création en 1968, TA a levé 33,5 milliards USD de capitaux, et la société s'est engagée à effectuer de nouveaux investissements à un rythme de 3 milliards USD par an. La société compte plus de 100 professionnels de l'investissement qui sont basés à Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong. Pour en savoir plus sur TA Associates, veuillez consulter le site www.ta.com.

À propos de Thoma Bravo

Thoma Bravo est une importante société d'investissement privé spécialisée dans les secteurs des logiciels et des services à composante technologique. Avec plus de 70 milliards USD en actifs sous gestion au 31 octobre 2020, Thoma Bravo s'associe à l'équipe de direction d'une entreprise pour mettre en oeuvre les meilleures pratiques d'exploitation, investir dans des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions accréditives visant à accélérer les revenus et les bénéfices, et au final accroître la valeur de l'entreprise. La société possède des bureaux à San Francisco et à Chicago. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thomabravo.com.

