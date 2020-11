Mesure additionnelle de soutien pour les commerçants - Trois parcs de stationnement autour de la Plaza St-Hubert offriront leurs espaces gratuitement les fins de semaine





MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Avec l'arrivée du temps des Fêtes, une période névralgique pour les commerçants, Montréal met en place une autre mesure efficace pour soutenir ses artères commerciales et rendre l'expérience des Montréalais et Montréalaises encore plus agréable lors de leur magasinage. Cette mesure visera à accommoder particulièrement les commerces autour de la Plaza St-Hubert touchés par des travaux de réaménagement de la rue.

La Ville offrira le stationnement gratuit dans trois parcs de stationnement gérés par l'Agence de mobilité durable situés près de la Plaza St-Hubert pendant les fins de semaine, du 14 novembre au 31 décembre 2020. Au total, 151 places de stationnement hors rue à proximité de l'artère seront offertes gratuitement pendant cette période.

Ces places sont situées dans les parcs de stationnement aux intersections suivantes:

Plaza St-Hubert - Boyer, entre Saint-Zotique et Beaubien (100 places),

Plaza St-Hubert - Saint-André, entre Beaubien et Bellechasse (31 places),

- Saint-André, entre Beaubien et Bellechasse (31 places), Plaza St-Hubert - Saint-André, entre Beaubien et Bellechasse (20 places).

Ceci s'ajoute à la gratuité de tous les stationnements tarifés sur rue, les samedis et dimanches, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal du 14 novembre au 31 décembre, annoncée récemment par l'administration montréalaise.

« Pour compenser la perte de stationnement occasionnée par les travaux sur la rue Saint-Hubert, nous avions déjà ajouté une centaine de places dans les rues transversales et parallèles du secteur, et ce, dès la première phase du projet. Celles-ci ont d'ailleurs été maintenues depuis. Dans ce contexte économique difficile, la gratuité des stationnements tarifés durant les fins de semaine vise à répondre à une demande des commerçants et à les appuyer dans leurs efforts pour attirer les consommateurs dans leurs commerces, surtout durant la période des Fêtes. Cette nouvelle mesure temporaire de gratuité, sur rue à l'échelle du territoire montréalais et maintenant hors rue pour le secteur de la Plaza St-Hubert, permettra aux commerçants et à la population de profiter de la période des Fêtes. Depuis le début de la pandémie, la Ville a été proactive et a fait preuve de flexibilité pour soutenir les commerçants et nous continuerons de les accompagner au travers de cette crise », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

« Notre artère commerciale est présentement en chantier et nous sommes heureux de l'ajustement que nous avons pu mettre en place avec la Ville de Montréal. Notre objectif a toujours été de trouver une solution rapide qui pourrait contribuer à augmenter l'achalandage sur la Plaza St-Hubert pour le bénéfice des commerçants à l'aube de la période des Fêtes et en ces moments difficiles. En offrant la gratuité de stationnement dans les trois parcs de stationnement de notre secteur qui sont gérés par l'Agence de mobilité, nous favorisons l'accessibilité à nos commerces qui ont besoin de soutien durant cette période des Fêtes », a soutenu Mike Parente, directeur général de la Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert.

Encourager le commerce local

Cette mesure exceptionnelle s'ajoute aux 6 nouvelles mesures annoncées le 22 octobre par la Ville dans son plan « Agir maintenant - l'achat local au coeur de nos actions » et ayant pour objectif d'aider les commerçants à faire face à cette période sans précédent. Afin d'assurer une plus grande accessibilité des commerces et des artères commerciales durant la période des Fêtes, la Ville de Montréal annonçait notamment la possibilité, pour les commerces qui le désirent, de prolonger leurs heures d'ouverture jusqu'à 22 h en semaine, et jusqu'à 19 h les samedis et dimanches, et la gratuité du stationnement tarifé sur rue les samedis et dimanches sur l'ensemble de son territoire, entre le 14 novembre et le 31 décembre.

Rappelons aussi que l'Agence de mobilité durable et la Ville de Montréal ont récemment annoncé le lancement du nouvel outil mobile P$ Montréal Centre-Ville, qui permet dès maintenant aux automobilistes et visiteurs du centre-ville d'accéder plus facilement à plusieurs stationnements privés situés à proximité de la rue Sainte-Catherine, tout en bénéficiant du même tarif que le stationnement tarifé sur rue, dans certains cas. Cet outil, disponible pour téléchargement dans les boutiques AppStore et GooglePlay, se veut un levier supplémentaire pour faciliter la mobilité près des commerces du centre-ville, une priorité tant pour l'administration montréalaise que pour l'Agence de mobilité.

