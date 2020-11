Projet de loi no 73 - Une orientation attendue pour préserver l'accès aux traitements de procréation assistée





MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ) salue la décision du gouvernement du Québec de rétablir la gratuité de certains traitements de procréation assistée pour les patient(e)s qui doivent se tourner vers cette option pour avoir un enfant. Ce retour à la couverture publique est contenu dans le Projet de loi no 73, Loi modifiant diverses dispositions en matière de procréation assistée qui a été déposé ce matin à l'Assemblée nationale par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Dr Lionel Carmant.

« Il est important de reconnaître que plusieurs Québécois(es) doivent passer par des traitements de procréation assistée pour avoir un enfant. Au cours des dernières années, nous avons été témoins des impacts négatifs qu'a eu la fin de la couverture publique de ces actes sur nos patients. L'annonce d'aujourd'hui permettra à davantage de personnes de réaliser leur projet parental en plus d'alléger le fardeau financier qui peut y être associé » affirme Dre Violaine Marcoux, présidente de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. C'est pourquoi l'AOGQ est également satisfaite de constater que le projet de loi prévoit le remboursement d'un cycle de fécondation in vitro pour les patients dont les tentatives d'insémination n'ont pas fonctionné.

L'importance de baliser les actes

La fertilité répond à un besoin important, mais elle doit être pratiquée dans le respect de certaines règles afin de s'assurer que les services offerts soient pérennes. À cet égard, elle est favorable à l'instauration de certaines exigences et critères, ainsi qu'à la délivrance de permis par le ministre de la Santé et des Services sociaux et à la création d'un comité central d'éthique clinique, par exemple.

« Notre association collabore activement avec le gouvernement du Québec afin d'assurer que les services en gynécologie et en obstétrique soient équitables et accessibles à travers la province. Les actes de procréation assistée et de fécondation in vitro n'y font pas exception. Nous offrons donc à nouveau notre expertise afin de faire en sorte que les patients reçoivent des soins qui répondent aux plus hauts standards de qualité, et ce, en temps opportun », a conclu Dre Marcoux.

À propos de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec

L'Association des obstétriciens et gynécologues a été fondée en 1966 et permet aux spécialistes des milieux de l'obstétrique et de la gynécologie de se rassembler sous une structure commune. Les membres de l'association participent au suivi de grossesse de 45 % des femmes enceintes de la province. L'Association des gynécologues et obstétriciens du Québec est fière de contribuer à la santé des femmes québécoises depuis près de 55 ans.

