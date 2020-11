CHTF2020 donnera le coup d'envoi en présentant « 3 points saillants » et « 5 tendances »





SHENZHEN, Chine, 11 novembre 2020 /CNW/ - La 22e Foire chinoise de haute technologie (CHTF2020) qui a pour thème « Transformer l'avenir par la technologie et favoriser le développement par l'innovation »se tiendra du 11 au 15 novembre 2020.

En tant que chef de file de l'industrie de la haute technologie, CHTF donnera un aperçu des technologies de l'avenir avec ses « 3 points saillants » et ses « 5 tendances ».

Point saillant no 1 : réalisations technologiques du « 13e plan quinquennal »

Des exposants de niveau étatique, notamment le ministère du Commerce, le ministère de la Science et de la Technologie, le bureau national de la propriété intellectuelle, l'Académie chinoise des sciences et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, présenteront les réalisations technologiques dans le cadre du 13e plan quinquennal de la Chine.

Point saillant no 2 : salon en ligne pour les exposants étrangers

Malgré la pandémie de COVID-19, 41 pays et organisations internationales ont confirmé leur participation à la foire hors ligne, dont l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, Bahreïn, la Belgique, le Brésil, la République tchèque et l'Allemagne. Pour ceux qui ne peuvent se présenter en personne, les pavillons « Belt and Road » et International offriront des possibilités d'exposition en ligne.

Point saillant no 3 : activités multiples pour intégrer les industries, les universités et les établissements de recherche

CHTF2020 réunira des entreprises nationales et étrangères de premier plan, des PME technologiques, des FABRICANTS, des institutions financières, ainsi que des fonctionnaires, des entrepreneurs, des économistes et des universitaires du monde entier pour discuter de politiques et effectuer des échanges universitaires.

Tendance no 1 : l'IA s'intègre dans la vie quotidienne

Un plus grand nombre d'entreprises axées sur l'IA participeront au CHTF2020. Huawei apportera des solutions polyvalentes complètes et fournira des plateformes de développement pour les gouvernements et les entreprises. Grâce à un nouvel environnement algorithmique, une infrastructure des canaux et une écologie industrielle, les grandes entreprises de haute technologie rendent accessibles à tous la technologie de l'IA.

Tendance no 2 : technologies émergentes de lutte contre les épidémies

CHTF2020 présentera de nouvelles technologies et de nouveaux produits de lutte contre les épidémies ainsi que leurs applications les plus récentes.

Tendance no 3 : déploiement commercial de la technologie 5G

Les applications commerciales 5G, y compris les bornes intelligentes 5G, les micro-stations 5G, les maisons intelligentes 5G et la télémédecine 5G, seront présentées à l'exposition sur les technologies de l'information et les produits à la salle 1.

Tendance no 4 : technologies de pointe

Une cinquantaine d'instituts seront représentés au pavillon de l'Académie chinoise des sciences.

Tendance no 5 : la ville intelligente

L'exposition sur la ville intelligente de CHTF présentera la construction écologique, l'application IA, la technologie 5G, l'informatique en nuage, les mégadonnées, l'Internet des objets, l'application mobile et le matériel informatique intelligent dans la ville intelligente. Un sommet sur le développement des villes intelligentes en Asie-Pacifique sera également organisé.

