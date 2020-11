Campagne de visibilité de Femmessor : Les 100 entrepreneures qui changent le monde enfin dévoilées!





QUÉBEC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Femmessor a procédé au dévoilement des 100 entrepreneures qui feront partie de la campagne ayant pour thème « La force de l'impact » présentée par RBC. Cette toute nouvelle campagne offrira un rayonnement sans précédent à 100 femmes issues de tous les horizons et provenant des 4 coins du Québec qui ont une influence positive sur notre société, et dont l'entreprise répond à au moins un des 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour créer un monde meilleur.

« Avec cette campagne, nous voulons mettre de l'avant des entrepreneures d'exception qui contribuent à la création d'un monde meilleur, mais aussi créer un vaste mouvement afin d'inspirer d'autres entrepreneures à passer à l'action. Par le biais de cette campagne, Femmessor se positionne non seulement comme une organisation de soutien à l'entrepreneuriat féminin, mais comme leader de changement dans le Québec de demain, en prônant un nouveau modèle économique plus résilient et plus respectueux des humains et de l'environnement » mentionne Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

Présidée par nulle autre que madame Danièle Henkel, les membres du jury ont eu la tâche difficile d'identifier les entrepreneures de la campagne parmi les 392 candidatures reçues. Femmessor a en effet mobilisé un jury composé de 18 personnes aux expertises variées : des entrepreneures, des professionnel(le)s du développement économique, des spécialistes en communication et en relations publiques ainsi que des expert(e)s du domaine du développement et du financement durable. En ce sens, Femmessor tient à remercier: Charles Beaudry (Accélérer 2030), Christian Belair (Credo), Mélanie Belec (entrepreneure, Centre du travailleur FH), Déborah Cherenfant (Jeune chambre de commerce de Montréal et Groupe Banque TD), Marie-Hélène Chèvrefils (Ev? Conseils), Julie Cailliau (Fondaction), Alain-Olivier Desbois (Elements Financial), Pierre Duhamel (Réseau mentorat), Khadija El Bouhali (entrepreneure, COUSMOS), Adétola Fagbémi (Digitalement Elles), Véronique Guillemette (entrepreneure, GMV & Edward Services), Mihaela Stefanov (EY), Tatiana St-Louis (entrepreneure, Aime Ta Marque), Michèle Meier (cadre exécutive et administratrice de société), Rébéca Rouleau (entrepreneure, Serres Dame Nature, Les Herbes du Lac et Fleuriste Racine Karé), Geneviève Desautels (entrepreneure, Amplio Stratégies et Illuxi), Tania Saba (Titulaire de la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal) et Rosalie Vendette (Décode ESG).

«?J'ai été ravie de voir autant d'entrepreneures pleinement engagées dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Je suis fière de faire partie de cette campagne, qui permet de donner une voix et mettre sous les projecteurs des femmes de tête qui ont à coeur un monde meilleur. J'en profite pour remercier les membres du jury, qui ont fait un travail remarquable et surtout, féliciter toutes les entrepreneures qui ont déposé leur candidature?» ajoute Danièle Henkel, présidente du jury de la campagne.

Initiée par Femmessor et présentée par la RBC, en collaboration avec Coup de pouce, TVA Publications, QUB radio, Lavery, Janie Duquette & l'Académie du pouvoir féminin, Lazuli marketing conseil, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec ainsi que le gouvernement du Canada, la campagne permettra aux 100 entrepreneures choisies de bénéficier d'une grande visibilité. En effet, les profils des entrepreneures seront présentés sur le site de Femmessor, les profils vidéo seront diffusés dans les médias sociaux, en plus de plusieurs opportunités de rayonnement via des entrevues médiatiques, des billets de blogue, des parutions dans un bookazine et plus encore! Cette visibilité de grande envergure se déploiera de décembre 2020 à mars 2021.

Ces 100 entrepreneures se joignent donc aux quatre ambassadrices de la campagne : Marie-Josée Richer, cofondatrice de PRANA, Cadleen Désir, fondatrice de Déclic, Dorothy Rhau, fondatrice d'Audace au féminin et Mélissa Harvey, fondatrice de Zorah Biocosmétiques.

À propos de Femmessor

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un partenariat avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction, Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec), elle facilite l'accès à près de 19 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions et des votes.

