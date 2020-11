Les distributrices Cascades PRO Tandem(MD) : Une solution pour améliorer l'hygiène dans les établissements





La distributrice électronique de papier en rouleau TandemMD répond à la demande croissante en matière de technologies d'hygiène sans contact.

KINGSEY FALLS, QC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cascades PROMD, la marque d'hygiène professionnelle de Cascades inc. (TSX : CAS), est heureuse d'annoncer que sa famille de distributrices de papier TandemMD s'agrandit, grâce au lancement sur le marché de sa distributrice électronique de papier essuie-mains Cascades PRO Tandem (C350).

Conçue pour être utilisée dans un grand nombre d'endroits très achalandés, notamment les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les aéroports, les écoles et les universités, ainsi que dans les milieux industriels, cette distributrice sans contact entièrement électronique est dotée d'un grand capteur qui détecte les mouvements avec fiabilité dans une zone plus étendue. À une époque où l'hygiène des mains est de la plus haute importance, sa conception « sans contact » permet aux utilisateurs d'éviter la contamination croisée après s'être lavé les mains.

« Dans le cadre du récent lancement de notre campagne L'hygiène des mains : un processus en deux étapes, nous avons mené une enquête auprès des consommateurs qui a révélé que 71 % des Américains disent être plus préoccupés par les contacts possibles avec des surfaces dans les toilettes publiques depuis le début de la pandémie de COVID-19, a déclaré François David, vice-président marketing et innovation de Cascades Groupe Tissu. Il est clair que le public souhaite maintenant une plus grande intégration des technologies sans contact dans les toilettes publiques qu'il visite. Notre distributrice électronique de papier essuie-mains Tandem n'est qu'un des moyens qui nous permettent de répondre à cette demande, alors que les établissements s'adaptent à une vie dans un monde en pandémie. »

En plus des avantages qu'elle offre aux utilisateurs, la distributrice électronique Tandem permet au personnel d'entretien d'accroître sa productivité et son efficacité. Grâce à sa technologie de chargement rapide, à sa conception qui permet une vérification rapide et à ses deux voyants à DEL intelligents qui indiquent lorsqu'il est nécessaire de changer un rouleau et les piles, elle permet d'économiser temps et efforts. L'élégante distributrice électronique de papier en rouleau Tandem prévient également 99,9 % des bourrages afin d'assurer une hygiène et un rendement supérieurs.

Offerte en gris foncé et en blanc, la gamme de distributrices Tandem procure non seulement une expérience supérieure aux utilisateurs et au personnel d'entretien, mais présente aussi un design ultramoderne. D'ailleurs, la gamme complète des distributrices Tandem a reçu un prix lors de la cérémonie des Good Design Awards de 2019, présentée par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design et le Metropolitan Arts Press qui récompense « les produits de design industriel les plus innovants et avant-gardistes au monde ».

« Chez Cascades PRO, notre principal objectif a toujours été d'aider les établissements à assurer la santé et la sécurité de leurs employés et de leurs clients. Grâce à notre gamme complète de distributrices Tandem, nous pouvons mieux servir les établissements qui s'efforcent de créer des environnements où les gens doivent aujourd'hui donner la priorité à l'hygiène », a ajouté M. David.

Vos mains sont entre de bonnes mains avec notre gamme de distributrices Tandem :

Distributrice électronique de papier essuie-mains

Distributrice mécanique de papier essuie-mains

Distributrice de papier hygiénique à un rouleau géant

Distributrice de papier hygiénique à deux rouleaux géants

Distributrice de papier hygiénique haute capacité à deux rouleaux

Distributrice de papier hygiénique haute capacité à deux rouleaux côte à côte

Distributrice de papier hygiénique haute capacité à quatre rouleaux

Distributrice comptoir de papier à plis multiples

Pour plus d'informations au sujet des distributrices Cascades PRO Tandem, veuillez consulter le site www.cascadespro.com.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 12 000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Cascades PROMD

Cascades PROMD est une marque de Cascades Groupe Tissu, un chef de file dans son secteur aux États-Unis et au Canada. Cascades PROMD propose des essuie-mains, du papier hygiénique, des serviettes de table, des essuie-tout, du papier-mouchoir, des chiffons et des distributrices. Par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs, Cascades PROMD commercialise des solutions d'hygiène éprouvées à coût abordable pour la salle de bains, la salle de réunion, la cafétéria, la salle de classe et plus encore - une vaste gamme de produits conçus pour les tâches les plus diverses.

SOURCE Cascades Inc.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2020 à 11:00 et diffusé par :