Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : illumination spéciale pour souligner le jour du Souvenir





MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW/ - Le pont Samuel-De Champlain s'illuminera en rouge dès le coucher du soleil ce soir pour souligner le jour du Souvenir.

« Ce soir, le pont Samuel-De Champlain se teintera de rouge en hommage aux femmes et aux hommes qui ont servi le Canada tout au long de son histoire avec courage, résilience et honneur. Le pont Samuel-De Champlain est devenu pour beaucoup un symbole de force et de solidarité, et son illumination spéciale pour souligner le Jour du Souvenir exprimera notre reconnaissance à tous ceux et celles qui ont défendu notre liberté, notre paix et notre démocratie. »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

