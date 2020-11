Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne





OTTAWA, ON, le 11 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne :

« Aujourd'hui, les communautés polonaises au Canada et à travers le monde célébreront la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne.

« Le Canada et la Pologne entretiennent depuis longtemps des relations solides et des liens interpersonnels profonds. Plus d'un million de Canadiens sont de descendance polonaise. Ceux-ci ont apporté, et continuent d'apporter, d'importantes contributions à notre pays.

« Le Canada, qui est attaché aux valeurs de l'OTAN, notamment l'avancement de la paix et de la sécurité, a été le premier pays de cette organisation à approuver l'accession de la Pologne à l'alliance en 1998. Depuis, nos deux pays continuent de servir ensemble en tant qu'alliés de l'OTAN, entre autres, dans le cadre du groupement tactique multinational de présence avancée de l'OTAN en Lettonie, qui est dirigé par le Canada.

« Le Canada et la Pologne travaillent aussi en étroite collaboration au sein d'organisations internationales, dont les Nations Unies et la Francophonie. De plus, nous avons le libre-échange grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne, ici au Canada et partout dans le monde. »

